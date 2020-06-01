Нью-Йорк. Восставшие негры давят амер-полицаев внедорожниками

09:53 02.06.2020

Вчера во время беспорядков в городе Баффало в штате Нью-Йорк внедорожник наехал на группу полицейских, в результате чего пострадали два офицера, передает The New York Post.

На видео, снятом очевидцем происшествия, попал момент, где внедорожник скрывается с места и проезжает через группу полицейских, один из офицеров попал под колеса, пишет газета.Сообщается, что пострадавшие были доставлены в медицинский центр округа Эри, состояние оценивается как стабильное. По данным главы округа Эри Марка Полонкарца, водитель и пассажиры данного транспортного средства задержаны.

В США вспыхнула волна протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией.



видео тут -

http://centralasia.media/news:1622354/?from=portal&place=nowread&b=2