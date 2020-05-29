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Пекин цепко держит Гонконг в своих лапах, - Le Figaro
11:38 02.06.2020

29 мая 2020 г.
Себастьян Фаллетти | Le Figaro

"(...) В Гонконге снова чувствуется острый запах слезоточивого газа. Бойцы спецназа, вооруженные щитами и дубинками, набросились на толпы митингующих, которые с энергией отчаяния пришли защищать автономию бывшей британской колонии, растоптанную Пекином с напором, невиданным с момента ее передачи Китаю в 1997 году. Более 360 протестующих были арестованы накануне голосования в четверг по резолюции о введении "закона о национальной безопасности", что знаменует собой беспрецедентный политический захват азиатского финансового центра, которому китайско-британской декларацией гарантировалась широкая автономия до 2047 года", - пишет Le Figaro.
"Под сталинистскими золотыми украшениями "Большого зала народа", выходящего на площадь Тяньаньмэнь, китайские парламентарии в четверг почти единогласно проголосовали за законопроект, представляющий собой новое легальное оружие в сфере безопасности для подавления оппозиции в Гонконге, минуя тем самым законодательную систему специального административного района в 7 млн жителей", - говорится в статье.
"(...) Законопроект вызвал критику со стороны Вашингтона, который счел, что остров утратил свою "высокую степень автономии", и предрек неизбежные ответные действия против Пекина. (...) Президент Дональд Трамп может частично оспорить торговые привилегии специального административного района и наложить санкции на китайских чиновников, что грозит новой китайско-американской эскалацией", - указывает автор публикации Себастьян Фаллетти.
"(...) Это поворотный момент. Мы являемся свидетелями "путинизации" гонконгской системы, которая приобретает свойства нелиберального режима. Это значительно усилит давление на демократический лагерь и сократит гражданские свободы", - анализирует Жан-Пьер Кабестан, профессор гонконгского Баптистского университета.
"До сих пор службы безопасности Пекина действовали в Гонконге в тени, похищая таких критически настроенных людей, как книготорговцы и популярные бизнесмены, чтобы тайно вывезти их на материк. Отныне у них будут полномочия для того, чтобы проводить обыски в домах своих противников, обвиняя их в том, что они ставят под угрозу китайскую "национальную безопасность", - пишет Le Figaro.
"(...) Этот законопроект отражает беспокойство Пекина по поводу нежелательного развития той ситуации, которая сложилась за последний год", - считает Питер Хэй Грис, синолог из Манчестерского университета. Сопротивление Гонконга подрывает националистическое возрождение, за которое ратует Си, выставляя напоказ бессилие режима. "Предположение о независимости Гонконга привело бы к потере легитимности партии в глазах китайского населения, которое вдохновлено сильным националистическим чувством", - добавляет синолог.
"Законопроект, заставляющий Гонконг подчиниться, широко приветствовался интернет-пользователями Weibo, китайского Twitter, где было множество воинственных сообщений. "Надо побыстрее вычистить эти отбросы!" - распалился один из комментаторов, имея в виду протестующих".
"Этот институциональный переворот содержит в себе наступательный компонент, бросающий вызов западным демократиям "в подходящий момент, в разгар пандемии", - указывает Хей Грис. "В то время как западные страны увязли в эпидемическом кризисе, действующие на острове правила социального дистанцирования, запрещающие собрания более 8 человек, препятствуют проведению антипекинских демонстраций, в частности, накануне 4 июня в память о бойне на площади Тяньаньмэнь, - комментирует автор статьи. - Ожидается, что новый закон вступит в силу до следующих парламентских выборов в сентябре. Как отмечает Кабестан, это позволит в нужный момент "дисквалифицировать" отдельных кандидатов от оппозиции, дабы предотвратить новое неудобное поражение пропекинского лагеря в Законодательном собрании Гонконга".

Источник: Le Figaro

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591087080
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