Безликие чиновники алматинского акимата

06:51 02.06.2020 Маленькая лошадка?...



Приближается годовщина смены акима в Алматы. Когда Бауыржана Байбека отправили реформировать партию "Нур Отан", многие алматинцы вздохнули с облегчением, считая, что эпоха экспериментов над городом закончилась. И поначалу так и казалось.



В первые сто дней команда Сагинтаева, казалось, была нацелена на одно – отменить наиболее непопулярные решения предыдущей администрации Алматы. В итоге ограничение скорости на ВОАД, проспектах Аль-Фараби и Саина вернулось к прежним 80 км/ч, вместо конгресс-холла на территории "Атакента" появилась новая рощица, проект "Кок-Жайлау" был отменен. В последнем случае, правда, пришлось вмешаться главе государства. Касым-Жомарт Токаев недвусмысленно запретил заниматься этим ГЛК.



Сейчас, правда, назревает скандал не меньший – активисты-экологи и примкнувший к ним журналист Вадим Борейко "раскопали" новый проект нового курорта. Уже на "Бутаковке". Мэтр казахстанской журналистики последовательно давит на команду Сагинтаева с целью заставить акимат признать существование идеи курорта. На проектно-сметную документацию которого уже выделено более 120 миллионов тенге.



Пока акимат молчит, игнорируя публикации Борейко. У команды Сагинтаева есть небольшое оправдание – тендер на ПСД по "Бутаковке" прошел незадолго до того, как произошла смена акима. Но эту отговорку в ход не пускают, поскольку неспособность в короткие сроки провести ревизию деятельности предшественников уже становится притчей во языцех в обсуждении "успехов" Бакытжана Абдировича.



До режима ЧП мы видели, что команда Сагинтаева, кстати, собранная с бору по сосенке, а кое-кто достался в наследство от Байбека, овладела на отлично, по сути, лишь одним приемом – проведением массовых мероприятий. До пандемии столица Казахстана как раз этим и славилась – помпезными пустопорожними посиделками. И вот столичный десант привез эту заразу в Алматы, где при Байбеке, да и при Есимове тоже, особо на контакт с общественностью не шли. И если б не коронавирус, мы бы уже увидели с полсотни всяких конференций, где обещают, уговаривают, заклинают. А потом расходятся и ничего не делают до следующей тусовки.



Этот стиль работы Бакытжана Сагинтаева мы помним еще по его премьерству. Активный глава Кабмина, постоянно мелькал в СМИ, но как-то без толку. Помнится, первый президент после очередного провала назвал правительство Сагинтаева трусами и предложил подать в отставку. Такое вообще в политической истории страны произошло впервые.



И эта жесткая, но верная характеристика Елбасы легко применима и к нынешней ситуации. В городе полно накопившихся проблем, которые предыдущая команда акимата либо не решала, либо усугубляла. Пандемия коронавируса лишь на руку решительному государственнику – границы закрыты, режим ЧП позволяет действовать быстро и жестко. Но даже в сфере городской системы здравоохранения Сагинтаеву не удалось навести порядок – в итоге вспышка заболевания в Центральной городской клинической больнице, сомнительное лидерство города по числу зараженных, неспособность довести карантин до логического завершения. Горожане расслабились, вышли на улицы и сняли маски гораздо раньше пресловутого 2 этапа восстановления нормальной жизни. И если потребуются более жесткие карантинные меры – то есть, загнать горожан обратно в квартиры – мы не уверены, что нерешительная команда акимата с этим справится.



Тем более что свою способность идти на поводу у громко кричащей толпы акимат уже не раз демонстрировал. Вопиющим случаем стала отмена строительства жилого комплекса на пустыре на пересечении улицы Кабанбай батыра и проспекта Назарбаева. Команда Сагинтаева одним росчерком пера обрушила прежде понятные для бизнеса правила – у владельцев участка были все права на строительство, однако им его запретили из-за ора неадекватных теток. Которые вскоре устроили и еще одно такое же показательное выступление. В итоге теперь девелоперы в Алматы не знают, что делать – договариваться с акиматом стало бесполезно, если власти мегаполиса могут в момент любые договоренности порушить, лишь бы угодить городским блаженным.



