"Турецкий поток": Эрдоган оставил Путина и Миллера с полупустой трубой

16:07 01.06.2020

Еще один мегапроект "Газпрома" проиграл конкуренцию американскому СПГ



Андрей Полунин

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Андрей Бунич



Российские газопроводы оказались не нужны не только Европе, но и Турции. В 2020 году РФ по поставкам газа в Турцию опустилась с первого места на пятое: ее обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. Это следует доклада турецкого энергетического регулятора EPDK.



Цифры доклада для "Газпрома" просто убийственные. По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%. А в целом, по сравнению с прошлым годом, поставки "Газпрома" в Турцию сократились на 72%.



Эта новость не стала громом среди ясного неба. В конце мая федеральная таможенная служба (ФТС) раскрыла данные экспорта "Газпрома" за первый квартал 2020 года: он упал на 24,2%, до 46,6 млрд. кубометров.



Однако на отдельных рынках падение было еще более сильным. Так, в марте потребление российского газа в Германии - на главном рынке "Газпрома" - снизилось на 45%, до 2,67 млрд. кубометров.



Но самым впечатляющим стал обвал на третьем по размеру рынке сбыта российского газа в Турции. Экспорт "Газпрома" в страну, по данным ФТС, рухнул почти в семь раз - до 0,2 млрд. кубометров. И это несмотря на ввод в начале 2020 года второго морского газопровода "Турецкий поток".



Аналитики отмечают, что в целом Турция потребляет все меньше уже третий год подряд из-за внутреннего экономического кризиса, доступности СПГ и альтернативных поставок из Азербайджана. Так, если в 2017 году страна купила у "Газпрома" 29 млрд. кубометров, то в 2018-м импорт составил 24 млрд. кубометров, а в 2019-м достиг самого низкого уровня за последние 15 лет - 15,5 млрд. кубометров.



Что вдвойне неприятно, в перспективе роста поставок в Турцию ожидать не приходится. Это связано с разницей в цене между трубопроводным и сжиженным газом. Так, цена на СПГ с поставкой в Турцию на спотовом рынке во втором квартале, по оценке Rystad Energy, будет в пределах $ 1,5?2 за MMBtu (британская тепловая единица), а на российский трубопроводный газ - $ 6,5 за MMBtu. Именно поэтому, сокращая закупки у "Газпрома", Турция наращивает закупки СПГ. По оценкам турецкого Минэнерго, около трети импорта газа в страну в 2020 году придется именно на СПГ, а за первые четыре месяца года эта доля составила 44%.



В такой ситуации трубопроводный газ "Газпрома" оказался неконкурентным. В конце мая котировки спотового рынка в Европе обвалились до $ 45 за 1 тыс. кубометров на голландском хабе TTF, и до $ 63 в австрийском Баумгартене. Такой уровень находится уже за чертой доходности для "Газпрома", который показывает нулевую рентабельность при $ 100 за 1 тыс. кубометров - это с учетом себестоимости добычи, НДПИ, транспортировки и таможенной пошлины.



Сказанное означает, что вслед за полупустым недостроенным "Северным потоком-2" (его смета, напомним, приближается к 10 млрд евро) мы получили еще и полупустой "Турецкий поток". Спрашивается, зачем тогда Россия прокладывала эти газопроводы - в одностороннем порядке, за собственные деньги?!



Что поразительно, "Газпром" какие-то выводы из ситуации делать не собирается: он с энтузиазмом планирует новый экспортный газопровод - в Китай через Монголию. Стоимость проекта "Сила Сибири-2" эксперты оценивают в 1,3?1,5 трлн. рублей - их компания также выложит из собственного кармана.



И остается только один вопрос: куда нас заведет политика "Газпрома"?



- Политика "Газпрома" уже долгое время оторвана от реальности, и подчинена собственным узкокорыстным интересам, - считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Компания рассказывает об исключительной важности различных "потоков", которые она строит, и своих блестящих победах. А на поверку оказывается, что позитивный пиар прикрывает невыгодные для России проекты, на которых мы теряем огромные деньги.



