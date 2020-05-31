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В Вашингтон и еще 39 городов введены войска и комендантский час. В подстрекательстве негров обвинена Россия
10:20 01.06.2020

В столице США из-за беспорядков ввели комендантский час и задействовали нацгвардию

В Вашингтоне из-за массовых протестов, которые прошлой ночью привели к беспорядкам, введен комендантский час.
К поддержанию порядка привлечена национальная гвардия округа Колумбия, сообщает офис мэра Вашингтона Мюриэл Боузер в сети микроблогов Twitter.
В столице в результате беспорядков, произошедших в ночь на воскресенье, пострадали 11 полицейских. Задержаны 17 человек.

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Экс-советник Обамы предположила, что к беспорядкам в США причастна Россия

Беспорядки во время акций протеста в США могут происходить из-за подстрекательства со стороны, и их может "каким-то образом" финансировать Россия, заявила Сьюзен Райс, экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы.
Как передает телеканал Fox News, Райс в интервью CNN заявила, что "не удивится", если "русские подстрекали экстремистов через соцсети", чтобы превратить мирный протест в массовые беспорядки. Она также добавила, что "русские могут финансировать это каким-то образом или в той или иной форме", но никаких доказательств в поддержку своих утверждений не привела.
Напомним, масштабные протесты происходят во многих городах и штатах США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания его полицейскими в штате Миннесота.

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В США на фоне продолжающихся протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после полицейского задержания комендантский час введен уже в сорока городах, передает CNN.
После решения губернатора Аризоны ввести режим ЧС и комендантский час его примеру последовали крупные города в штатах Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Нью-Йорк, Огайо, Техас, Вашингтон и других.
В свою очередь президент США Дональд Трамп обратился к региональным властям с призывом более решительно реагировать на беспорядки и привлечь к наведению порядка нацгвардию.

Источник - Росбалт
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