Инициатива Трампа расколола "большую семерку". Вашингтон хочет вовлечь Россию в антикитайский альянс, - В.Скосырев

09:44 01.06.2020

Владимир Скосырев

31 мая 2020



Президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает саммит G7 по крайней мере до сентября и хочет пригласить на него Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. Эта группировка в обычном составе устарела, пояснил президент. По словам советника главы Белого дома, цель планируемой встречи – обсудить китайский вопрос. Союзники США, за исключением Австралии, пока без энтузиазма восприняли предложение Вашингтона, так как не хотят портить отношения с КНР. А Москва, по мнению экспертов, расценит приглашение как попытку вбить клин в российско-китайские связи и скорее всего уклонится от участия в саммите.

Администрация США расширяет фронт холодной войны против Китая. Вслед за требованием наказать его за распространение коронавируса по всему миру, лишением Гонконга привилегированного статуса в торговле и введением препон для въезда китайских студентов в Америку Вашингтон выступил с предложением отложить встречу "большой семерки", которая намечалась на июнь, и вместо нее провести в сентябре встречу 11 стран с крупным экономическим потенциалом, но без Китая. Зарубежные и российские наблюдатели полагают, что этот шаг явно нацелен на международную изоляцию КНР.



Об этой инициативе Трамп оповестил прессу на борту авиалайнера, летевшего в Вашингтон с мыса Канаверал во Флориде, где состоялся запуск космического корабля Илона Маска. "Я не чувствую, что G7 должным образом олицетворяет то, что происходит в мире", – сказал Трамп. Как передало агентство Reuters, "неясно, означает ли его желание пригласить новые страны на сентябрьский саммит, что США хотят навсегда расширить состав G7". Ведь Трамп несколько раз предлагал пригласить Россию, учитывая ее стратегическое значение в мире. Россия была исключена из группировки после присоединения Крыма в 2014 году при предшественнике Трампа Бараке Обаме. Различные правительства членов G7 дали отпор повторному приему России.



Согласно информации Белого дома, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее поддержал идею встречи лицом к лицу. Но премьер-министр Канады Джастин Трюдо не согласился на нее, заявив, что остается слишком много проблем, связанных с медициной. Канцлер Германии Ангела Меркель еще до выступления Трампа в субботу сказала, что лично не сможет участвовать из-за эпидемиологической ситуации. New York Times предсказывает, что решение Трампа в одностороннем порядке пригласить Россию наверняка подогреет возражения других членов "семерки".

Но Австралия будет приветствовать официальное приглашение со стороны группы G7, заявил представитель ее правительства. С США на высоком уровне шел обмен мнениями на этот счет. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в отличие от западноевропейских лидеров, как отмечают австралийские СМИ, не критиковал публично Трампа и вместе с ним занял жесткую позицию против Китая. Подоплекой тут служат подозрения, что Пекин вмешивается во внутренние дела Австралии и наращивает свое влияние на Тихом океане.



Южная Корея пока прямо свою позицию не обозначила. Сеул объявил, что будет обсуждать вопрос с Вашингтоном.

"НГ" попросила ряд видных российских экспертов-международников высказать свою оценку инициативы Трампа. Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, указал на то, что ранее в Британии предлагали создать альянс 10 демократических стран для того, чтобы противодействовать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Это "семерка" плюс Австралия, плюс Индия, плюс Южная Корея. "И вот к этой демократической десятке вдруг добавляется Россия. Непонятно почему. Если это организует Трамп, то обсуждение будет носить резкий антикитайский характер. Ясно, что никакие антикитайские документы Россия подписывать и поддерживать не будет. Да и само участие в таком заседании России практической пользы не принесет", – полагает Ломанов.



Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что Трамп пытается одним выстрелом убить нескольких зайцев. "Первое – сколотить антикитайский фронт, второе – вбить клин в российско-китайское партнерство, третье – показать накануне выборов, что весь мир сплачивается вокруг Америки. Я сомневаюсь, что Россия примет участие в явно антикитайском саммите. Зачем России портить с Китаем отношения? Кроме того, участие России ни в коей мере не поможет снятию санкций и улучшению отношений России с Западом", – сказал эксперт.



Александр Лукин, глава департамента международных отношений Высшей школы экономики, тоже полагает, что Трамп хочет устроить такое шоу перед выборами. "Но это предложение не очень реалистичное. Все в Европе понимают, что Трампу это нужно для переизбрания. Большинство европейцев просто не согласятся. Может, исключением станут Япония и Британия. Россия наверняка откажется или заявит, что Китай нужно тоже пригласить", – убежден он.