Побеждать без войны – как Китай противостоит США, - Дм.Минин

10:33 02.06.2020 Побеждать без войны – как Китай собирается противостоять Соединенным Штатам

В эпоху противостояния двух главных держав современности

Над актовым залом главной кузницы офицеров армии США – академии в Вест-Пойнте высечено изречение знаменитого мыслителя всех времен китайца Сунь Цзы: "Настоящий полководец тот, кто побеждает, не воюя!" Видели это изречение многие поколения будущих американских генералов, но вряд ли они задумывались над его смыслом, ибо оно чуждо англосаксонской традиции с ее привычкой к военным интервенциям.



Наступление по всем фронтам Вашингтона на Пекин, подстегнутое вирусно-экономическим кризисом, напоминает стратегию балансирования на грани войны. США замахнулись на основы общественного строя Китая – власть коммунистической партии, называемой Белым домом незаконной и преступной, поэтому ожидать возобновления конструктивного взаимодействия не приходится. Мы вступили в эпоху противостояния двух главных держав современности, и рано или поздно каждому придется определяться со своим местом в нем.



Порошенко безуспешно пытается вникнуть в мудрость Сунь Цзы в Вест-Пойнте

Смены республиканских и демократических администраций в США ничего в этом отношении не меняют. Республиканцы (Р. Никсон, Г. Киссинджер) способствовали открытию Китая современному миру; сегодня демократы, как и Трамп, возлагают вину за распространение коронавируса на Пекин, требуя, чтобы он выплатил "компенсацию" и "оставил в покое" Гонконг и Тайвань. В случае победы демократов на выборах вражда Соединенных Штатов со второй сверхдержавой продолжится, в ее основе лежат неустранимые противоречия.

Для Китая, не привыкшего выпячивать свои намерения или указывать, какой стратагемой он руководствуется, постулаты Сунь Цзы органичны. Оказавшись под ударом с разных сторон, Пекин сохраняет спокойствие и вырабатывает программу асинхронных ответных действий.

Не так давно агентство Reuters сообщило, что ему "некими источниками" (возможно, из Гонконга. – Д.М.) "был изложен" закрытый доклад Министерства государственной безопасности КНР о международной ситуации. В Пекине наличие этого доклада не подтвердили, но и не опровергли, что говорит по крайней мере о согласии с его тезисами.

В докладе констатируется, что антикитайские настроения на Западе, прежде всего в США, находятся на самом высоком уровне с момента разгона протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Пекин должен быть готов к наихудшему сценарию, вплоть до вооруженной конфронтации между двумя мировыми державами.

В докладе содержатся выводы о том, что Вашингтон рассматривает возвышение Китая как угрозу своей безопасности и вызов западным демократиям; что США стремятся подорвать правящую коммунистическую партию, вызывая к ней общественное недоверие. Документ предупреждает, что это может повлиять на осуществление проекта "Один пояс, один путь", что Вашингтон может расширить финансовую и военную поддержку союзников, сделав ситуацию с безопасностью в Азии еще более нестабильной.

Сравнивая этот доклад с документами времен холодной войны между США и СССР, аналитики Reuters полагают, что Китай избрал для себя по аналогии с теми доктринами стратегию "долгосрочного сдерживания". А это значит, что Пекин постарается не поддаваться на провокацию к военному противостоянию, добиваясь своих целей в других сферах и иными средствами.



Великая китайская стена

Для Китая существуют и "красные линии". Главная из них – вопрос об отрыве Тайваня от КНР. Если США признают независимость Тайваня, избежать крупного военного столкновения станет невозможно. Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал Ли Цзочэн заявил, что, "если все шансы для мирного воссоединения родины будут исчерпаны, китайская армия применит все средства для обеспечения целостности своей территории".



Китайская армия на марше

Главный ответ на брошенный ему вызов Китай намерен дать в области экономики.

Агентство Bloomberg на днях сообщило об очередном китайском чуде, попирающем догмы западной экономической науки. В Китае не только нет массовых банкротств из-за мирового кризиса, давления США и долгового обременения, а, наоборот, количество банкротств резко сократилось. Львиная доля рынка китайских долгов в размере $15 трлн, причем не только внутренних, но и внешних, принадлежит "материковым китайцам". И они, вопреки законам капитализма, вовсе не спешат разорять свою родину. Согласно данным Bloomberg, иностранные холдинги владеют лишь 0,47% корпоративного долга КНР. Аналитики агентства Bloomberg, не испытывающие симпатий к китайской модели, осторожно отмечают, что Китай "совсем не типичный развивающийся рынок". Если китайские кредитные рынки сохранят устойчивость перед лицом китайско-американской конфронтации, Bloomberg будет рекомендовать инвесторам и дальше вкладываться в Китай.



Китайский национальный капитал проявляет солидарность, которая гарантирует, что никакого взрыва китайского "финансового пузыря", который предсказывают даже некоторые российские ученые, не будет. Спрос на нефть уже вернулся на докризисный уровень в 13 млн баррелей в день, а общий рост потребления этого сырья в КНР возрастет по году на 3%, природного газа – на 2%, и это станет главным фактором повышения цен на углеводороды на мировом рынке. Вполне вероятно, что в Китае, в отличие от остального мира, в 2020 году произойдет даже некоторый рост ВВП (в США, например, ожидается его падение до 15%), что окончательно закрепит Китай в роли мирового экономического лидера, показав, как можно "побеждать, не воюя".

В руках Китая остается и оружие валютных резервов в долларах и ценных бумагах казначейства США размером более $3 трлн. Демонстрируя способность обрушить американскую экономику посредством выброса этих бумаг на рынок, Пекин учитывает и возможность обнуления этих долговых обязательств Вашингтоном. В обычных условиях это маловероятно, ибо подрывает позиции доллара как мировой валюты, но при обострении противостояния исключать такой шаг Вашингтона нельзя. Тем более что в США уже раздаются голоса о "репарациях" с Китая за распространение коронавирусной инфекции в размере $3 трлн. Поэтому Китай, видимо, продолжит подчеркивать наличие у него валютного оружия, но вынимать его из ножен до конца не станет.



Не испытывают в Пекине серьезного беспокойства и по поводу угроз Трампа вернуть домой из Китая американские предприятия. Возвращение производств из КНР в Америку – такая же химера, какой была американская идея биполярной "Чимерики" (China-America) под предводительством Вашингтона: в случае возврата в США у американских корпораций значительно возрастут затраты и упадет конкурентоспособность.



Разорвать эти шестерни без потерь уже почти невозможно

Кроме того, оборудование для филиалов американских корпораций в Китае давно изготавливается преимущественно китайцами. Китай – абсолютный мировой лидер в станкостроении (около 25% мирового производства, а по некоторым позициям до 50%; США – 6,6%). Именно в Китае происходит сегодня хрестоматийное "производство средств производства для производства средств производства". Наладить в США деятельность "возвращенных предприятий" без содействия Китая будет сложно, но чего ради Китай станет этому содействовать?



Наконец, в 2019 году двусторонняя американо-китайская торговля упала на 7,2 % по сравнению с 2017 годом, а положительное сальдо торгового баланса Китая опять увеличилось на $20 млрд.

В конкуренции Дональда Трампа и Сунь Цзы победа, видимо, достанется все же мыслителю древнего Китая.



Дм.Минин

31 мая 20 Источник - fondsk.ru

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