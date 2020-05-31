Как открывали Академию наук Казахстана, и что роднит ее с мавзолеем Ленина, - А.Михайлов

10:42 01.06.2020

Академия наук Казахской ССР вылупилась из местного филиала союзной академии. Перед войной Казахский филиал Академии наук СССР насчитывал лишь сотню научных сотрудников, из которых всего трое (по другим данным – семеро) были обременены званием докторов, а еще 14 человек – кандидатов наук.



Сегодня таким ассортиментом может похвастать самый захудалый вуз. Но вот грянула Великая Отечественная, и из осажденных академических центров сюда, в глубокий тыл, переселился чуть ли не весь цвет тогдашней советской науки. Большинство старых академиков с семьями осело, правда, в курортном Боровом, но значительное ученое пополнение прибыло и в Алма-Ату. Академия наук – отклоненный проект Заполненный беженцами город утерял свой обычный сонный облик в какие-то несколько недель.



Но на фоне множества незнакомых людей, озабоченных вопросами выживания и объединенных одним общим горем, замелькали благообразные старички в академических ермолках. Одно их появление на улицах заставляло толпу благоговейно застывать. Еще бы, ведь в Алма-Ате в те годы можно было запросто встретить, например, прогуливавшегося географа-академика Л. И. Прасолова (известного еще во времена земства и переселенческих комиссий). А на Зеленом базаре легко было столкнуться не только со знаменитым агрономом Д. И. Прянишниковым, апологетом применения азотистой подкормки полей и огородов, но и увидеть своими глазами "металлурга" И. П. Бардина – главного научного руководителя мобилизацией ресурсов Востока, вице-президента союзной академии. Старое здание Академии наук В те грозовые годы в столице советского Казахстана оказались ученые практически всех направлений и профилей – от историков до палеонтологов. А такие науки как, например, астрономия, были представлены всеми корифеями во главе с академиком В. Г. Фесенковым.



В мае 1942-го в Алма-Ату приехал и сам В. Л. Комаров, президент Академии наук СССР. Жили академики, правда, не в самом городе, а в санатории на Медео. И не только жили – работали. Немудрено, что к 1946 году в Казахском филиале насчитывалось уже 700 научных сотрудников, 78 докторов и 200 кандидатов. Так что явление собственной академии было вопросом времени. И лишь только закончилась война, появилось постановление № 2747 Совнаркома СССР от 26 октября 1945 года "Об организации Академии наук Казахской ССР". Вот его полный текст: "Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 1. Удовлетворить просьбу Совнаркома Казахской ССР и президиума Академии наук СССР о реорганизации Казахского филиала Академии наук СССР в Академию наук Казахской ССР. 2. Поручить Совнаркому Казахской ССР и президиуму Академии наук СССР провести всю подготовительную работу по организации Академии наук Казахской ССР. Зам. председателя Совнаркома Союза ССР В. Молотов. Зам. управляющего делами Совнаркома Союза ССР М. Смиртюков". 1 июня 1946 года в Алма-Ате, в Театре оперы и балета – главном зале столицы тех лет – состоялось торжественное заседание, на котором присутствовал не только весь бомонд республики, но и те, кто возглавлял и прославлял своими трудами всю советскую науку непосредственно. Для того чтобы уяснить важность и неординарность события, достаточно было взглянуть на президиум. Тут рядом с прославленными гостями – академиками-орденоносцами Мещаниновым, Фесенковым, Бардиным (вице-президент АН СССР), Григорьевым, Заварицким, сидели и Мухтар Ауэзов, и Куляш Байсеитова, и Алиби Джангильдин, и Сабит Муканов, и Каныш Сатпаев. А еще – командующий ТуркВО генерал Петров и СтепВО генерал-лейтенант Курбаткин, министр внутренних дел Казахстана Богданов и его коллега из госбезопасности Бызов, секретарь ЦК ЛКСМК Канапин и простой директор средней школы Кубеев. Открывавший заседание предсовмина КазССР Н. Д. Ундасынов начал так: "Товарищи.



Сегодня мы с вами переживаем волнующее событие. Мы воздвигаем наш храм науки – Академию наук Казахской Советской Социалистической Республики (продолжительные аплодисменты)". Вскоре новая академия обрела и своих первых действительных членов: Сатпаева (ставшего и ее первым президентом), Ауэзова, Бектурова, Галузо, Горяева, Жубанова, Кассина, Кенесбаева, Павлова, Русакова, Сауранбаева, Тихова, Фесенкова, Юшкова. Были избраны и почетные члены, ими по традиции стали "союзные академики", связанные с Казахстаном: Вавилов, Обручев, Бардин, Мещанинов. Первоначально академия располагалась в здании на улице Кирова (сейчас – Богенбай батыра). Оно сохранилось. Ныне тут находится институт микробиологии.



Но еще в 1945 году начались движения и по строительству нового дома для академии на улице Шевченко. В своем первом докладе в качестве первого президента К. И. Сатпаев сказал: "Согласно личному указанию товарища Сталина уже идет подготовка к строительству главного здания Академии наук КазССР, которое явится монументальным сооружением в столице Казахстана – городе Алма-Ате. Строительство главного здания академии будет закончено в четвертом пятилетии". А спустя два года московские мэтры – академик Щусев вместе с архитектором Простаковым выдали два варианта проекта. Комиссия выбрала один. Со временем, впрочем, фамилия Простакова стала появляться все реже, пока не оказалась практически выдавленной авторитетом маститого соавтора. Еще бы – сам Щусев. Архитектор ленинского Мавзолея у Кремлевской стены. Впрочем, Щусев и сам натерпелся от своей сомнительной славы "строителя пирамиды".



Печать "придворного архитектора Сталина" и автора Мавзолея задавила все прочие архитектурные достоинства и достижения Алексея Викторовича. А между тем он имел определенную известность еще до того, как Россия стала страной большевиков. Взять хотя бы хорошо известный всем казахстанцам старшего поколения Казанский вокзал в Москве, строительство которого началось еще в 1914 году. Но надо признать, что по-настоящему Щусев развернулся лишь при новой власти. В первое же ее десятилетие он не только построил Мавзолей, но и успел побывать директором Третьяковки, приложить руку к первому советскому плану реконструкции Москвы (после которого от старой Москвы остались лишь фрагменты), стать одним из апологетов советского конструктивизма (разрушенная уже при Лужкове гостиница "Москва" – его детище). Немало внес архитектор-академик и в "развитие национальной архитектуры братских республик". Многие видели его прекрасное творение в Ташкенте – Большой театр оперы и балета. Большое место в его послевоенной биографии занимает и восстановление разрушенных городов: Истры, Новгорода, Кишинева. Что до нашей академии, то увидеть это свое детище Щусев не успел – умер в 1949 году.



Родное и знакомое алма-атинцам здание на улице Шевченко появилось лишь в 1957-м. Монументальное, чем-то схожее с египетским храмом, здание Академии наук в Алматы – один из немногих памятников истории и архитектуры, которым горожане гордятся уже не одно поколение. То, что оно сохранило свой облик после капитальной реставрации (а реставрацию у нас переживают далеко не все памятники) и вернулось к изначальному хозяину, многие воспринимают как маленькое чудо. Старое здание Академии наук Увы, про самого хозяина после всех реформ и нововведений сказать что-то определенное довольно трудно. Места Академии наук в современной науке Казахстана не понимают даже те, кто, несмотря ни на что, продолжает работать в ее системе.



Автор: Андрей Михайлов