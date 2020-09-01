Узбекистан обгоняет Казахстан по инвестиционной привлекательности? - Д.Дмитриев

09:49 02.06.2020 После распада Советского Союза на карте мира появилось 15 новых государств, схожих по социальной структуре общества и технологической оснащенности, но имеющих разное экономическое наследие, социально-политические особенности и инвестиционный потенциал. Прибалтика почти сразу переориентировалась на Европейский союз, республикам Южного Кавказа и Центральной Азии пришлось тяжелее в силу их географического положения и специфики сформировавшихся государственных режимов. Множество уникальных факторов предопределили неравномерность развития стран центральноазиатского и кавказского регионов, определив одних в группу форвардов, а других в группу догоняющих. По итогам одного из последних исследований инвестиционной привлекательности государств Центральной Азии и Южного Кавказа, проведенного в 2020-м году консалтинговым агентством ECED, эксперты проанализировали макроэкономические и международные рейтинги по странам региона, их программы развития, транспортную доступность, инвестиционные и политические риски. В итоге, вполне ожидаемым стало то, что лидерами среди других стран выборки стали Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Наиболее интересными представляются кейсы первых двух государств, так как успех Азербайджана в первую очередь связан с колоссальным нефтяным экспортом. Казахстану и Узбекистану лидирующее положение в регионе, можно сказать, передалось по наследству. Казахская и Узбекская ССР занимали соответственно 4 и 5 позиции в Союзе по размерам промышленного производства, сразу после РСФСР, Украины и Белоруссии, аналогичные показатели наблюдались и в сельском хозяйстве, и в объеме добычи полезных ископаемых. На сегодняшний день, во многом именно значительный ресурсный, территориальный и демографический потенциал предопределили высокие темпы роста экономик двух стран. Политические системы в государствах в основном носят закрытый характер, но проводят в целом либеральную экономическую политику, что повышает открытость и привлекательность национальных рынков. Лидер региона При этом в международных инвестиционных рейтингах Fitch, Moody’s, Standard&Poor’s Казахстан действительно признан лидером региона (страна, единственная из всех в выборке, имеет рейтинги, пригодные для инвестирования по западным стандартам), а вот Узбекистан отстает от Азербайджана и даже Грузии. Однако, следует понимать, что узбекская экономика куда больше, чем грузинская, и куда лучше диверсифицирована чем азербайджанская. Кроме того, Грузия преимущественно развивается за счет кредитов МВФ и ЕС, а стремление к евро-атлантической интеграции может и поспособствовало открытости и демократизации, но низкий ресурсный потенциал и политическая нестабильность сохранились. Так или иначе для Узбекистана характерны значительно более высокий по сравнению с Казахстаном или Грузией уровень коррупции, страна не отличается легкостью в ведении бизнеса, находясь на 76 строчке из 190 в рейтинге Doing Business. В то же время, за последние несколько лет оба лидера ЦА улучшили свои позиции в международных рейтингах, что свидетельствует о положительной динамике, особенно в Узбекистане. Экономические показатели Казахстана В докладе также приводятся данные по макроэкономической статистике, и в этом отношении Казахстан является абсолютным лидером среди других государств: самый высокий абсолютный, душевой ВВП и ВВП по ППС, а также умеренная инфляция и низкий уровень безработицы.



Однако госбюджет уже несколько лет подряд сохраняет дефицитный характер, а приток прямых иностранных инвестиций в 2019 году снизился почти вдвое. Рост ВВП также не впечатляет, в 2019 г. он составил всего 4,5% – это значительно ниже, чем во многих других странах региона, например, в Таджикистане (7,5%) и Армении (7,9%). Но казахская экономика, во-первых, безоговорочно побеждает в абсолютном отношении, а во-вторых, несмотря на более скромные темпы роста, она куда более стабильна, чем небольшие таджикская или армянская. Экономические показатели Узбекистана Основным макроэкономическим преимуществом Узбекистана, конечно, является его 34 миллионное население, а соответственно крайне высокая емкость рынка.



Помимо этого, очень активно растет ВВП (на 5,8% в 2019 г.), а также внешнеторговый оборот. Но следует признать, что экономика Узбекистана пока что в целом слаба, хотя и активно развивается. В стране высокая инфляция (16,5%), постоянно увеличивается государственный долг, низкий уровень зарплат. И все же Узбекистан стоит на третьем месте после Казахстана и Азербайджана по размеру реального ВВП, а огромный ресурсный потенциал в купе с постоянным и поступательным экономическим ростом определяет благоприятный макроэкономический фон в этой стране. Инфраструктура – и проблема, и преимущество? Кроме того, эксперты отмечают высокий, среди других государств региона, уровень развития транспортной инфраструктуры в Казахстане и Узбекистане. Казахстан соединяет рынки Китая и Европы, участвует в международных транспортных проектах (Экономический пояс Шелкового пути, TRACECA), что способствует притоку иностранных и внутренних инвестиций. Основной проблемой и одновременно преимуществом является протяженность транспортных путей, нехватка денег на обслуживание затрудняет доступ в некоторые регионы, не хватает скоростных трасс (одна на всю страну). Но в то же время через Казахстан проходит 5 автомобильных международных маршрутов, протяженностью 23 тысячи километров, доля транспортных перевозок в ВВП ежегодно растет, железнодорожные перевозки составляют 68% от всего грузооборота и 57% от пассажиропотока. Страна связана многочисленными магистралями с соседними государствами и является крупнейшим транспортным хабом в Центральной Азии. Для Узбекистана важно то, что он граничит со всеми основными странами в Центральной Азии и имеет потенциал стать региональным логистическим центром. Однако, в силу конфликтов с соседями и нехватки финансирования транспортная система страны только в последние годы начала активно развиваться: в среднем рост пассажиро- и грузопотока составил 6-7% в год. Через Узбекистан проходят несколько важных для Китая и РФ газопроводов, в 1,4 раза за последние 5 лет вырос внешнеторговый оборот, появились скоростные железнодорожные пути, общий доход от транспортных услуг составил 1,7 млрд. дол. США за 2018 г. Республика не имеет выходов к морю, как, к примеру, Грузия, но ее выгодное географическое положение и протяженность магистралей позволяют выстраивать выгодные логистические маршруты по суше от Гамбурга до Самарканда. Политические аспекты Политическая стабильность в Казахстане и Узбекистане в целом позитивно влияет на инвестиционную привлекательность. И все же, по мнению авторов исследования, транзит власти в Казахстане и вытекающая из этого возможная борьба элит может привести к внутренней дестабилизации, однако такое развитие событий представляется маловероятным, так как в стране в целом существует электоральный консенсус, оппозиция слаба, а демократичность государственного режима на грани с авторитаризмом (гибридный политический режим) обеспечивает защиту от развития протестных настроений в казахском обществе. Но все же на первое место по политической стабильности выходит Узбекистан.



