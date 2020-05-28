Кулибаев (елбасиный зять) предлагает выборочно спасать Каз-предприятия

10:49 01.06.2020

Тимур Кулибаев о пересмотре санитарных норм для бизнеса: Нам предстоит через это пройти



"Атамекен" назвал предприятия, которые, по мнению палаты, должны получить поддержку в посткарантинный период. Приоритет - за предпринимателями, готовыми сохранять рабочие места. Такое мнение озвучил председатель президиума Тимур Кулибаев в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества Нур-Султана и Алматы



Бизнесмены двух городов, которые, к слову, больше и раньше других ощутили на себе последствия карантина и режима ЧП, озвучили самые больные вопросы по секторам туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, строительства и промышленности (легкой и обрабатывающей).

Одной из самых сложных тем сегодня остается работа объектов общественного питания, а также сфера HoReCa. По прогнозам управляющего директора ресторанной сети "AB Restaurants" Аскара Байтасова, примерно к середине года от 30 до 50% кафе и ресторанов Алматы не смогут больше функционировать. Среди самых сложных проблем отрасли предприниматель назвал: снижение покупательской способности, подорожание привозных и локальных продуктов, задолженности, в том числе банковские, налоговые, а также перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.



- В июне мы должны оплатить налоги, но сделать этого не сможем. Мы снова смогли открыться только 25 мая и просим, чтобы нам дали отсрочку по налогам еще на 3-5 месяцев. Мы готовы отплатить, но не сейчас, - озвучила проблему сферы общественного питания генеральный директор ТОО "Компания Кағанат сервис" Чинара Бугимбаева.

Также предпринимательница предложила продлить срок отсрочки и по имеющимся кредитам с трех до шести месяцев и предоставить возможность получения льготных беззалоговых кредитов для пополнения оборотных средств.

"Дешевые" деньги при нынешней ситуации смогут спасти не только сферу общественного питания, но и торговлю, которая так же, как и общепит, последние два месяца находилась в своеобразной "спячке". Здесь же ответственность за своих арендаторов готовы взять торговые рынки и выступить в качестве гарантов для БВУ.

- Если была бы возможность микрокредитов беззалоговых! Допустим, для своих арендаторов даже рассматривали вопрос возможности выступления в качестве гарантов при наличии договора аренды. Мы рассматривали сумму в пределах пяти миллионов тенге на срок двух лет. Если есть возможность , просим рассмотреть поддержку для арендаторов, - отметила генеральный директор ТОО "Фирма "Тигрохауд" Жанар Курабаева.

Еще одну проблему сферы торговли озвучил операционный директор ТОО "КенМарт" (Нур-Султан) Азамат Мукушев. Торговые сети обеспокоены отсутствием отечественной продукции на полках магазинов. Причиной тому, по его данным, является отсутствие оборотных средств.

- Предлагаем создать единого дистрибьютора в крупных городах (Нур-Султан, Алматы, Караганда) по ОТП, который обеспечит логистику, при заключении договоров с местными производителями и торговыми сетями. Это приведет к снижению нагрузки по содержанию транспорта и штата, а также позволит масштабировать бизнес, – сказал Азамат Мукушев.

Строители столицы обеспокоены процессом реализации готового жилья при снижении покупательской активности населения. Директор ТОО "Global Expert Development Group" Абзал Сагымбаев отметил, что сейчас строительная отрасль в столице работает активно, так как наступил теплый сезон, по численности работников изменений не наблюдается. Вместе с тем строятся только начатые объекты, новые проекты пока заморожены.



- Основной фактор влияния – это девальвация и дальнейшая реализация готового жилья. Сегодня более 100 тысяч работающих в строительном секторе столице и сопряженных со строительством отраслях. Большой вопрос по платежеспособности населения и, соответственно, по нашим продажам. Для поддержки строительной отрасли предлагаем развивать ипотечные программы для вторичного рынка в целях увеличения продаж и ликвидности среди населения. А также считаем необходимым расширить перечень ОКЭД путем включения строительной отрасли в части освобождения налогов и других обязательных платежей, исчисляемых от фонда оплаты труда, – сказал Абзал Сагымбаев.

По завершении встречи все предложения, озвученные бизнесом Алматы и Нур-Султана, были собраны для дальнейшего изучения дирекциями и центральным аппаратом. На основе имеющейся информации "Атамекеном" будет подготовлен очередной пакет мер поддержки бизнеса, который будет передан на рассмотрение правительству.

Глава президиума в свою очередь подчеркнул, что для Нацпалаты приоритетом остается занятость, а значит, что основной транш мер поддержки будет направлен на предприятия, готовые сохранить рабочие места в посткарантинный период.

- Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы вы понимали: режим карантина и соблюдение санитарных норм - это толчок для пересмотра всех бизнес-процессов. Нам всем придется через это пройти. Я сожалею, что не могу обрадовать вас хорошими новостями, но и они тоже есть – государство дает денег на поддержку бизнеса. Наша задача, чтобы эти средства дошли до бизнеса. В целом, я думаю, основная работа будет сфокусирована на мониторинге занятости. Мы уже заявляли, что позиция "Атамекена" - поддержать те предприятия, которые уже работали до карантина, - отметил Тимур Кулибаев.

Напомним, что ранее глава президиума уже провел встречи с предпринимателями 15 регионов страны, где также были озвучены самые наболевшие вопросы бизнеса. Подобный диалог с бизнесом НПП "Атамекен" планирует проводить на регулярной основе для решения текущих вопросов.



28 мая 2020