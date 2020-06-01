Как кровь, страх и ненависть в Миннеаполисе обеспечат победу Трампу

17:57 01.06.2020

Что сейчас происходит в США и как республиканцы могут выиграть от беспорядков в Миннесоте



Александр Чаусов



Убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая, кажется, запустило самую крупную за последние годы волну протестов, а то и просто бунтов в США за последние годы.



Если коротко, то Флойд решил расплатиться в магазине чеком. Что для Штатов довольно распространенная практика. Однако, продавец не поверил, что чек настоящий и вызвал полицию. На вызов приехали четверо полицейских, которые настолько жестко "приняли" афроамериканского покупателя, что тот задохнулся и у мер. Поскольку это удушение проходило средь бела дня и в течение нескольких минут, то оно попало на видео свидетелей, которыми оказались прохожие.



Ну, а дальше все стало развиваться примерно, как Фергюссоне в 2014 году, только с еще большим размахом. Сначала подключились самого разного рода активисты, которые стали рассказывать про "чудовищный белый расизм" в отношении афроамериканцев. Потом, 26 афроамериканцы и сами массово вышли на улицы. Поскольку эта демонстрация не была мирной, а также сопровождалась грабежами, колонну разгоняла полиция. С использованием спецсредств. Вплоть до светошумовых гранат.



Одновременно с этим, начальник полиции Миннеаполиса, сам, к слову, афроамериканец, заявил, что всегда "подозревал этих подчиненных в расизме". Полицейских в тот же день уволили, ну, а дальше, видимо, будет суд.



Однако, в этой истории про "страшный белый расизм" есть одна деталь, которую необходимо обозначить. Дело в том, что один из четверых, принимавших участие в задержании, полицейских по национальности вьетнамец. И еще один из них, явно непохож на "нордического, как снеговик" европиоида. Его национальность не уточняется, но есть подозрение, что это вообще маори. То есть "белый расизм" оказался не совсем "белым".



Но американскую прогрессивную общественность было уже не остановить. Просто дальше уже началась "большая политика". Потому, что губернатор штата Миннесота, с которого все и началось - демократ. В США скоро президентские выборы, а Дональд Трамп как раз республиканец.



И в итоге Трамп предложил вводить в штат Национальную Гвардию, указывая на то, то ни мэр Миннеаполиса, ни губернатор Миннесоты - не справляются. И, кстати, с чисто политической точки зрения, урегулирование конфликта в традиционно демократическом штате может принести Трампу энное число голосов.



На 2013 год сторонников Демократической Партии в Миннесоте было вдвое больше, чем республиканцев. Сейчас же все может измениться.



Поскольку по всем рейтингам по уровню жизни и комфорта Миннесота последние несколько лет входила в первую десятку из всех штатов Америки. Это означает, что жители штата привыкли к комфорту и безопасности. А нынешние беспорядки ни комфортными, ни безопасными при всем желании не назовешь. Что в свою очередь означает, что добрые граждане Миннесоты будут очень рады быстрому и жесткому подавлению беспорядков.



К слову, в итоге губернатор штата указ о вводе Нацгвардии подписал Хотя и продолжает возмущаться "страшным белым расизмом". Однако, расценивается этот шаг именно, как инициатива Трампа, с которой местное чиновничество было вынуждено согласиться.



Мэр Миннеаполиса также сделал заявление, в котором подчеркнул, что "понимает гнев и печаль афроамериканцев, спровоцированные случившимся" и обещал, что власти разберутся во всем сами, лишь бы граждане сохраняли спокойствие.



Граждане, однако, спокойствие сохранять не стали, и беспорядки с одного только Миннеаполиса уже 26?27 числа перекинулись на второй по величине город Миннесоты, Твин-Ситиз-Сент-Пол.



Ну, а дальше беспорядки стали вспыхивать во всей Америке. На 31 мая в примерно 25 крупных американских городах был введен режим комендантского часа, задержано около полутора тысяч человек, полыхает Лос-Анджелес, где бунтующим уже противостоит Национальная Гвардия США. Как минимум, об этом заявил мэр LA, Эрик Гарсетти. Столкновения начались и в Вашингтоне.



При этом, эксперты говорят о том, что это еще не заключительная фаза конфликта. Поскольку сейчас противостояние идет между протестующими с одной стороны и полицией с нацгвардией - с другой. Однако, постепенно на сцену стала выходить и возможная третья сторона конфликта.



Это хмурые бородатые мужички с оружием, которые охраняют от разграбления митингующих магазины, торговые центы и прочие места, где простые американцы продолжают покупать все необходимое для жизни.



Поскольку любой массовый протест в США почему-то сопряжен с грабежами и мародерством, есть все основания опасаться, что серия конфликтов с перестрелками вспыхнет и по этой "разделительной линии".



Не способствуют затуханию конфликта и представители либеральной общественности, которые продолжают рассказывать про "страшный белый расизм", намекая уже и на этих самых бородатых "реднеков" с оружием, которые устроили такие вот импровизированные гражданские патрули. В общем, "вот они, те самые страшные расисты, ату их, ату!".



Впрочем, кажется риторика этих самых демократических журналистов и активистов привела и Трампа и многих в Белом Доме в натуральное бешенство. Поскольку одно из последних заявлений президента США на сегодняшний день сводится к тому, что им была инициирована процедура признания движений "Антифа" террористическими. Генеральный прокурор США Уильям Барр в свою очередь подчеркнул: "насилие, подстрекаемое и осуществляемое Антифа и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и мы с ним будем поступать соответствующим образом".



Ну, а поскольку "Антифа" - это не какое-то организованное и зарегистрированное движение, а скорее идеологическое течение с весьма условной формализацией, то, есть мнение, что в террористы радикального "левого" толка очень скоро попадут многие несдержанные в своих заявлениях и действиях люди. Которых американская власть сочтет "подстрекателями". Кстати, учитывая масштабы беспорядков и количество жертв, а только раненых полицейских сейчас уже несколько десятков (про обычных граждан, не протестующих даже а оказавшихся не в том месте и не в то время, думается, и говорить не стоит), огромная часть американских граждан воспримет такие юридические нововведения скорее позитивно.



Что же до ситуации в целом, то до ее мирного завершения еще очень далеко. И есть все основания полагать, что и комендантский час, и силовые столкновения, и ввод в отдельные города и даже штаты Национальной Гвардии станут американской обыденностью на ближайшие несколько недель, а то и дольше.



А Трампу переизбираться уже 4 ноября и бойня в Миннеаполисе может сыграть ему на руку.