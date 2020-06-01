Фонд Zamin З.Мирзиеевой займется лечением глухих узб-детей

08:37 02.06.2020

Фонд Zamin, возглавляемый супругой президента Узбекистана, представил масштабную программу развития образования детей с нарушением слуха

В Международный день защиты детей фонд Zamin, возглавляемый супругой президента Узбекистана Зироат Мирзиеевой, представил программу развития образования для порядка 5 тысяч учащихся с нарушением слуха из специализированных школ-интернатов по всей стране, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Цель проекта предоставление новых методик обучения, улучшение инфраструктуры школ-интернатов.



"В Международный день защиты детей фонд Zamin представляет программу развития образования для детей с нарушениями слуха. В рамках проекта будут регулярно проводится хирургические операции для восстановления слуха учащихся. Это означает, что дети с нарушением слуха смогут услышать голоса любящих матерей, заботливых отцов, звуки окружающей среды, музыку, и жить полноценной жизнью. Zamin готов подарить радость всем детям, независимо от их физического состояния. Ведь вы − отрада наших глаз, наше будущее и смысл всей нашей жизни", – отметила председатель попечительского совета фонда Зироат Мирзиеева

Программа разделена на три этапа:



1. Оснащение специализированных школ-интернатов современным ассистивным оборудованием

Специализированные школы будут оснащены современным ассистивным (вспомогательным) оборудованием, отвечающим международным стандартам, включая аудиоклассы для групповых уроков, речевые симуляторы для индивидуальных занятий, аудиометры и стационарные усилители звука для дальнейшего применения в образовательном процессе.

2. Совершенствование методик обучения

Планируется комплексный анализ текущих образовательных программ в школах для детей с нарушением слуха. Для этого организаторы проекта совместно с Министерством народного образования Узбекистана привлекут ведущие международные экспертные институты и их специалистов. Будут разработаны учебные методики с использованием новейших ассистивных технологий в специализированных школах.

3. Кохлеарная имплантация для детей школьного возраста

Важной частью программы станет бесплатное проведение 30 операций кохлеарной имплантации ежегодно для детей школьного возраста. Этот этап также включает в себя последующую реабилитацию.



Темир Исаев