А ведь впереди решение таких глобальных вопросов, как экология в городе, где необходимо определить какую-то четкую стратегию и действовать строго по ней, не обращая внимания на окрики справа и слева. Но в этом вопросе пока никакой четкости не наблюдается – общественность не может определиться, кто виновен в отравлении воздуха: автомобили с топящимся углем частным сектором или ТЭЦ-2. Акимат, судя по осторожным вбросам, тяготеет к версии с автомобилями. Часть эко-активистов – тоже. И с их стороны несутся безумные с точки зрения владельцев авто идеи. Сторонники вины ТЭЦ-2 в свою очередь настаивают на переводе его на газ (как и частного сектора). И если поддержать их сторону – то придется выложить огромные деньги на реконструкцию, что непременно ляжет в тарифы на коммунальные услуги. И не факт, что переход на газ будет эффективен с точки зрения поддержания оптимального уровня тепла в квартирах.



Пока же акиматовские в этом вопросе решительно отмалчивается – то ли выжидают, кто кого перекричит, то ли решили по примеру героини романа "Унесенные ветром" подумать об этом "завтра". В итоге очередное лето, когда хоть какие-то работы можно было начать, будет упущено, а осенью и зимой эко-активисты опять поднимут акимат на "информационные вилы".



Вообще, такое нерешительное поведение характерно для временщика. Иными словами, команда Сагинтаева словно бы демонстрирует – они в Алматы, чтобы пересидеть, дождаться новой должности в центре. Там все привычно – конференции, интриги, кормушка. А в этой странной южной столице каждый шаг грозит скандалом, еще и митинги теперь разрешат, население постоянно ропщет и негодует. Сплошная головная боль.



Именно поэтому, когда стало известно об отставке Дариги Назарбаевой с поста спикера сената, в Алматы какое-то время всерьез ждали, что ее привезут акимом в южную столицу. Неизвестно, лучше был бы этот вариант, но уж точно не хуже. По крайней мере, экс-спикер явно не скатилась бы после активности первых ста дней в застой, в котором явно оказался и все бессмысленней барахтается Сагинтаев.



Надо ли говорить, какой пласт недовольства резко накопился относительно персоны как самого Сагинтаева, как и всей его команды. Например, претензий, начиная от зама по идеологии небезызвестного Ержана Бабакумарова и далее по нисходящей до последнего клерка задействованного в департаменте культуры и т.п. структурах так же накопилось до невообразимых размеров. В чем же может быть причина? Да она банальна до зубного скрежета. Создается впечатление что все эти немолодые и молодые управленцы упали с планеты Марс, до такой степени они слабо ориентируются в подведомственном городе. Молодежь, поработавшая в таких структурах под началом Бабакумарова, как СЦК, оказавшись в реальных полевых условиях, выражаясь по простому, тупо не тянет. Нет никакого отлаженного обмена мнениями, пожеланиями ни в официальном режиме, ни по неформальным каналам.



В команде в принципе нет ни одного уважаемого и признанного лица для всего города или хотя бы для старшего и среднего поколений. Ни сам Сагинтаев, ни его первый заместитель, не говоря уже тем более обо всех остальных, совершенно безликих и боящихся собственной тени работников аппарата. Допустим, сегодня в акимате Алматы нет никого, кто бы выдержал хотя бы отдаленное сравнение с фигурой Сейдуманова. Того самого, который в аппарате нескольких акимов был видной фигурой именно для каких-то контактов с общественностью и элитой города, и который сам, при этом, не занимал какой-то особо большой должности.



Словом, прошедший через горнило руководящих должностей Бакытжан Сагинтаев везде ведет себя, как персонаж песни Найка Борзова "Маленькая лошадка" - хочется заниматься чем-то другим, прыгать и смеяться, а его впрягли в эту алматинскую телегу. Маленькая и старенькая лошадка такой груз явно не вывозит. Когда Токаев освободит ее от мучений?!.



dimonski

Пикабушники Казахстана Источник - pikabu.ru

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