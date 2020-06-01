Россия первой создала лекарство от коронавируса, - Блумберг

16:13 01.06.2020

Издание Bloomberg сообщает, что в России выдано временное регистрационное удостоверение на первое в стране лекарство от covid-19. Ученые призывают действовать осторожно и провести тщательную проверку. Однако в России препарат уже называют настоящим прорывом.



Bloomberg (США): Российский Минздрав утверждает лекарство от коронавируса "Авифавир"



Илья Хренников (Ilya Khrennikov)



- Лекарство создано на основе японского противовирусного препарата "Авиган".



- Российский инвестиционный фонд проводит испытания препарата совместно с компанией "ХимРар".



Российское Министерство здравоохранения выдало временное регистрационное удостоверение на первое в стране лекарство от covid-19, которое создано на основе японского противовирусного препарата "Авиган". Об этом в своем заявлении сообщил Российский фонд прямых инвестиций.



Распространение коронавируса продолжается, и пандемия в корне меняет экономику и жизнь во многих странах мира. Поэтому фармацевтические компании в авральном порядке разрабатывают лекарства и вакцину от нового коронавируса. "Авифавир", созданный совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций и компанией "ХимРар", это препарат, нарушающий механизмы размножения коронавируса и показавший свою эффективность в клинических испытаниях.



Международная исследовательская организация, занимающаяся изучением этого лекарства, призвала действовать осторожно, присоединившись к ученым со всего мира, которые стараются не спешить с выводами о результативности нового препарата, пока он не прошел тщательную проверку. Однако руководитель российского инвестиционного фонда заявил, что это может стать настоящим прорывом.



"„Авифавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против covid-19 в мире, - заявил в субботу вечером глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. - Он был разработан и протестирован в ходе клинических испытаний в России в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе „Фавипиравира" в мире".



"Авифавир" создан на основе препарата корпорации "Фуджифилм" "Авиган". "Авиган", согласно результатам проведенных в марте в Китае методом случайной выборки исследований, показал, что он быстрее очищает организм от вируса, чем при использовании лекарства от ВИЧ. Производством этого препарата планируют заняться компании со всего мира, а "Гленмарк Фармасетикалс" (Glenmark Pharmaceuticals) в настоящее время проводит в Индии третий этап клинических испытаний, которые могут завершиться уже в июле.



Ведущий исследователь японского противовирусного препарата "Авиган" Ехэй Дои (Yohei Doi), проводивший его испытания при лечении covid-19, сказал, что пока еще рано делать выводы о том, действует это лекарство или нет, так как проверка пока не закончена.



По данным исследовательского центра Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте в мире по числу заболевших covid-19. В воскресенье количество инфицированных там превысило 405 000 человек. Однако смертность в России довольно низкая, составляя 4 693 умерших, что очень мало для такой большой страны.