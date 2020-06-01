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|В Бишкек прибыл новый Узб-посол - экс-мининформ Хуршид Мирзахидов
16:44 01.06.2020
Экс-глава НТРК назначен новым послом Узбекистана в Кыргызстане
В Бишкек 30 мая прибыл вновь назначенный посол Узбекистана в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные МИД.
Ранее он занимал должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана, заместителя председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Узбекистана.
Назначение посла совпало с непростой конфликтной ситуацией между жителями приграничных сел двух стран. Сегодня ее в ходе переговоров обсудили первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
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© Агентство новостей "Podrobno.uz"
Материал подготовил(а):
Темир Исаев