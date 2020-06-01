Вашингтон объявил Пекин своим смертельным врагом, - В.Скосырев

00:56 02.06.2020

Америка препятствует превращению Китая в сверхдержаву

Владимир Скосырев



1.06.2020



Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая намерена разрушить западные демократии, покончить с демократическими ценностями. Выдвигая эти обвинения, американская администрация одновременно возводит барьеры для внешней торговли и инвестиций КНР, рассчитывая подорвать доверие китайцев к руководству страны. Этого Вашингтону удалось добиться в Гонконге, есть случаи массовых протестов и в некоторых районах внутри страны. Тем не менее мощный репрессивный аппарат в руках КПК позволяет ей гасить вспышки недовольства, сохраняя твердый контроль над политической ситуацией.

Риторика, к которой прибег глава американской дипломатии, человеку, выросшему в Советском Союзе, может показаться чем-то до боли знакомым. Вспомнить стоит хотя бы экс-президента США Рональда Рейгана, назвавшего СССР империей зла. Такие эпитеты были в ходу во время холодной войны, хотя на деле американские политики знали, что после Никиты Хрущева никто из советских лидеров во всемирную победу коммунизма не верил.

Все же закономерно задуматься над тем, действительно ли руководство КПК думает о торжестве коммунистических идей в глобальном масштабе и покушается ли оно на права, свободы и ценности, которые исповедует Запад. В беседе с "НГ" руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев отметил: "В Китае есть радикальные националисты, которые придерживаются таких взглядов. Но они представляют небольшой фрагмент партийцев. А позицию государства отражают официальные заявления о том, что Китай не стремится подорвать существующий международный порядок. Наоборот, он стремится к тому, чтобы не только развитые страны, "семерка" или какой-то клуб государств участвовали в разработке правил международного общения, а чтобы в этом процессе учитывался и голос Китая как одной из развивающихся стран. Каков тут курс Китая, можно судить по речи председателя КНР Си Цзиньпина на Экономическом форуме в Давосе в 2017 году. Он выступил в защиту глобализации и свободной торговли. И тогда многие комментаторы подчеркивали контраст между подходом США, вставших на путь протекционизма, и подходом Китая, который отстаивает сложившийся мировой порядок. Такой настрой Китая легко объясним. Ведь он был главным бенефициаром глобализации".

В свете этих фактов ясно, что не стоит подозревать Пекин в попытке покончить с западными ценностями, заключил Карнеев.

На самом деле Америка озабочена не защитой ценностей, а тем, чтобы не позволить Китаю стать мировым чемпионом в сфере высоких технологий и превратиться в равную с США по экономической и военной мощи державу. Эта цель, как планирует КПК, должна быть достигнута к 2049 году – к 100-летию КНР.

В американском арсенале противодействия Китаю огромный набор средств – от экономических до военных. Президент США Дональд Трамп "снял перчатки и пойдет на дальнейшую эскалацию напряженности в преддверии выборов в ноябре", полагает Дэвид Звейг, директор центра китайских трансграничных отношений в Научно-технологическом университете Гонконга. В подтверждение он ссылается на то, что Трамп обвинил китайское правительство в краже интеллектуальной собственности, утаивании масштабов вспышки коронавируса, нарушении обязательств перед Всемирной торговой организацией. В этом же ряду решение выслать около 3 тыс. китайских студентов старших курсов американских университетов за то, что они поддерживают контакты с учреждениями военно-промышленного комплекса КНР.

Как американские власти будут выявлять таких студентов, не объявлено. Но группа конгрессменов-республиканцев предложила еще сильнее закрутить гайки. Она планирует внести на Капитолии законопроект, который запретит американским гражданам делать капиталовложения в иностранные оборонные компании, связанные с китайскими военными.

Особняком в американо-китайских отношениях стоит Гонконг. Как говорит Звейг, Пекин хочет, чтобы и после вступления силу закона о национальной безопасности для бывшей колонии она оставалась широко распахнутыми воротами для зарубежных инвестиций в Китай. Но свившие гнезда там американские компании планируют начать исход из Гонконга. "Если вы генеральный директор американской компании или даже китайской компании в Гонконге и у вас нет стратегии исхода, то вы подлежите увольнению", – пояснил Звейг.

Бегство американских фирм негативно отразится и на самих США. Но наблюдатели утверждают, что это не останавливает "ястребов" в вашингтонской администрации, которые рассчитывают, что этот анклав станет перманентной горячей точкой в южном подбрюшье КНР. В принципе США не прочь попытаться расшатать обстановку и во внутренних районах Поднебесной. Тем более что экономический спад, вызванный пандемией, оставил многих самозанятых и рабочих-мигрантов без средств к существованию. Как передал Telegram-канал "Южный Китай", в крупном городе Чжучжоу в центральной части страны мелкие предприниматели, возмущенные тем, что власти не отменяют арендную плату, огромной толпой взяли в осаду городской муниципалитет.