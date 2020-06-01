В Самарканде на строителей стены кладбища бухарских евреев заведено уголовное дело

16:20 01.06.2020

В результате обильных осадков в этом месяце обвалилась стена мемориального кладбища бухарских евреев в Самарканде.



Она была построена в 2018-2019 годах и служила своего рода опорой для могил, расположенных на окраине кладбища.



На возведение стены было выделено 742 млн сумов из специального счета областного управления благоустройства и Министерства культуры Узбекистана.



В работах были задействованы три строительные компании - из Ташкента, Ургутского района и из Бухары. Это уже второй случай обвала, который теперь изучается правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело.





