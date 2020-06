Спасет только хлопок! Рынок труда в Узбе испытывает огромное давление, - замминистра Мухитдинов

12:48 01.06.2020 Минтруда - о пяти уроках, извлеченных Узбекистаном в ходе хлопковых кампаний

Первый замминистра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов рассказал о пяти уроках, извлеченных Узбекистаном в ходе хлопкоуборочных кампаний. В их числе - вред принудительного труда имиджу страны, необходимость жестких мер, тесная работа с активистами и другие.



28 мая Международная организация труда организовала международный вебинар на тему "После хлопка: извлеченные уроки и перспективы для Узбекистана". Мероприятие также стало следующим шагом в диалоге по снятию бойкота с узбекского текстиля после открытого письма Министра занятости и трудовых отношений Нозима Хусанова к коалиции Cotton Campaign, сообщает пресс-служба Минтруда.

В видеоконференции приняли участие первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов, директор офиса МОТ в Вашингтоне Кевин Кэссиди, старший технический советник МОТ в Узбекистане Йонас Аструп, старший вице-президент по цепочке поставок Американской ассоциации производителей одежды и обуви (AAFA) Нейт Херман, начальник отдела по Азии, Ближнему Востоку и Европе Департамента труда США (ILAB) Лейла Штроткамп, Старший советник Ассоциации справедливого труда Эрик Биль, координатор международной коалиции Cotton Campaign Эллисон Гилл, независимый активист гражданского общества Шухрат Ганиев. Старший советник Совета США по международному бизнесу (USCIB) Том МакКолл выступил в качестве модератора конференции.



Эркин Мухитдинов рассказал о ситуации на рынке труда Узбекистана, озвучив пять уроков, которые Узбекистан извлек в ходе хлопкоуборочной кампании 2019 году, а также выдвинул ряд инициатив для совместного решения вопросов обеспечения достойного труда.

Первый замглавы Минтруда заявил, что на данный момент рынок труда Узбекистана испытывает огромное давление из-за роста числа безработных. Почти 400 тысяч предприятий временно прекратили свою деятельность или сократили рабочую нагрузку из-за воздействия коронавируса. Из-за строгой изоляции страны около 150 тысяч трудящихся вынужденно остались без работы, около 498 тысяч граждан - возвратившиеся на Родину, трудовые мигранты без постоянного дохода, более 200 тысяч семей находятся за чертой бедности.

"В таком положении, нам как никогда важно приложить большие усилия в создании новых рабочих мест. Одним из таких решений может стать наша текстильная промышленность", - указал он.



Урок первый

Эркин Мухитдинов отметил, что принудительный труд во время хлопковой кампании оказывает очень негативное влияние на развитие хлопковой и текстильной отрасли и вреден для имиджа страны.



Правительство Узбекистана продолжает осуществлять решительные меры по полному искоренению принудительного труда в хлопковом секторе, указал он.

"Хочу напомнить, что в результате предпринятых мер по борьбе с принудительным трудом в Узбекистане: детский труд был полностью искоренен. В связи с этим, США исключили узбекский хлопок из списка продуктов, производимых на основе принудительного детского труда", - заявил первый замминистра занятости и трудовых отношений.

По его словам, в 2015 году количество принужденных к сбору хлопка людей составляло 448 тысяч, а в 2019 году - 102 тысяч.

"То есть за 4 года количество сократилось в четыре раза. На хлопковые поля больше не выходят массово учителя, врачи и студенты. Результаты проведенных реформ были признаны со стороны международного сообщества и правозащитных организаций", - сообщил он.

Урок второй

Государство должно принимать жесткие меры по искоренению принудительного труда, добиваться практического исполнения, признал Эркин Мухитдинов.

"Мы открыто признаем, что нам еще нужно многое сделать, чтобы полностью искоренить принудительный труд во время хлопковой кампании. Подтверждением этому служит то, что в начале текущего года президентом страны был подписан закон о введении уголовной ответственности за принудительный труд. При этом в прошлом году административные штрафы за принудительный труд были увеличены от 30 до 50 раз и сейчас составляют значительную сумму, доходящую до среднегодового размера заработной платы в нашей стране", - рассказал он.

В 2019 году Государственная трудовая инспекция применила административные взыскания за принудительный труд к 259 должностным лицам, в том числе к 132 лицам в ходе хлопковой кампании 2019 года. В числе наказанных 18 хокимов (мэров) районов и городов и их заместителей по вопросам сельского хозяйства, два хокима уволено с занимаемой должности за допущенные недостатки, особенно за принудительный труд, а также 7 руководителей регионального уровня, сообщил первый замглавы Минтруда.

"Эти действия доказывают, что высокопоставленные чиновники будут привлечены к ответственности за навязывание принудительного труда на вверенной им территории и организации", - подчеркнул он.

Министерство занятости и трудовых отношений увеличило число трудовых инспекторов вдвое - с 200 до 400, чтобы оперативно реагировать на случаи принудительного труда, в том числе и в отдаленных районах.

Урок третий

"Третий урок. Десятилетиями сформировавшиеся традиции по привлечению рабочей силы к хлопковой кампании тяжело изменить в одночасье, поэтому для этого требуется долгосрочная упорная работа", - заявил Эркин Мухитдинов.

