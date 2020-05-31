 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ночь Большого черного огня. В США 1400 задержаных, 1 - убит
08:19 01.06.2020

Во время протестов в США погиб человек, задержаны 1400

Десятки городов в США охвачены беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
В ходе столкновений в городе Индианаполис, штат Индиана, произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и двое были ранены.
Как сообщает местная газета Indy Star со ссылкой полицию, городская полиция не предоставила информации о личностях пострадавших и погибшего. Информация о стрелявших выясняется.
Протестующие нападают на полицейских и крушат административные здания, многие из них вооружены.
С четверга правоохранители задержали в 17 городах по меньшей мере 1383 участников беспорядков, однако реальное количество задержанных может быть выше.
По данным РИА Новости, в эпицентре протестов - Миннеаполисе, где погиб Флойд, - полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
В Вашингтоне сотни человек собрались на мирную демонстрацию, однако около двух десятков молодых людей устроили беспорядки на Ай-стрит в паре кварталов от Белого дома. Полиция очистила центр города примерно к 23:00 по местному времени.

Источник - rosbalt.ru
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