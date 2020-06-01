Гонконг в объятьях санкций. США уходят из бывшей британской колонии, - С.Строкань

00:28 02.06.2020

США сворачивают связи с Гонконгом, которого на днях лишили статуса привилегированного делового партнера. Прозвучавшее в пятницу заявление президента Дональда Трампа о введении против Гонконга санкций вызвало там панику. Жители бросились скупать валюту, а местные власти попытались успокоить население, заявив, что от санкций больше пострадают США. Действительно, нынешние санкции оказались не слишком болезненными, однако уже сейчас ясно, что Гонконг становится новой болевой точкой в отношениях между США и Китаем, который, по мнению Вашингтона, нарушает принцип "одна страна - две системы".



О том, что США демонтируют прежнюю модель торгово-экономических отношений с Гонконгом, ранее имевшим статус самостоятельной таможенной территории, президент Дональд Трамп объявил в Белом доме в пятницу (см. "Ъ" от 30 мая). "Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий",- заявил он, пояснив, что это касается торговли и соглашений об экстрадиции. Вашингтон также вводит санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". Кроме того, США ограничивают въезд в страну аспирантов и ученых из Китая, которые могут представлять угрозу американским национальным интересам.

Первыми на заявление Дональда Трампа отреагировали жители 7,5-миллионного Гонконга.



Гонконгцы в субботу бросились скупать американские доллары и другую твердую валюту, в связи с чем впервые за всю историю Гонконга в обменных пунктах возник дефицит наличности.



После перехода под юрисдикцию КНР по формуле "одна страна - две системы" в 1997 году бывшая британская колония сохранила собственную финансовую систему и свою валюту - гонконгский доллар, который с 1983 года жестко привязан к американскому доллару (его курс поддерживается в установленном коридоре 7,75–7,85 к одному доллару США).

Стремление избавиться от гонконгских долларов, чтобы застраховать свои сбережения, вызвано опасениями возможных изменений в монетарной политике, в частности отмены привязки гонконгского доллара к американскому, а также негативных последствий санкций США. Панические настроения сохраняются, несмотря на разъяснение местного регулятора, что готовящийся закон о национальной безопасности Гонконга, путь к разработке и принятию которого открыла одобренная на прошлой неделе Всекитайским собранием народных представителей резолюция, не затронет его финансовую систему.

Еще одним признаком начавшегося "скандального развода" с Гонконгом в воскресенье стало сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на электронное письмо Госдепартамента США о том, что Вашингтон выставляет на продажу американскую собственность в одном из престижных районов мегаполиса, приобретенную еще в 1948 году. Принадлежащие США земля и несколько фешенебельных особняков на юге островной части Гонконга стоимостью $1,3 млрд считаются американской визитной карточкой в бывшей британской колонии.

В свою очередь, власти Гонконга предупреждают, что в разворачивающейся санкционной войне против специального административного района КНР больше пострадают сами США.

"Любые ограничения также подорвут интересы американских компаний в Гонконге",- напомнил в понедельник в интервью газете Standard секретарь по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан. По его словам, США имеют огромное положительное сальдо в торговле с Гонконгом, который является третьим крупнейшим рынком для американских вин и четвертым - для говядины. В то же время доля прямого экспорта из Гонконга в США составляет "лишь менее 0,1% общего объема всех отгрузок".

В Гонконге действуют 1,3 тыс. американских компаний, работающих в сферах торговли, финансов и услуг. В целом до последнего времени Гонконг играл роль связующего звена в деловых связях между Китаем и США: американские компании, работающие с КНР, открывали там свои банковские счета.

По мнению Пола Чана, американские санкции также не смогут подорвать статус Гонконга как международного финансового центра и не нарушат свободное движение капитала. "Действующая система валютной привязки с 1983 года прошла множество испытаний",- напомнил представитель местной администрации, обратив внимание на то, что массового оттока иностранного капитала не происходит.

Учитывая, что санкции против Гонконга оказались не столь значительными и не затронули главное торговое соглашение между США и Китаем, первая фаза которого была подписана в январе, азиатские рынки приходят в себя от шока. Биржевые индексы в понедельник пошли вверх: китайский Shanghai Composite вырос на 2,2%, гонконгский Hang Seng - на 3,4%.

Между тем еще одним острым вопросом остается анонсированное Лондоном упрощение процедуры получения британского гражданства для жителей Гонконга.

Как заявил в воскресенье в интервью BBC глава МИД Великобритании Доминик Рааб, британская сторона не ждет массового исхода в Соединенное Королевство, однако намерена облегчить для жителей Гонконга въезд в страну. "Наши предположения строятся на том, что многие захотят остаться в Гонконге, а некоторые переедут в другие страны региона. Но это вопрос принципа. У нас есть обязательства перед жителями Гонконга, и мы не будем делать вид, что не замечаем происходящего",- отметил Доминик Рааб. Его заявлению предшествовал состоявшийся в пятницу разговор президента Трампа с британским премьером Борисом Джонсоном, по итогам которого стороны вновь заявили о том, что законопроект о безопасности Гонконга нарушает принцип "одна страна - две системы" и подрывает его автономию.

Бывшую британскую колонию заставят уважать Пекин

В настоящее время 315 тыс. жителей Гонконга имеют статус британских граждан за рубежом, который они успели получить вместе со специальным паспортом, начиная с 1987 года, когда Гонконг оставался британской колонией. Еще почти 3 млн жителей Гонконга, родившихся до его перехода под юрисдикцию КНР в 1997 году, имеют право оформить паспорт британского подданного. Этот паспорт не равноценен британскому гражданству - его обладатели не имеют права постоянно проживать на территории Соединенного Королевства, однако могут посещать страну без оформления визы, оставаясь в ней на срок до шести месяцев. Теперь британская сторона готова разрешить своим подданным из Гонконга оставаться на территории королевства в течение года, чтобы учиться и работать, с возможностью продления срока пребывания и получения британского гражданства. В Пекине заявляют о готовности принять встречные меры против Лондона, не уточняя, впрочем, о каких шагах может идти речь.

"Хотя американские санкции оказались не столь значительными, какими могли бы быть, гонконгская партия находится в самом начале. Пока все стороны лишь обозначили свои позиции и провели разведку боем. Ведь закон о национальной безопасности Гонконга даже еще не принят - Всекитайское собрание народных представителей лишь приняло решение о необходимости такого закона. На его подготовку уйдет еще несколько месяцев, и он будет принят не раньше осени. Теперь многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в самом Гонконге и какой будет окончательная версия закона",- заявил "Ъ" замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. По мнению эксперта, в случае дальнейшей эскалации Западу придется реагировать. При этом весьма вероятно, что в разгар президентской гонки в США Дональду Трампу понадобятся новые жесткие шаги против Китая. "Когда рубят лес в американо-китайских отношениях, в Гонконг неизбежно будут лететь все новые щепки. При этом он превращается в еще одно яблоко раздора в отношениях с Западом",- резюмировал эксперт.

Сергей Строкань

"Коммерсантъ" от 01.06.2020,