По этой причине в Узбекистане проводятся реформы в аграрном секторе, в частности, развивается кластерная схема производства. Если будет увеличиваться объем сбыта кластеров, то они смогут повышать свой уровень механизации и снижать ручной сбор урожая, считает он.

Первый замглавы Минтруда назвал "историческим событием" подписанное президентом постановление об отмене многолетней практики установления государством цены, плана производства и обязательной продажи хлопка с 2020 года.

"Цена покупки хлопка-сырца будет либерализована, у фермеров появится возможность свободно пользоваться кредитами и свободно выбирать обслуживающие компании. Экономический интерес фермеров увеличится", - сказал он.

Урок четвертый

Из-за важности хлопковой сферы в вопросе занятости населения отказаться от нее полностью не представляется возможным. Так как за счет этой отрасли обеспечивается трудоустройство сотен тысяч граждан, объяснил Эркин Мухитдинов.

"Одной из действенных мер по искоренению принудительного труда в хлопковой отрасли является внедрение современных рыночных механизмов, в том числе оплаты труда, что способствует увеличению числа добровольных сборщиков хлопка", - отметил он.

В 2019 году оплата за ручной сбор хлопка составила от 800 до 1200 сумов за кг в зависимости от периода сбора урожая. Плата выросла минимум в 4 раза по сравнению с 2015 годом (200 сумов), что усилило стимулы добровольного привлечения населения к сбору хлопка, утверждает первый замглавы Минтруда.

Первый замминистра утверждает, что для безопасности и достойных условий труда сборщиков хлопка обеспечивают проживанием, питанием, транспортировкой и прочими условиями.

Урок пятый

Министерство занятости и трудовых отношений признало, что для эффективного решения проблемы принудительного труда важно участие гражданского общества.

Отмечается, что в хлопковой кампании 2019 года министерство впервые напрямую привлекло к мониторингу правозащитников, и выдало им удостоверения, дающие право беспрепятственного доступа к хлопковым полям и процессу сбора хлопка.



Дальнейшие шаги

К предстоящему хлопковому сезону Минтруда планирует донести на места - в подразделениях районного уровня - о неприемлемости принудительного труда в сельском хозяйстве и во всей экономике.

Для этого в планируется проведение масштабных тренингов для инспекторов, помощников инспекторов, работодателей, хокимов, фермеров, фермерских хозяйств и работников хлопково-текстильных кластеров с привлечением национальных и международных экспертов МОТ.

"Буквально с каждым будет проведена беседа о недопустимости принудительного труда. Мы сможем предоставить им механизмы для проведения тех же самых общественных работ, то есть покажем выгоду привлечения работников за счет центров содействия занятости", - рассказал Эркин Мухитдинов.

В 2020 году совместно с прокуратурой и другими органами намечено усилить ответственность за привлечение к принудительному труду.

Кроме того, министерство планирует работать "напрямую" в части найма, разъяснения, правильного оформления трудовых договоров.

"В этом году мы планируем работать с кластерами и фермерами, которые являются основными сельскохозяйственными производителями. Для реализации принципов и практики справедливого найма работников на временные и сезонные работы, а также создания благоприятных условий труда во время выполнения работы, нашим министерством разработан проект руководства по порядку найма работников на временные и сезонные работы", - сообщил он.

Минтруда планирует инициировать и попросить МОТ рассмотреть вопрос о внедрении в Узбекистане глобального инструментария Better Work ("Лучший труд").

Более того, ожидается усиление потенциала районных центров содействия занятости по найму работников сельскохозяйственными компаниями.

"Мы прорабатывали этот механизм в прошлом году, и хотим его еще более расширить путем предоставления работникам авансовых выплат, организации транспортировки, обеспечения достойных условий проживания на местах. С нашей стороны мы будем оказывать содействие в выполнении данных задач и никоим образом не будет вмешиваться в дела сельскохозяйственных производителей. А именно, мы будем выполнять роль посредников между безработными и работодателями, тем самым оказывать содействие обеим сторонам", - сказал Эркин Мухитдинов.

Министерство занятости и трудовых отношений намерено увеличить количество активистов гражданского общества и работать с ними в каждом регионе республике.

Кроме того, планируется проведение регулярных трехсторонних встреч Государственной трудовой инспекции, национальных правозащитных организаций, активистов гражданского общества и МОТ.

Эркин Мухитдинов пригласил Cotton Campaign для прямого сотрудничества во время мониторинга хлопковой кампании 2020.

"А также мы предлагаем создать четырехсторонний механизм взаимодействия правительственных органов, наших производителей (кластеры, текстильные компании), зарубежных брендов и гражданского общества (Cotton Campaign) по вопросам полного искоренения принудительного труда", - предложил он. Источник - gazeta.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591004880

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК А. Мамин: необходимо усилить фактор самодостаточности стран СНГ

- Н.Нигматулин: депутаты законодательно поддержат развитие цифровых технологий на селе

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2020 года №333

- Государственный секретарь провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

- О ситуации на финансовом рынке

- МВК приняла решения о снятии блокпостов и возобновлении деятельности ряда отраслей

- Гульмира Илеуова: четверть граждан не знает за какую партию голосовать на выборах в Мажилис

- Кадровые перестановки

- Cенат принял законопроект о парламентской оппозиции, разработанный "Ак жолом"