Транзит власти там прошел весьма успешно, новый президент Ш. Мирзиеев даже в условиях либерализации политического пространства страны и большого числа партий уверенно осуществляет контроль за государственным аппаратом. В целом успешная политика системного реформирования, обновление кадров, повышение уровня жизни населения, либерализация экономики увеличивают популярность действующей власти, а также нивелируют большинство политических рисков для страны. Планирование и программность Также, к сильным сторонам Казахстана и Узбекистана, выгодно отличающим их от всех остальных государств региона, можно отнести программы по развитию стран. Казахская экономика во многом зависит от экспорта минерального сырья, граждане сталкиваются с падением уровня жизни, а потому назрел вопрос о необходимости реформирования экономической модели в пользу усиления роли МСП, аграрного и обрабатывающего секторов, строительства и транспорта. На это направлены огромные средства из Национального Фонда РК. В Казахстане реализуются как общая стратегия "Казахстан 2050", формирующая концепцию общественного развития на десятилетия вперед, так и ряд связанных между собой отраслевых программ. Четкое целеполагание, контроль за расходованием средств, а также детально прописанные функции, фонды и ответственные органы обуславливает эффективность программ развития и уже сейчас приносят свои результаты. При этом сохраняется проблема координации и имплементаций государственных программ, так как в некоторых из них пересекаются задачи, но в целом государственную политику в области реформирования и развития экономики в Казахстане можно назвать успешной.



Аналогичная ситуация складывается и в Узбекистане, где на "Концепции комплексного социально-экономического развития РУ до 2030" базируются все остальные отраслевые программы. В целом, именно эти две страны наиболее успешно применили опыт разработки и реализации государственных программ развития, в отличии, например, от Таджикистана и Туркменистана, где задачи не были достигнуты даже на половину, или от Армении и Азербайджана, где целевые показатели имеют мало общего с реальностью, а политика реализации программ носит несистемный характер. Что интереснее инвесторам? Кроме того, в экспертном докладе ECED были рассмотрены особенности инвестиционной политики и рисков для инвесторов в странах региона (законодательство, государственные органы, регулирующие инвестиционную деятельность, меры поддержки инвесторов). Казахстан и Узбекистан ожидаемо вышли на первые места по данным показателям, во-первых, благодаря наличию реально работающих государственных институтов поддержки и защиты инвесторов, и, во-вторых, за счет развитости инвестиционного законодательства. Казахстан, с точки зрения рисков, является самой надежной страной для иностранных инвестиций, Узбекистан в этом плане обладает большей "рискованностью" в силу зависимости от соседних стран и быстрыми изменениями в регуляторной среде. Таким образом, несмотря на все положительные факторы, детерминирующие казахские инвестиционные проекты, как привлекательные, прогноз для Казахстана будет скорее негативным из-за неопределенностей, которые порождает транзит власти и отсутствия достаточно мощных экономических драйверов, а также по причине затягивания реформ.



Плюсы: серьезный экономический потенциал, емкий рынок (19 млн. человек + рынки стран ЕАЭС), богатые запасы природных ресурсов, ориентированная на привлечение инвесторов законодательная база, наличие комплекса программ по развитию несырьевой экономики, соответственно, создание благоприятных условий для инвесторов в данных сферах. Минусы: политические риски, связанные с неопределенностью вокруг проходящего транзита власти, наличие внутриэлитного конфликтного потенциала, коррупционные риски, сложная межэтническая ситуация. Экономика Узбекистана, в отличии от казахской, не имеет таких прочных институциональных, ресурсных и политических опор. Однако высокие показатели роста, а также те реформы, которые уже проводятся или заявлены президентом Ш. Мирзиеевым, направленные на либерализацию и дальнейшую интеграцию страны в мировое экономическое пространство позволяют дать положительный прогноз для инвесторов.



Плюсы: емкий внутренний рынок (свыше 34 млн. человек), диверсифицированная экономика, наличие собственной ресурсной базы, политическая стабильность, масштабные планы нового президента РУз Ш. Мирзиеева по системному реформированию экономики и созданию благоприятных условий для инвесторов. Минусы: активное вмешательство государства в экономику, слабость финансовой системы, коррупция и бюрократизм (особенно региональный), наличие социальных противоречий, низкая покупательная способность населения, низкая квалификация трудовых ресурсов.



Данил Дмитриев

1.09.2020 Источник - ia-centr.ru

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