Ночь Большого черного огня. В США 1400 задержаных, 1 - убит

08:19 01.06.2020

Во время протестов в США погиб человек, задержаны 1400



Десятки городов в США охвачены беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

В ходе столкновений в городе Индианаполис, штат Индиана, произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и двое были ранены.

Как сообщает местная газета Indy Star со ссылкой полицию, городская полиция не предоставила информации о личностях пострадавших и погибшего. Информация о стрелявших выясняется.

Протестующие нападают на полицейских и крушат административные здания, многие из них вооружены.

С четверга правоохранители задержали в 17 городах по меньшей мере 1383 участников беспорядков, однако реальное количество задержанных может быть выше.

По данным РИА Новости, в эпицентре протестов - Миннеаполисе, где погиб Флойд, - полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В Вашингтоне сотни человек собрались на мирную демонстрацию, однако около двух десятков молодых людей устроили беспорядки на Ай-стрит в паре кварталов от Белого дома. Полиция очистила центр города примерно к 23:00 по местному времени.