Мы тратим безумные деньги, сооружая экспортные газопроводы, и из-за этого не имеем возможности развивать перспективные технологии в газовой индустрии. А потом проложенные "нитки" приносят текущие операционные убытки.



Причем, никто в правительстве РФ не анализирует эту ситуацию, и не считает сроки окупаемости газпромовских проектов - это табу. На деле, строительство газопроводов противоречит и технологическим трендам в мире, и геополитической обстановке. История с "Турецким потоком" - наглядное тому доказательство.



При этом "Газпром" собачится с Белоруссией - задирает для республики цену на газ. Согласно данным ФСТ, средняя стоимость газа в марте 2020 года при поставках в Европу снизилась до $ 125 за 1 тыс. кубометров, тогда как льготная цена для Белоруссии осталась на уровне $ 127 за 1 тыс. кубометров. Получается, компания продает белорусам газ дороже, чем европейцам, хотя в наших интересах поддерживать с Минском тесные отношения.



На мой взгляд, политика "Газпрома" - внешнеэкономическая, финансовая, инвестиционная, торговая - просто не выдерживает критики. Напомню, летом 2008 года глава компании Алексей Миллер уверял, что уже в 2009 году цена на газ может превысить $ 1 тыс. за 1 тыс. куб. м - особенно в случае, если цена на нефть превысит $ 250 за баррель. И что "Газпром" станет крупнейшей в мире акционерной компанией в течение семи-восьми лет, поскольку к тому времени капитализация "Газпрома" достигнет триллиона долларов против $ 360 млрд. на 2008-й год.



Все это, с позиций сегодняшнего дня, оказалось блефом. Но именно под этот блеф "Газпром" набирал астрономические кредиты, и финансировал бессмысленные мегапроекты.



"СП": - Но какое-то время эти проекты приносили прибыль, разве нет?



- На мой взгляд, практически все экспортные газопроводы, построенные "Газпромом", являются стратегически убыточными для России. Хотя бы потому, что из-за этих мега-строек концерн проигнорировал развитие индустрии сжиженного газа, которая возникала на наших глазах.



На деле, я считаю, газопроводы были наилучшим способом - с точки зрения менеджмента "Газпрома" - списать деньги, "отжать" их у государства как главного акционера. Для менеджеров, руководящих компанией в текущий момент, стратегические убытки не имеют значения - им нужны большие деньги здесь и сейчас.



"СП": - Риски, что "Турецкий поток" окажется полупустым, можно было просчитать?



- Конечно. Турки никогда не скрывали, что будут ориентироваться на сжиженный газ - и посмотрите, как быстро они это сделали. Плюс, они не скрывали, что у Анкары есть альтернативные варианты поставок: под боком у турок, напомню, Иран, где природного газа полно.



В такой ситуации нельзя было делать ставку на Турцию в таком объеме, как это сделал "Газпром". Строительство "Турецкого потока" за счет компании стало неравномерным распределением рисков - де-факто, поставщик взял на себя вообще все риски по этому проекту. Сейчас было бы интересно посчитать убыточность "Турецкого потока" с учетом, что деньги, затраченные на строительство, могли быть применены иначе - например, могли бы приносить проценты.



"СП": - Можно ли сказать, что за вытеснением "Газпрома" с энергетического рынка стоят стратегические интересы США?



- Это не вызывает сомнений. Вся история с Украиной, я считаю, придумана Вашингтоном, чтобы максимально вытеснить нас из энергетической системы ЕС, и тем самым кардинально уменьшить наше влияние на Европу.



С Турцией история похожая: американцы заинтересованы в том, чтобы подмять под себя рынки сбыта и на этом направлении. Тем более, им политически проще решать вопросы со странами, которые являются военными партнерами США.



По сути, главная цель энергетической политики Америки - выталкивать Россию отовсюду, откуда можно.