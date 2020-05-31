Откуда казахи родом? Новая книга М.Аканова

10:36 01.06.2020

Откуда казахи родом? У исследователя есть ответ



Откуда казахи родом? На этот вопрос в своей монографии пробует ответить восточно-казахстанский исследователь Маратбек АКАНОВ.



Книга Аканова, кандидата исторических наук, доцента Восточно-Казахстанского госуниверситета имени Сарсена Аманжолова, так и называется: "Научный подход к названиям казахских родов и племен". В исследовании ученый изложил результаты своей многолетней работы со словарями, а также с документами в отечественных и зарубежных архивах.



Как признался историк, взяться за непростую тему его заставили появившиеся с 1990-х годов многочисленные публикации о казахских родах и племенах. Причем зачастую авторами являлись неспециалисты, люди далекие от науки.

– Пересказывались легенды, сказки, мифы о происхождении, например, найманов, кереев, – пояснил историк. – Само по себе это говорит об уровне таких статей и книг. Я решил собрать именно научную базу, научные факты.

Чтобы найти ключ к этимологии исторических названий, исследователь взялся за анализ словарей разных народов. Выяснилось, например, что примерно 15 процентов слов в казахском языке являются арабо-персидскими. Они пришли с древних времен, когда шло распространение ислама. Кроме того, в казахском языке немало монгольских и русских слов, отражающих уходящие вглубь хозяйственные и культурные связи. Много времени занял анализ китайских документов, так как торговый и военный обмен казахских земель с Китаем прослеживается еще со времен саков.

– Корни уходят очень далеко, – отметил исследователь. – И если изучать словари, можно найти много любопытного. Например, считалось, что слово "найман" произошло от монгольского слова, означающего цифру 8. То есть союз 8 племен. А я увидел другие корни. В персидском языке есть слово "карнай" – древний духовой инструмент, труба длиной до 3 метров. "Кар" означает "строй", "най" – труба, флейта, а "манн" – человек. Получается, найман – это музыкант, человек, играющий на трубе.

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Скрупулезность и основательность, с которыми историк работал над монографией, вызывают восхищение. Только в Монголии он побывал 8 раз, чтобы поработать в местных архивах и собрать фольклор. По словам специалистов, его книга пропитана идеями, высказанными Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в статье "Семь граней Великой степи". Казахстанцы должны научиться гордиться своей историей, освободившись от бремени стереотипов и комплексов.

– В статье "Семь граней Великой степи" подчеркивается, что на Алтае в середине I тысячелетия нашей эры зародился тюркский мир, – подчеркнули в отделе библиотечного маркетинга и статистики Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени Пушкина. – А дальше сформировалась модель преемственности тюркских государств. Исследования Маратбека Аканова открывают новый научный пласт в этой теме. Помимо найманов, он прослеживает этимологию названий таких племен, как аргыны, кереи, жалайыры, байжигиты, каракереи, балталы, баганалы. Подробно исследует этнические корни Чингисхана и героя наймано-монгольской войны Күшілік хана, поднимает многие вопросы.

Книга восточноказахстанского историка уже поступила в фонды областных и университетских библиотек. Как отметили специалисты, все, кому интересна история Казахстана, найдут в ней научные факты и оригинальные научные версии.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Автор: Виктор Вологодский

31 мая 2020