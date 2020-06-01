Общественный порядок от УзбМВД возглавил полковник Умархонов

08:43 02.06.2020

Полковник Азизхон Умархонов назначен на должность начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД.

До назначения Умархонов работал заместителем начальника по охране общественного порядка ГУВД Ташкента, а также возглавлял организационно-инспекторское и информационно-аналитическое управление ГУВД.



Темир Исаев