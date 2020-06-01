Чикаго. В уличных боях 2 убитых

09:00 02.06.2020

В городах США продолжаются акции протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в прошлый понедельник при задержании полицией.

Местный телеканал WGNTV сообщает, что в Чикаго вчера в ходе беспорядков погибли два человека, ранены еще двое и арестованы более 60 участников акции.

О личности погибших пока нет информации. Комендантский час в регионе действует с 10 вечера до 6:00.

На прошлой неделе в сети появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

Недавно судмедэксперты опубликовали результаты вскрытия тела Флойда. В отчете говорится, что Джордж Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании в городе Миннеаполисе приемами. В организме Флойда обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин. Судмедэксперты сочли, что 46-летний афроамериканец был убит.