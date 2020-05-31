Кьяра - огнеметчица. Дочь мэра Нью-Йорка де Блазио перешла на сторону негров и задержана за участие в уличных боях

11:31 01.06.2020

Дочь мэра Нью-Йорка задержана за участие в протестах



Дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио Кьяра де Блазио была задержана полицией за блокировку движения на Бродвее.

Девушка не стала сообщать после задержания, что она дочь главы города.

"Мы ценим и уважаем все мирные протесты, но теперь пришло время людям идти домой", - обратился к жителям города де Блазио спустя час после задержания своей дочери.