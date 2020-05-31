Хокимом новообразованного хайтек-микрорайона Ташкента "Янги хает-Новая жизнь" станет 34-летний Иногамов

10:52 01.06.2020

Хает Илясович Иногамов станет хокимом нового микрорайона "Янги хает" в Ташкенте. Его кандидатуру предложил президент Шавкат Мирзиеев на встрече с руководством и жителями Сергелийского района в пятницу, сообщил телеканал "Узбекистан 24".



Как мы сообщали ранее, на месте нового жилого массива в Сергелийском районе появится микрорайон "Янги хает" ("Новая жизнь") с непосредственным подчинением хокимияту столицы.



Хает Иногамов (1986 г. р.) окончил Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог в 2008 году. В 2007-2009 годы работал главным специалистом предприятия "Махсустранс", в 2009-2011 годы - начальником отдела компании Technologi De Lavenir (производство замков, петель и шарниров), а в 2012-2017 годы - директором компании.

В 2011-2012 годы - возглавлял Atlant Metal, в 2017-2018 годы - совместное предприятие Pallada Investment.

В 2018 году занимал должность первого заместителя международного делового центра Tashkent City при Кабинете Министров.

С 2018 года работает заместителем хокима - начальником Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий Ташкента.