Четвертые сутки пылают полиции. Амеры в огне, - "Къ"

10:30 01.06.2020

Америка начинает уставать от беспорядков



Газета "Коммерсантъ" №95/П от 01.06.2020

Жители и власти США, похоже, устали от погромов и буйств, устроенных из-за убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на воскресенье в Миннеаполисе, откуда и начались беспорядки, полиция впервые действовала жестко, пресекая попытки бунтовщиков нарушить комендантский час. Призывы к прекращению бесчинств звучат с обеих сторон политического спектра и от представителей широкой общественности по всей стране, однако конца насилию пока не видно.

Полицейский внедорожник подъехал к толпе протестующих и остановился перед пластиковым забором, который выставила группа демонстрантов, перегородив улицу. В машину с включенной сиреной и проблесковым маячком полетели бутылки, дорожные конусы. Один из них попал в лобовое стекло и расколол его. Завернутый в американский флаг мужчина подошел к автомобилю сзади и закинул на крышу серый пакет с мусором.

Внезапно сбоку подъехала еще одна полицейская машина - она не стала останавливаться, а медленно поехала на протестующих, преграждавших путь. Автомобиль с разбитым стеклом тем временем резко дернулся вперед, врезался в забор и повалил как саму конструкцию, так и стоявших за нею людей.



Это не единственный примечательный эпизод прошедших суток. В городе Джексонвилл (штат Флорида) полицейских закидали камнями и кирпичами, а одного ударили ножом в горло. В городе Фергюсон (Миссури) бунтовщики закидали полицейский участок камнями, бутылками и фейерверками. В городе Индианаполис (Индиана) во время беспорядков прозвучали выстрелы: три человека ранены, один убит, полиция ищет стрелявших. В городе Нэшвилл (Теннесси) подожгли здание суда и муниципального совета.



Над США повисли зарева пожаров и облака слезоточивого газа: комендантский час введен более чем в 25 городах в 16 штатах, в некоторых штатах задействована и национальная гвардия - резервистов привлекают к охране порядка.

Тем не менее в нескончаемой истории погромов и буйств последних дней наметился перелом: у властей, похоже, кончилось терпение. Одним из первых отреагировал мэр Нью-Йорка - Билл де Блазио. Когда сцена со сметенным забором и поваленными на землю протестующими разошлась по соцсетям и вызвала шквал критики, он отреагировал очень сдержанно. "Я не буду обвинять офицеров, столкнувшихся с абсолютно невероятной ситуацией. Люди, которые перекрыли дорогу машине, сами поступили неправильно, создав безвыходную ситуацию. Мне бы хотелось, чтобы офицеры поступили как-то иначе, но давайте смотреть на ситуацию с самого начала. Протестующие, без всяких сомнений, не должны были окружать полицейскую машину",- рассказал градоначальник. Он пригрозил всем, кто вышел на улицы нападать на полицейских и простых людей: "Вы будете арестованы".

Свое решительное нет протестам сказал и мэр Миннеаполиса. Еще в пятницу вечером полицейские отступили перед бунтовщиками, нарушавшими комендантский час, и не стали их разгонять. В итоге смутьяны устроили настоящий погром на Лейк-стрит (одной из центральных торговых улиц), разграбив множество магазинов и устроив несколько пожаров.



Вечером в субботу все было иначе: полицейские, получив усиление из прибывших из пригородов коллег, вышли на улицы в полном защитном обмундировании, чтобы не допустить погромов. Даже мирных протестующих, пришедших к полицейскому участку, где работал сотрудник, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда, призвали разойтись, ссылаясь на введенный в городе комендантский час. Когда призывы успеха не возымели, в дело пошли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки - полицейские, двигаясь стеной, быстро зачистили улицы, арестовав за ночь несколько десятков человек. Помогали им и местные жители - они заблаговременно вышли на охрану своей собственности, некоторые с огнестрельным оружием в руках.

Большого возмущения действия полицейских не вызвали: видимо, их нерешительные действия днем ранее и кадры разгромленной Лейк-стрит мало кому понравились.

"Ситуация в Миннеаполисе больше не имеет вообще никакого отношения к убийству Джорджа Флойда. Она имеет отношение к нападению на гражданское общество, к внушению страха всему нашему великому городу и воспрепятствованию его работы",- прокомментировал переход властей к силовым действиям губернатор штата Миннесота Тим Вальц. "Мы не позволим такое поведение в нашем городе и не позволим сжечь его дотла", - вторил ему мэр города Джексонвилл (где полицейского ударили ножом в горло) Ленни Карри.

Как массовые беспорядки перекинулись на другие города США

Призывы к умиротворению звучат и от политиков. Помимо Дональда Трампа, который в Twitter похвалил национальную гвардию за действия в Миннеаполисе и призвал отвечать на протесты "СИЛОЙ", высказался и Джо Байден. "Последние несколько дней продемонстрировали: мы - нация, взбешенная несправедливостью. Каждый совестливый человек может воспринять всю болезненность травмы, которую испытывают люди с отличным от белого цветом кожи в Америке - от каждодневного притеснения до ужасного насилия, вроде кошмарного убийства Джорджа Флойда",- гласит заявление политика.

Демократ заявил, что протестовать против насилия правильно, но насилие - неподходящий для этого метод. "Сам акт протеста не должен быть важнее причины протеста. Он не должен отвращать людей от благородной цели, которую этот протест должен достичь",- сообщил господин Байден. Он не преминул, впрочем, напомнить и о грядущих через полгода выборах, пообещав в случае победы наладить активный диалог по вопросам полицейского насилия и о взаимоотношениях стражей порядка с народом.

По традиции последних лет американские беспорядки не обходятся без поиска "российского следа". "Так, ну снова лженовостной CNN обвиняет РОССИЮ, РОССИЮ, РОССИЮ. Они ужасные лузеры с ОЧЕНЬ плохим рейтингом. P.S. Китай они винить не могут, потому что деньги нужны, да?" - написал Дональд Трамп в Twitter, не уточнив, какой именно сюжет вызвал его негодование.

Американские медиа, напомним, обвиняли Россию и в поддержке движения Black Lives Matter, и в поддержке их оппонентов, движений в защиту белого населения США.

Создавая аккаунты от имени активистов, Москва якобы хотела посеять раздор в американском обществе. Власти эти обвинения подтверждали.

А на днях на сайте CNN появился материал под названием "Анализ: да, вокруг Миннеаполиса распространяется дезинформация. Нет, в этом виновна не только Россия". Там, в частности, утверждалось, что российские СМИ так активно освещают протесты в США, чтобы не освещать протесты у себя дома. "Самое большое достижение России: паранойя, которую она внушила американскому обществу. Теперь часто можно увидеть, что американцы называют тех людей и группы в соцсетях, с которым они не согласны, российскими троллями и ботами",- утверждает автор заметки, корреспондент CNN Дони О"Салливан.

Российский МИД тем временем призвал американские службы расследовать нападение полицейских на корреспондента "РИА Новости" Михаила Тургиева в Миннеаполисе. "Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств - резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей - против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты",- говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Между тем, несмотря на повсеместное введение комендантского часа и все большее общественное возмущение бесчинствами и погромами, считать конфликт вокруг гибели Джорджа Флойда исчерпанным пока рано. Протестующих не устраивает то, что полицейскому Дереку Шовину, который стоял коленом на шее чернокожего перед его смертью, предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности - многие считают его слишком мягким. Кроме того, к троим коллегам полицейского, наблюдавших за этим, но не вмешавшимся, пока вопросов у правосудия нет - так что протестующим еще есть чего добиваться.

Алексей Наумов