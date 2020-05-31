ДурноБойцы. Душанбе и Бишкек заинтересованы в поддержании конфликта на межгосударственной границе, - В.Панфилова

00:25 01.06.2020

Таджикистану и Киргизии не нужна Москва в качестве посредника



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



31 мая 2020



Инциденты на таджикско-киргизской границе стали регулярными.

Душанбе и Бишкек отказались от посреднических услуг Москвы в урегулировании ситуации на таджикско-киргизской границе, где происходят вооруженные инциденты между местными жителями и силовиками. МИД Таджикистана направил внешнеполитическому ведомству РФ ноту, в которой заявил, что привлечение третьей стороны в переговорный процесс считает нецелесообразным. МИД Киргизии высказался чуть раньше в более мягкой форме, отметив, что это внутреннее дело двух стран.

Киргизская сторона считает необходимым вести двусторонние переговоры, нацеленные на конечный результат. Официальный представитель МИД Киргизии Улан Дыйканбаев прокомментировал предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности Москвы к посредничеству по вопросу урегулирования на таджикско-киргизской границе. "Мы призываем наших союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживались от применения силы. Готовы предоставить посреднические услуги и считаем, что чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше", – сказал Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ.

В Бишкеке поблагодарили за заботу и напомнили, что "Россия была и остается надежным стратегическим партнером и союзником Кыргызстана" и что причиной отдельных инцидентов на границе между Киргизией и Таджикистаном "является незавершенность юридического оформления линии совместной границы". "Работа в данном направлении ведется в двустороннем формате в рамках заседаний межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-киргизской госграницы.

Бишкек исходит из того, что данный вопрос должен быть решен только мирным путем в самые короткие сроки с учетом обоюдных интересов сторон. Кыргызстан ведет конструктивный и постоянный диалог с таджикской стороной", – подчеркнул Дыйканбаев. Киргизский дипломат назвал Таджикистан братской соседней страной, с которой "мы продолжаем последовательно, системно решать приграничный вопрос в двустороннем формате".

Душанбе на предложение Москвы отреагировал более жестко, отметив, что вопрос о ситуации на таджикско-киргизской границе не являлся предметом обсуждения в ходе заседания СМИД ОДКБ. "Был констатирован тот факт, что деятельность в области делимитации и демаркации государственных границ является внутренним делом государств – участников ОДКБ и ведется исключительно на двусторонней основе", – говорится в сообщении департамента информации внешнеполитического ведомства Таджикистана. В Душанбе подчеркивают, что привлечение третьей стороны в переговорный процесс нецелесообразно.



Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов

отказался от предложения Сергея Лаврова.

Фото РИА Новости

"Таджикско-киргизский конфликт находится за пределами компетентности ОДКБ, что лишний раз подчеркивает слабость этого альянса и неспособность быть организацией по безопасности в прямом смысле этого слова. Деятельность ОДКБ зажата в довольно жесткие рамки, которые преодолеть организация не может. И, похоже, такая ситуация в интересах стран – участниц ОДКБ. Поскольку Россия не в одиночестве сочиняла эти документы и вводила ограничения на деятельность организации", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.



Напомним, что только в мае 2020 года на таджикско-киргизской границе произошли три вооруженных конфликта. Вначале стрельбу открыли на День Победы, затем на почитаемый в мусульманских странах великий праздник Рамадан, и, наконец, 27 мая была ранена молодая таджичка, работавшая на своем рисовом поле. Пограничные службы двух соседних стран обвиняют друг друга в провокациях конфликта и нагнетании ситуации. Многочисленные переговоры, в том числе и на уровне президентов, привели к соглашению по обмену наиболее спорными участками границы и созданию рабочей группы, которая предложила ряд участков для такого обмена. Однако похоже, что переговорный процесс зашел в тупик.

Александр Князев считает, что российская сторона действительно может объективно помочь в урегулировании приграничного конфликта, если бы к его урегулированию стремились и Душанбе, и Бишкек. "В российских архивах хранится большой массив документов, карт, связанных с изменениями границы между нынешними суверенными Таджикистаном и Киргизией. Причина отказа в жесткой форме со стороны Душанбе и в более мягкой со стороны Бишкека заключается не в каких-то амбициях, связанных с суверенитетом, как можно предположить, а скорее в скрытой, латентной заинтересованности Таджикистана и Киргизии в поддержании этого конфликта в определенной степени напряженности. Дело в том, что внутри этих двух стран происходят непростые политические процессы, а этот пограничный конфликт является своего рода громоотводом. Это канал, куда можно отвести протестные настроения, направив их против соседней страны", – отметил Князев. По его мнению, с обеих сторон присутствует не только бытовой конфликт, но и агрессивный национализм – антитаджикский в Киргизии, антикиргизский в Таджикистане, причем затрагивающий и политические круги.

"Существуют также и криминальные планы, связанные с госструктурами, которые не заинтересованы в том, чтобы на границе установился порядок, поскольку речь о пространстве, где проходит огромное количество различных контрабандных потоков – как с юга на север, так и с севера на юг. Слишком много заинтересованных сторон в том, чтобы нынешнее положение сохранялось", – отметил Князев. По мнению эксперта, к большой войне между странами эта конфронтация вряд ли приведет, так как в ней не заинтересованы ни одна из сторон, ни те внешние акторы, которые могли бы повлиять на нее, – Узбекистан, Россия, Китай. Немаловажно и то, что ни Бишкек, ни Душанбе к серьезной войне не готовы, хотя в приграничье и наблюдается скопление военных с обеих сторон. "Но ситуация может быть спровоцирована. Любая война начинается с малых событий, когда проливается кровь, тогда остановить этот процесс становится труднее", – сказал Князев.