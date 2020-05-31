Премьер Армении Пашинян и вся его семья заразились коронавирусом

09:18 01.06.2020

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и все члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook. При этом, по его словам, у него не наблюдается каких-либо симптомов заболевания, включая повышенную температуру.



"Вчера стало известно, что мой тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. У меня не было никаких симптомов, но поскольку я должен был отправиться в поездку, решил сдать тест. У всех членов семьи результаты тестов положительные. Очевидно, что члены семьи заразились от меня", - пояснил Пашинян.



Премьер проинформировал, что будет работать из своей резиденции, где для этого "есть все условия, все средства связи".

Никол Пашинян повторил своей прежний тезис о том, что "мы должны научиться жить с коронавирусной инфекцией".

Статистика заболеваемости коронавирусом в Армении не слишком утешительная: инфицированы около 9300 человек, почти 3400 выздоровели, умерли - более 130. Несмотря на это, с 18 мая в республике существенно смягчен режим карантина.