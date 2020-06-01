От трагедии до трагедии: перманентная реформа МВД Казахстана, - Т.Исаханов

08:35 02.06.2020 Министерство внутренних дел Казахстана под закат эпохи карантина (78 дней жестких ограничений) окончательно испортило марку. Если и были попытки представить этих силовиков героями наряду с героями-врачами, то алматинская полиция полностью провалила задание. Информационная рулетка Трагическое ДТП, произошедшее на блокпосте в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области, унесло жизни двух полицейских.



Видимо, в расчете на мелодраматический эффект было принято решение – скрыть личность подозреваемого в убийстве. Но исполнение подкачало. Изначально заявив, что водитель, совершивший аварию, был пьян, информацию о его принадлежности к тому же полку патрульной полиции, в котором служили погибшие, скрыли. Буквально в этот же день, ближе к вечеру, Telegram-каналы облетела информация о том, что виновник трагедии – Азат Азаматов, старший лейтенант полиции. Информация была подкреплена фотографией молодого мужчины в наручниках, лежащего в одних трусах и носках на бетонном полу какого-то помещения, похожего на подсобку магазина. После первого отрицания от главы пресс-службы департамента полиции Алматы в чине подполковника Салтанат Азирбек появилось второе фото, где Азат Азамат селфится в полицейской форме. Второй ответ оказался креативным – Салтанат Азирбек заявила, что такую форму можно спокойно в "Военторге" купить. Так, к сонму бичующих полицию мигом добавились национал-патриоты. Правду в департаменте полиции Алматы признали только утром. Сам начальник ДП Канат Таймерденов вынужден был выступить с заявлением такого рода: да, служил, несколько раз подвергался дисциплинарным взысканиям, был уволен, но, дескать, за ум не взялся. Вот результат. Эта полуправда породила новый виток разоблачений. Вдова одного из погибших полицейских опровергла утверждение об увольнении Азаматова, заявив, что еще недавно ему и мужу готовила еду в ночь. Азаматов-старший подтвердил это, сказав, что недавно сын получил повышение в звании – того самого старшего лейтенанта дали. И сказал, что не верит в пьяное вождение – просто после суточного дежурства на блокпосте его сын уснул за рулем. В соцсетях возникло сразу несколько тем для обсуждения. Первая: когда именно уволили Азаматова. Вторая: отставка Азирбек и Таймерденова. Третья, появившаяся несколько позже – "руки прочь от Салтанат, она лишь исполняла приказ". В защите пресс-секретаря ДП приняли участие самые популярные алматинские лидеры общественного мнения, блогеры и журналисты. На короткий момент вновь приобрела острейшую актуальность тема реформы МВД. И вот на этом стоит остановиться подробней, поскольку трагедия на блокпосте и последующий информационный провал алматинской полиции – результат самой настоящей системной болезни этого государственного органа. Перманентная реформа Реформа МВД – это словосочетание красной нитью проходит сквозь всю новейшую историю Казахстана. Министерство даже преобразовывали в Государственный следственный комитет – популярная "городская легенда" утверждает, что именно эта пертурбация стала причиной краха органа, служившего народу верой и правдой в советские времена. Но это лишь миф – в позднем СССР казахстанские гаишники были мемом для советских дальнобойщиков. Остановивший автомобиль инспектор сразу тянул потную ладошку в рукопожатии, но опытный водитель знал, что при этом в его пятерне должна быть зажата купюра. Неопытному это разъясняли. "На месте решим" – эта присказка тянется за милиционерами и полицейскими Казахстана на протяжении десятилетий. Однажды в МВД был десантирован целый генерал из Комитета национальной безопасности. Нурсултан Назарбаев назначил председателя КНБ Болата Баекенова руководить полицией в надежде, что более чистые в смысле коррупции силовики оздоровят "соседей". Баекенов, увы, продержался чуть более года – с октября 1994-го по ноябрь 1995 года. На его место пришел Каирбек Сулейменов. Он, в принципе, и объяснил много позже провал Баекенова. Коррупция в МВД, по словам Каирбека Шошановича, неискоренима, поскольку выкорчевывать ее можно только вместе с носителями. То есть увольнять поголовно всех. Но где набрать новых? Сам Сулейменов прославился тем, что под видом водителя грузовика, везущего арбузы, прокатился по южным регионам Казахстана, везде подвергаясь вымогательствам от своих же подчиненных. Но и этот перформанс в стиле Гаруна Аль-Рашида не решил ничего.



