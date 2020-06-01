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Фонд Zamin З.Мирзиеевой займется лечением глухих узб-детей
08:37 02.06.2020

Фонд Zamin, возглавляемый супругой президента Узбекистана, представил масштабную программу развития образования детей с нарушением слуха
В Международный день защиты детей фонд Zamin, возглавляемый супругой президента Узбекистана Зироат Мирзиеевой, представил программу развития образования для порядка 5 тысяч учащихся с нарушением слуха из специализированных школ-интернатов по всей стране, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Цель проекта предоставление новых методик обучения, улучшение инфраструктуры школ-интернатов.

"В Международный день защиты детей фонд Zamin представляет программу развития образования для детей с нарушениями слуха. В рамках проекта будут регулярно проводится хирургические операции для восстановления слуха учащихся. Это означает, что дети с нарушением слуха смогут услышать голоса любящих матерей, заботливых отцов, звуки окружающей среды, музыку, и жить полноценной жизнью. Zamin готов подарить радость всем детям, независимо от их физического состояния. Ведь вы − отрада наших глаз, наше будущее и смысл всей нашей жизни", – отметила председатель попечительского совета фонда Зироат Мирзиеева
Программа разделена на три этапа:

1. Оснащение специализированных школ-интернатов современным ассистивным оборудованием
Специализированные школы будут оснащены современным ассистивным (вспомогательным) оборудованием, отвечающим международным стандартам, включая аудиоклассы для групповых уроков, речевые симуляторы для индивидуальных занятий, аудиометры и стационарные усилители звука для дальнейшего применения в образовательном процессе.
2. Совершенствование методик обучения
Планируется комплексный анализ текущих образовательных программ в школах для детей с нарушением слуха. Для этого организаторы проекта совместно с Министерством народного образования Узбекистана привлекут ведущие международные экспертные институты и их специалистов. Будут разработаны учебные методики с использованием новейших ассистивных технологий в специализированных школах.
3. Кохлеарная имплантация для детей школьного возраста
Важной частью программы станет бесплатное проведение 30 операций кохлеарной имплантации ежегодно для детей школьного возраста. Этот этап также включает в себя последующую реабилитацию.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
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