В Бишкек прибыл новый Узб-посол - экс-мининформ Хуршид Мирзахидов

16:44 01.06.2020

Экс-глава НТРК назначен новым послом Узбекистана в Кыргызстане



В Бишкек 30 мая прибыл вновь назначенный посол Узбекистана в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные МИД.

Ранее он занимал должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана, заместителя председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Узбекистана.



Назначение посла совпало с непростой конфликтной ситуацией между жителями приграничных сел двух стран. Сегодня ее в ходе переговоров обсудили первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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© Агентство новостей "Podrobno.uz"

Материал подготовил(а):

Темир Исаев