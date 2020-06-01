В Индии грянул "пакистанский" шпионский скандал

00:57 02.06.2020

Два сотрудника пакистанского посольства в Нью-Дели высланы на родину, один арестован

Геннадий Петров



1/06/2020



Силовые структуры Индии продолжают нести службу даже во время карантина.

На фоне заметного обострения ситуации в Кашмире в Нью-Дели задержаны три сотрудника пакистанского "Верховного комиссариата" - так называется посольство Пакистана. По утверждению индийских спецслужб, они арестованы при попытке передать секретную информацию. Пакистанские власти утверждают, что имеет место спланированная провокация и обещают ответные меры.

По сообщению индийских СМИ, операция проведена совместно военной разведкой и полицией Дели. В результате были задержаны Абид Хуссейн, Тахир Хан и их водитель Джавед Хуссаин. Как сообщает Times of India, все трое на машине ждали некоего источника из индийской армии. При встрече с ним и при передаче документов их и задержали. Абид Хуссейн и Тахир Хан имели при себе фальшивые паспорта. По утверждению индийских спецслужб, они – офицеры Межведомственной разведки Пакистана (ISI). Так как Абид Хуссейн и Тахир Хан имеют дипломатический статус, их выслали из страны. Джавед Хуссаин, как предполагается, предстанет перед судом.

Пакистанский МИД назвал обвинения в шпионаже необоснованными и, в свою очередь, обвинил Индию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Там на прошлой неделе был предотвращен крупный теракт. На одном из КПП индийские полицейские заметили автомобиль с поддельным номером. Водитель отказался остановиться и попробовал уехать. Когда полицейские открыли огонь, от выскочил из машины и бросился бежать. Задержать водителя не удалось. В машине оказалось 20 кг взрывчатки. По-видимому, водитель собирался передать ее террористу-смертнику. Сообщается о том, что индийские правоохранительные органы произвели аресты неких лиц, причастных к несостоявшемуся теракту.

А 31 мая МИД Пакистана обратился в ООН. Министр иностранных дел страны Шах Мехмуд Куреши в своем письме генсеку Антониу Гутерришу выразил обеспокоенность нарушением прав человека в Кашмире – систематическими арестами местных мусульман под предлогом борьбы с терроризмом.

Отношения Индии и Пакистана резко обострились после августа 2019 года. Тогда решением индийских властей был упразднен штат Джамму и Кашмир. Вместо него в составе Индии образовывались две союзные территории: Ладакх и Джамму и Кашмир. Союзная территория не имеет собственного выборного губернатора и напрямую управляется федеральным правительством. Кроме того, штат Джамму и Кашмир, учитывая сложную обстановку в нем и вокруг него, был на особом правовом положении. Согласно Конституции Индии, его законодательная ассамблея обладала правом вето на законы, которые принимал парламент страны. Власти штата могли принимать любые решения, не касающиеся обороны, иностранных дел и коммуникаций. Теперь регион Кашмир оказался даже в более низком статусе, чем прочие исторически сложившиеся регионы страны.