В ливийской войне Запад играет на стороне джихадистов. Надежд на возрождение страны остается все меньше, - Р.Мустафин

23:03 01.06.2020

В войне в Ливии, похоже, наступил момент истины. Многие западные державы или открыто переходят на сторону Турции и исламистского правительства Фаиза Сараджа, или, стараясь избежать открытых конфликтов, подыгрывают им. Операция ЕС IRINI, призванная не допустить поставок оружия в Ливию, оказалась несостоятельной.

По сообщениям ведущих мировых информагентств, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести на территорию соседнего с Ливией Туниса вспомогательную бригаду. Как сказал в интервью France 24 помощник госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвид Шренкер, глава Белого дома вовсе не собирается таким образом получать Ливию из рук Правительства национального единства (ПНЕ) Фаиза Сараджа, которое служит зонтиком для таких джихадистских организаций, как "Братья-мусульмане", "Аль-Каида" и "Исламское государство" (все организации запрещены в РФ). Главной задачей этой бригады, утверждает дипломат, будет защита коммуникаций, по которым идет снабжение сил ПНЕ с запада.

Получить согласие на прибытие в Тунис американских военных в ходе экстренных встреч с руководством этой арабской страны оказалось делом не очень трудным. Все-таки в парламенте Туниса немало умеренных исламистов от партии "Ан-Нахда", идеологически близких как к ливийским исламистам из числа "Братьев-мусульман", так и к правящей в Турции Партии справедливости и развития. Да и противостоять американскому нажиму для небольшой страны дело опасное. Тем не менее далеко не все тунисцы разделяют точку зрения своего правительства. Многие настроены против "дружбы" с турками.



Стремление администрации США ввести свои войска в регион вполне объясняет то упорство, с которым Запад вместе с Турцией и ее союзниками проводили беспрецедентную по накалу русофобскую кампанию. В ее топку бросалось все: от непроверенных фактов до откровенных фейков, от только что придуманных небылиц до выдумок прошлых лет. Здесь и доклад неведомых ооновских экспертов из 53 пунктов годичной давности, и похожие на правду истории о поставках российских боевых самолетов, и байки о якобы фальшивых ливийских деньгах, отпечатанных в "Гознаке" и конфискованных таможней, кстати, примерно восемь месяцев назад, и многое другое.

Делалось это по крайней мере с двумя главными целями. Во-первых, чтобы дискредитировать Москву и тем самым оправдать американское вмешательство в ливийскую войну, поскольку, по словам командующего AFRICOM генерала Стивена Таусенда, Россия якобы "продолжает раздувать пламя ливийского конфликта", поддерживая главкома Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

Во-вторых, оттянуть как можно дольше, а лучше вообще воспрепятствовать возрождению Ливии. По мнению доктора политологических наук, ведущего научного сотрудника ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александра Фролова, восстановление Ливии как крупного экспортера нефти не отвечает интересам США. В лучшем случае бывшую Джамахирию поделят на зоны влияния. Потому там и сеется раздор.



"Боюсь, что Ливию ожидают мрачные перспективы, – сказал он "НГ". – Не исключено, что вслед за Сирией, Йеменом, Сомали, Ираком ей придется зависнуть в атмосфере политического хаоса". Не исключено, впрочем, что в Ливии Америка преследует и другие задачи. Хафтару, например, могут дать понять, что лучше с Россией не дружить и держаться от нее подальше, Тогда, возможно, в Вашингтоне будут к нему относиться помягче.



Кроме США ряд западных держав если и не переходят на сторону Турции и правительства Сараджа, то по крайней мере стараются им всячески подыграть, чтобы избежать конфликтов. Речь, в частности, идет о таком участнике широко разрекламированной Евросоюзом операции IRINI, как Италия. Напомним, по решению состоявшейся еще в январе Берлинской конференции по Ливии, ЕС по своей инициативе взял на себя обязательство мониторить оружейное эмбарго, а заодно и пресекать попытки нелегальных мигрантов из Африки пробраться в Старый Свет. Командовать операцией назначили контр-адмирала Фабио Агостини, выделили штаб-квартиру в Риме, сформировали отряд из нескольких военных кораблей.



Дальше наступила тишина, как будто операцию строго засекретили. На самом деле вместо того, чтобы инспектировать турецкие грузовые суда, по сути в открытую перевозящие оружие в ливийские порты Мисурата и Триполи, итальянские военные катера то ли стояли в портах, то ли специально выбирали такие маршруты, чтобы не встретить турецкие суда. Как сообщает военно-новостной портал Bulgaranmilitary.com, который ссылается на данные независимого итальянского журналиста Анджело Кампеллы, все это время мониторингом текущей обстановки занимался всего один французский фрегат Jean Bart.



Таким образом, почти за девять лет, прошедших после свержения Муаммара Каддафи, Ливия не только не приблизилась к восстановлению мира и единства, но еще больше отдалилась от этой цели. Мировое сообщество не сумело предложить ливийцам такую модель урегулирования кризиса, которая бы их устроила, умиротворила и объединила. Не сработали ни Схиратские соглашения, на основании которых предполагалось вести поиск взаимоприемлемых решений, ни инициативы, принятые на различных конференциях по Ливии.