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Общественный порядок от УзбМВД возглавил полковник Умархонов
08:43 02.06.2020

Полковник Азизхон Умархонов назначен на должность начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД.
До назначения Умархонов работал заместителем начальника по охране общественного порядка ГУВД Ташкента, а также возглавлял организационно-инспекторское и информационно-аналитическое управление ГУВД.

Темир Исаев

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591076580
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