В МВД дважды приходили сугубо гражданские министры – экономист Заутбек Турисбеков (сентябрь 2003 года – октябрь 2005 года) и юрист Бауржан Мухамеджанов (октябрь 2005 года – апрель 2009 года). Но и они не смогли ничего поделать. Сменивший Мухамеджанова на посту министра Серик Баймаганбетов, бывший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Карагандинской высшей школы МВД СССР (1980-е годы), на этом посту, собственно, ничем не запомнился. Зато став таможенником, а точнее председателем комитета таможенного контроля Минфина РК, попал в заголовки СМИ. 3 февраля 2012 года он был задержан с поличным при получении крупной взятки, приговорен в январе 2013 года к 10 годам колонии с конфискацией имущества, отсидел чуть больше 3 лет. Словом, система не поменялась, и человек из нее заражен бациллой коррупции. Просто попадаются единицы. Точнее – единица. Конкретно – Баймагамбетов.



Между прочим, Карагандинская высшая школа МВД – теперь Карагандинская академия МВД РК, в которой преподавал Баймагамбетов, печально прославилась, когда начальник первого курса этого вуза записал видео, на котором, стоя перед строем курсантов, цитирует Антибиотика из "Бандитского Петербурга". Какое-то время реформа МВД была связана с именем предыдущего министра Калмуханбета Касымова, который заступил на пост 11 апреля 2011 года. Уже в декабре того года после жанаозенских событий имидж Касымова будет безнадежно испорчен, сам министр предпочтет появляться на публику как можно реже. Начавшийся в связи с Жанаозеном-2011 период разгрома информационного пространства и максимального ограничения свободы слова в принципе соответствовал желаниям главы МВД максимально закрыться от общественности. По сути, именно под его руководством эта структура достигла пика своей непрозрачности. Для примера – в обществе до сих пор жива теория, что печально знаменитый "алматинский стрелок" Руслан Кулекбаев, убивший 18 июля 2016 года 9 человек – все сотрудники правоохранительных органов – не напал, как гласит официальная версия, на УВД Алмалинского района, а был задержан и доставлен в него, а потом из-за халатности сотрудников освободился, завладел огнестрельным оружием и, покидая управление, расстрелял караульного на посту. "Черные лебеди" Именно тогда впервые общественность стала под микроскопом разглядывать официальные версии резонансных событий, особенно если их предоставляет МВД. В 2018 году тема реформы МВД стала трендовой. В июле того года трагически и нелепо, от рук мелких воришек автомобильных зеркал, погиб Денис Тен – гордость и надежда Казахстана в фигурном катании. Боль народа аккумулировалась в виртуальное движение, оформившееся в группу в Facebook "Требуем реформу МВД РК".



Главными условиями участники группы выдвинули отставку Касымова и преобразования. По сути, именно то, от чего в свое время предостерегал Каирбек Сулейменов, говоря, мол, этих уволим, откуда опытных возьмем. В итоге "Дорожная карта реформ МВД на 2019-2021 гг." была принята в декабре 2018 года постановлением правительства. И вот казахстанцы словно вернулись в начало этой истории, пройдя бессмысленный круг длиной в два года. Пока что, кроме формальных телодвижений – отстранили трех начальников, вынесли строгие выговоры Таймерденову и Азирбек – ни руководство МВД, ни глава государства не произвели. При внимательном рассмотрении стиля руководства Касым-Жомарта Токаева, можно ожидать, что сейчас идет проработка этого вопроса. И, возможно, глава Казахстана на днях выступит с вариантом решения.



Тимур Исаханов Источник - ia-centr.ru

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