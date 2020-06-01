Водные ресурсы Центральной Азии – издержки независимости, - В.Прохватилов

10:23 02.06.2020 В регионе сложилась ситуация всеобщего проигрыша



Владимир ПРОХВАТИЛОВ, 2 июня 20



Правительство Киргизии признало, что республика вступила в очередной период маловодья. В течение ближайших лет в реках будет низкий уровень воды, что снизит скорость заполнения республиканских водохранилищ, в первую очередь Токтогульского. Это приведет к уменьшению выработки электроэнергии и возможным ограничениям в ее потреблении.

Токтогульская ГЭС расположена в горах Центрального Тянь-Шаня на выходе реки Нарын из Кетмень-Тюбинской долины. Гидростанция, которая дает 40 процентов всей электроэнергии Киргизии, была спроектирована московским НИИ "Гидропроект" и введена в строй в 1975 году.

В докладе Российского института стратегических исследований (РИСИ) отмечается: "Общая система водотока Центральной Азии является естественным регионообразующим фактором. Осадки холодного сезона, накопленные в горных ледниках и снежниках, формируют центр истоков в горах, а реки, расходящиеся в разные стороны, образуют секторы с наиболее широким направлением в сторону Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Таким же естественным образом Таджикистан и Киргизия являются двумя основными водоформирующими странами для региона, часть водных ресурсов которого формируется в Китае, откуда часть воды поступает в Восточный Казахстан".

Токтогульское водохранилище, самое большое в Центральной Азии, с середины 1990-х годов работает в несвойственном ему режиме. Водохранилище предназначено в первую очередь для водоснабжения Узбекистана и Казахстана в ирригационный период, с мая по июль. Для этого вода должна накапливаться в осенне-зимний период. В советское время так и было. В 90-е годы Токтогульский гидроузел начал функционировать в энергетическом режиме: вода сбрасывалась в холодное время года для выработки электроэнергии. К весне чаша водохранилища не успевает наполниться и не может обеспечить ирригационные нужды.

Дефицит электроэнергии в Кыргызстане с начала 90-х годов ежегодно увеличивается. После выхода Узбекистана в 2009 году из единого среднеазиатского энергетического кольца этот дефицит каждый год растет примерно на 4%.

В советские времена в Центральной Азии в водно-энергетической сфере действовала отлаженная бартерная система, в рамках которой регулирование речного стока в странах верховья (Таджикистан, Кыргызстан) компенсировалось поставками энергоресурсов из стран низовья (Узбекистан, Казахстан, Туркмения). Таджикистан и Кыргызстан зимой накапливали воду в водохранилищах Нурекской, Кайраккумской и Токтогульской ГЭС, а летом сбрасывали ее для полива сельхозугодий Узбекистана, Казахстана и Туркмении, за что зимой получали от последних электроэнергию и газ.

С развалом СССР единая энергосистема региона развалилась. Страны низовий продавали газ и электричество соседям по рыночным ценам, прекращая поставки за долги. Таджикистан и Кыргызстан столкнулись с дефицитом энергии зимой. В большинстве районов Таджикистана в осенне-зимний период вводятся жесткие лимиты на подачу электричества.

Через десять лет после развала Советского Союза Узбекистан за долги ограничил поставки газа Кыргызстану и Таджикистану, которые были вынуждены в холода запускать турбины Нарынского каскада ГЭС в режим выработки электроэнергии, чтобы обеспечить теплом замерзающие города. По Сырдарье покатились зимние паводки, которые ежегодно затапливают тысячи гектаров сельхозугодий в Узбекистане и на севере Таджикистана, а к концу февраля вызывают сильные наводнения на юге Казахстана.

Ситуация усугубляется в периоды маловодья, когда воды не хватает ни для выработки электроэнергии, ни для ирригации. Туркмения и Узбекистан уже сейчас входят в первую десятку стран мира, в которых воды на душу населения приходится меньше всего. По оценкам ООН, к середине века Центральная Азия испытает критический недостаток воды.

Понимая, что в создавшихся условиях маловодья даже использование киргизских ГЭС в энергетическом режиме не позволит обеспечить потребности республики, правительство Киргизии вступило в переговоры с Казахстаном, Туркменистаном и Таджикистаном по вопросам импорта электроэнергии.

До апреля 2021 года Кыргызстану понадобится импортировать 1 миллиард кВт-ч электроэнергии. Об этом 27 мая на пресс-конференции сообщил председатель Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров. Уже достигнута договоренность о поставках 500 млн кВт-ч из Казахстана. Кроме того, по словам Назарова, в 2020 году планируется обменяться электроэнергией между Киргизией и Казахстаном в объеме 300 млн кВт-ч. Идут также переговоры о поставках в Киргизию электроэнергии из Таджикистана и Туркменистана. "Цена намного дороже, чем тариф для населения, но повышаться он не будет. Мы находим другие источники. За счет других потребителей покроем расходы", – подчеркнул Назаров.

