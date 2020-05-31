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Трамп объявляет "Антифа" террористической организацией
00:02 01.06.2020

Трамп: США объявят движение "Антифа" террористической организацией

Трамп неоднократно обвинял движение "Антифа" в беспорядках, вызванных смерью Джорджа Флойда
Президент США Дональд Трамп заявил, что США объявят движение "Антифа" террористической организацией.
Ранее Трамп заявил, что беспорядки, вспыхнувшие в США после убийства Джорджа Флойда полицейским, организуются "Антифа" и "другими радикальными левыми группировками".
"США будут считать "Антифа" террористической организацией", - написал Трамп в "Твиттере" в воскресенье.

В субботу Тим Уолз, губернатор Миннесоты, где началась охватившая США волна протестов, заявил, что насилие на улицах уже не связано с убийством Джорджа Флойда, а организуется приехавшими в город сторонниками идеи превосходства белой расы и членами наркокартелей.
Комендантский час и акции протеста: что происходит в городах США
Города США охватили протесты из-за гибели Джорджа Флойда
Американская полиция встала между правыми и левыми радикалами в Портленде
В "Твиттере" мнения по поводу заявления Трампа разделились.
"Федеральные органы должны разогнать сети из сотен ячеек "Антифа", которые радикализируют людей, тренируют их и организуют экстремистские акции с насилием. У них также есть международные связи с ячейками в Западной Европе. Это внутренний и международный терроризм", - прокомментировал твит Трампа пользователь Andy Ngo.
Другие сочли заявление попыткой отвлечь внимание от социальных проблем.

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После гибели Джорджа Флойда США охватили протесты
"Я мог бы настаивать на том, чтобы белых расистов тоже обозначили как террористическую группу! Но что бы это дало? Эта ситуация - больше, чем "Антифа" или сторонники "белой идеи". Это про то, что 1% богачей пользуется полицией как цепными псами, чтобы подавлять американцев", - прокомментировал пользователь Eugene Gu.
Трамп и раньше возлагал в "Твиттере" вину за охватившие города США протесты на "анархистов под предводительством "Антифа" и "радикальных левых анархистов", но не углублялся в детали.
Президент США уже грозился внести антифашистов в список экстремистских организаций. В последний раз это произошло во время митинга крайне правых организаций в Портленде, штат Орегон, в августе 2019 года.
Кто такие "Антифа"?
"Антифа" - сокращение от словосочетания "Антифашистское действие". Это протестное движение, которое выступает против неонацистов, фашизма, расизма и идеи превосходства белых над другими расами.
Большая часть участников движения выступает против всех форм расизма и сексизма, а в Америке - против политики Трампа, которую они считают националистический и антимусульманской.
"Антифа", выступающие против сильного государства и капитализма, близки скорее к анархистам, чем к традиционным левым.
Об этом движении в США стали говорить после протестов 2017 года в Шарлотсвилле.
В небольшом городке произошли столкновения между активистами нескольких "альт-правых" организаций, проводившими в городе факельные шествия, и левыми.

Источник - bbc.com
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