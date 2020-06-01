 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.06.2020
00:57  В Индии грянул "пакистанский" шпионский скандал
00:56  Вашингтон объявил Пекин своим смертельным врагом, - В.Скосырев
00:28  Гонконг в объятьях санкций. США уходят из бывшей британской колонии, - С.Строкань
Понедельник, 01.06.2020
23:03  В ливийской войне Запад играет на стороне джихадистов. Надежд на возрождение страны остается все меньше, - Р.Мустафин
22:53  Америка в упадке, сотрясаемая многочисленными ударами, и Трамп вносит в это вклад, - Washington Post
17:57  Как кровь, страх и ненависть в Миннеаполисе обеспечат победу Трампу, - А.Чаусов
16:44  В Бишкек прибыл новый Узб-посол - экс-мининформ Хуршид Мирзахидов

16:25  Как остановить смертельное шествие пандемии? Взгляд из Ташкента, - Эрик Зани
16:24  Турция ищет выход из политического кризиса, - А.Асалыоглу
16:20  В Самарканде на строителей стены кладбища бухарских евреев заведено уголовное дело
16:13  Россия первой создала лекарство от коронавируса, - Блумберг
16:10  Роль Басры в религиозной и культурной жизни Арабского халифата, - П.Густерин
16:08  Spektrum: Почему некоторые люди умнее других?
16:07  "Турецкий поток": Эрдоган оставил Путина и Миллера с полупустой трубой
16:04  Погром стал выходом США из карантина, - Дм.Бавырин
14:42  Как США пытаются разорвать Китай на десятки удельных княжеств, - Е.Крутиков
13:37  Четверть казахстанцев не знает за какую партию голосовать на выборах в Мажилис, - Г.Илеуова
12:48  Спасет только хлопок! Рынок труда в Узбе испытывает огромное давление, - замминистра Мухитдинов
11:31  Кьяра - огнеметчица. Дочь мэра Нью-Йорка де Блазио перешла на сторону негров и задержана за участие в уличных боях
10:52  Хокимом новообразованного хайтек-микрорайона Ташкента "Янги хает-Новая жизнь" станет 34-летний Иногамов
10:49  Кулибаев (елбасиный зять) предлагает выборочно спасать Каз-предприятия
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Индии грянул "пакистанский" шпионский скандал
00:57 02.06.2020

Два сотрудника пакистанского посольства в Нью-Дели высланы на родину, один арестован
Геннадий Петров

1/06/2020

Силовые структуры Индии продолжают нести службу даже во время карантина.
На фоне заметного обострения ситуации в Кашмире в Нью-Дели задержаны три сотрудника пакистанского "Верховного комиссариата" - так называется посольство Пакистана. По утверждению индийских спецслужб, они арестованы при попытке передать секретную информацию. Пакистанские власти утверждают, что имеет место спланированная провокация и обещают ответные меры.
По сообщению индийских СМИ, операция проведена совместно военной разведкой и полицией Дели. В результате были задержаны Абид Хуссейн, Тахир Хан и их водитель Джавед Хуссаин. Как сообщает Times of India, все трое на машине ждали некоего источника из индийской армии. При встрече с ним и при передаче документов их и задержали. Абид Хуссейн и Тахир Хан имели при себе фальшивые паспорта. По утверждению индийских спецслужб, они – офицеры Межведомственной разведки Пакистана (ISI). Так как Абид Хуссейн и Тахир Хан имеют дипломатический статус, их выслали из страны. Джавед Хуссаин, как предполагается, предстанет перед судом.
Пакистанский МИД назвал обвинения в шпионаже необоснованными и, в свою очередь, обвинил Индию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Там на прошлой неделе был предотвращен крупный теракт. На одном из КПП индийские полицейские заметили автомобиль с поддельным номером. Водитель отказался остановиться и попробовал уехать. Когда полицейские открыли огонь, от выскочил из машины и бросился бежать. Задержать водителя не удалось. В машине оказалось 20 кг взрывчатки. По-видимому, водитель собирался передать ее террористу-смертнику. Сообщается о том, что индийские правоохранительные органы произвели аресты неких лиц, причастных к несостоявшемуся теракту.
А 31 мая МИД Пакистана обратился в ООН. Министр иностранных дел страны Шах Мехмуд Куреши в своем письме генсеку Антониу Гутерришу выразил обеспокоенность нарушением прав человека в Кашмире – систематическими арестами местных мусульман под предлогом борьбы с терроризмом.
Отношения Индии и Пакистана резко обострились после августа 2019 года. Тогда решением индийских властей был упразднен штат Джамму и Кашмир. Вместо него в составе Индии образовывались две союзные территории: Ладакх и Джамму и Кашмир. Союзная территория не имеет собственного выборного губернатора и напрямую управляется федеральным правительством. Кроме того, штат Джамму и Кашмир, учитывая сложную обстановку в нем и вокруг него, был на особом правовом положении. Согласно Конституции Индии, его законодательная ассамблея обладала правом вето на законы, которые принимал парламент страны. Власти штата могли принимать любые решения, не касающиеся обороны, иностранных дел и коммуникаций. Теперь регион Кашмир оказался даже в более низком статусе, чем прочие исторически сложившиеся регионы страны.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591048620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин: необходимо усилить фактор самодостаточности стран СНГ
- Н.Нигматулин: депутаты законодательно поддержат развитие цифровых технологий на селе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2020 года №333
- Государственный секретарь провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- О ситуации на финансовом рынке
- МВК приняла решения о снятии блокпостов и возобновлении деятельности ряда отраслей
- Гульмира Илеуова: четверть граждан не знает за какую партию голосовать на выборах в Мажилис
- Кадровые перестановки
- Cенат принял законопроект о парламентской оппозиции, разработанный "Ак жолом"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  