То, что Киргизия вынуждена покупать электроэнергию по завышенным ценам, определяется различием "подходов к проблеме водопользования отдельных государств", что "приводит к углублению конфликтов в сфере использования водных ресурсов", – отмечается в докладе РИСИ.

Таджикистан и Киргизия заинтересованы в использовании водных ресурсов для выработки гидроэлектроэнергии, а Казахстан, Туркменистан и Узбекистан используют водные ресурсы для ирригации. "При этом странам верховий выгоден максимальный сброс воды в энергодефицитное зимнее время, а страны низовий нуждаются в максимальном поступлении воды в летний период для орошения земель".

То есть в силу разных подходов к разработке страновых экономических стратегий эти стратегии, которые опираются на одни и те же водные ресурсы, противоречат друг другу. И любые национальные планы, составленные в отсутствии общерегиональной стратегии совместного использования водных ресурсов в условиях нарастающего маловодья, реализовать невозможно. Для этого нужно как минимум в полтора раза больше воды, чем имеется во всем бассейне Аральского моря.

В дальнейшем конкуренция планов отдельных стран может стать источником высокой социальной и геополитической напряженности во всем регионе.

На сегодня имеют место два разных подхода к использованию водных ресурсов. Для Узбекистана, Казахстана и Туркмении предпочтительно, чтобы Киргизия и Таджикистан работали в прежнем режиме, регулируя сток в интересах нижележащих стран без какой-либо оплаты и компенсации. Другой подход, активно отстаиваемый Киргизией, – признать воду товаром с тем, чтобы страны низовьев платили за всю поставляемую им речную воду. На эти претензии следует ответ, что вода – это "дар богов" и не может рассматриваться как товар.

Примирить "верхи и низы" бассейна Арала может лишь бартерная система, применявшаяся в Советском Союзе. Отчасти ее возрождение наблюдается в договоренности о перетоке электроэнергии, которая была достигнута в ходе недавних переговоров Киргизии со странами верховьев.

Советник премьер-министра Киргизии Кубат Рахимов в интервью "Независимой газете" отметил, что "перетоки электроэнергии – это нормальная практика, которая существовала в советские годы в период работы Объединенной среднеазиатской энергетической системы. Остатки этой системы есть и сегодня. Есть координирующий орган – объединенный диспетчерский центр (ОДЦ) "Энергия", который расположен в Ташкенте". В Ташкенте расположена и Международная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК), которая занимается распределением водных ресурсов региона.

Однако две эти организации никак не координируют свою деятельность. В результате "режимы работы гидроузлов бассейна Аральского моря разрабатываются и утверждаются МКВК без участия энергетиков, а реализуются эти режимы энергетиками без участия представителей водного хозяйства".

И МКВК, и ОДЦ на сто процентов комплектуются национальными (узбекскими) кадрами, что не способствует учету интересов стран верховья.

Страдают интересы и стран низовья. В связи с резким повышением цен на топливо Киргизия и Таджикистан начали активно использовать гидроресурсы в зимнее время. Токтогульское водохранилище в Киргизии все последние годы работает в энергетическом режиме, и режим Сырдарьи стал противоположным естественному. В период с октября по март по руслу реки протекает до 65 процентов годового стока, годовой максимум отмечается в феврале-марте, а минимум – в мае-июне. Русло реки не может принять такое количество воды в зимнее время, поэтому подтопление поселений и сельскохозяйственных угодий стало ежегодным.

Сейчас в Центральной Азии сложилась ситуация всеобщего проигрыша. Выйти из тупика можно было бы, если бы водные ресурсы Токтогульской ГЭС использовались для ирригации соседних стран. Узбекистан выиграл бы на этом $36 млн, Казахстан – $31 млн. Потери Киргизии составили бы $35 млн, что вполне могло быть компенсировано странами-выгодополучателями (Казахстан, Узбекистан). Однако продвижения в этом направлении нет.

Оптимизация управления водными ресурсами Центральной Азии назрела давно. Требуются переговоры, но с этим трудно. Помочь могло бы посредничество России, что и в ее интересах. Нарушение экологического баланса в Центральной Азии из-за обмеления и усыхания Аральского моря уже приводит к климатическим и погодным аномалиям в Российской Федерации. Напрашивается совместное использование водных, земельных, энергетических и трудовых ресурсов РФ и стран Центрально-Азиатского региона. Источник - fondsk.ru

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