Маховик расового насилия, или Миннесота, - Св.Князев

07:25 02.06.2020

Святослав КНЯЗЕВ | 31.05.2020 |



Какой ценой покупается кресло хозяина Белого дома

В США раскручивается маховик расового насилия. С 26 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, проходят многотысячные демонстрации. На улицы вышли сторонники движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой, поджогами. 30 мая губернатор Тим Уолз заявил, что впервые за 164-летнюю историю штата полностью мобилизована Национальная гвардия. В город введена бронетехника, действует комендантский час. Президент Трамп пообещал губернатору Миннесоты Уолзу "полную поддержку со стороны армии" (губернатор-демократ отверг это предложение).



27-29 мая демонстрации протеста прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Мемфисе, Денвере, Луисвилле, Сент-Поле; были задержаны десятки человек, несколько человек получили огнестрельные ранения. К 30 мая протест охватил Вашингтон, Даллас, Хьюстон, Альбукерк, Сан-Хосе, Лас-Вегас и многие другие города. В Вашингтоне тысячи демонстрантов пытались прорваться к Белому дому, десятки человек были арестованы. В Атланту, где разгромлена штаб-квартира CNN, введены полторы тысячи бойцов Национальной гвардии США. В Нью-Йорке полицейским запрещено проводить одиночное патрулирование улиц.



В Сети появились видеоролики из Миннеаполиса, на которых сотни людей занимаются грабежом и выносят товары из супермаркета. Всего в штате Миннесота, по данным газеты Star Tribune, уже ограблено больше 30 заведений (аптеки, продовольственные магазины, кафе). Полиция, пытаясь сдержать распространение беспорядков, применяет слезоточивый газ и резиновые пули. К 30 мая в 17 городах Америки за участие в беспорядках были задержаны около 1400 человек.



В ночь на 31 мая в Лос-Анджелесе, ряде других городов Калифорнии, а также в Атланте, Чикаго, Филадельфии власти объявили комендантский час.



Что взорвало Америку?

Поводом к взрыву возмущения стала гибель в Миннеаполисе 25 мая чернокожего Джорджа Флойда, после того как белый полицейский, задержавший Флойда по обвинению в оплате покупки поддельными купюрами, повалил задержанного на землю, прижал ему шею коленом и продержал так несколько минут. Флойд хрипел: "Я не могу дышать", потом скончался.



Фото: USA.one

Четверо полицейских, присутствовавших при этом, были уволены на следующий день. Полицейский, виновный в смерти Флойда, арестован, его обвинили в непредумышленном убийстве, связанном с применением силы. Президент Дональд Трамп поручил министерству юстиции и ФБР ускорить расследование дела о гибели Флойда, но остановить взрыв возмущения уже ничто не могло.

Все сколько-нибудь значимые общественные события в Америке автоматически помещаются сегодня в контекст ожесточенной борьбы между сторонниками и противниками Трампа в преддверии президентских выборов. При этом Соединенные Штаты были и остаются обществом расовых противоречий.



"Белые люди – причина, из-за которой у нас есть институциональный расизм. Расизм существовал в Америке всегда", – заявил как-то Джо Байден. В этих словах наиболее вероятного соперника Трампа на предстоящих выборах – половина правды и половина лжи.

Расизм белых переселенцев из Европы существовал в Америке всегда. Завоз черных рабов из Африки еще больше пропитал американское общество расистской идеологией. Характерной реакцией на расизм белых стало такое явление, как этнический характер преступности в США. По данным за 2010 год, темнокожие составляли около 13% населения Соединенных Штатов и свыше 40% контингента американских тюрем; они совершали 52% убийств, 62% разбойных нападений, на них приходилась львиная доля изнасилований, угонов, грабежей.



Однако говорить о белом расизме, как делает Байден, и умалчивать о расизме черном в расчете на то, что чернокожие избиратели помогут победить Трампа на выборах, значит толкать Америку ко второй Гражданской войне – войне расовой.

Черный расизм возник в Америке в 1920-е годы и обострился в 1960-х годах. Он является социально-психологической константой американского общества. Черные расисты пропагандируют дискриминацию белых, романтизируют гангстерский образ жизни, нападают на полицейских. Радикальное крыло черных расистов в Америке выступает за полное уничтожение белой расы.



Америка белых очень хотела бы забыть, как бесправных черных продавали на рынке, словно вещи, как их безнаказанно убивали, как заставляли работать на белых господ от малых лет до смерти. В ХХ веке в США официально существовала расовая сегрегация: черным запрещалось ездить в общественном транспорте вместе с белыми, ходить с белыми в одни учебные заведения, даже пить воду из одного крана. Забыть все это черные американцы не могут. И не дают забыть это белым.

Классовые различия в США – тоже во многом расовые различия. Черные и белые живут в основном порознь; белые стараются не допустить черных в районы своего проживания, а если это не удается и черных становится много, уезжают в другие места. Уровень бедности и безработицы среди афроамериканцев в два раза выше, чем среди белых. Медианная величина активов домохозяйств черных (2009 год) в 20 раз ниже, чем у белых. Уровень знаний 17-летнего черного подростка соответствует уровню знаний 13-летнего белого ребенка. Школы в бедных "черных" районах обеспечены хуже, чем школы в районах, где сосредоточено белое население. Так во всем и повсюду.

Решение этих проблем, накопленных Америкой, – длинная история, но Соединенные Штаты не похожи на страну, которая в состоянии их решать. Перед ноябрьскими выборами "закулиса" готова раскрутить маховик насилия, искра которого, вспыхнув в Миннесоте, превратилась во всеамериканский пожар. Уже забыты страшные рассказы про коронавирус. Главное – используя расовое отчуждение, которое вновь заявило о себе в полную силу, завоевать к выборам голоса. Главное – утвердить в Овальном кабинете Белого дома "своего".