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|Общественный порядок от УзбМВД возглавил полковник Умархонов
08:43 02.06.2020
Полковник Азизхон Умархонов назначен на должность начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД.
До назначения Умархонов работал заместителем начальника по охране общественного порядка ГУВД Ташкента, а также возглавлял организационно-инспекторское и информационно-аналитическое управление ГУВД.
Темир Исаев