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Трамп объявил восставших негров "внутренними террористами" и обещает ввести в горящие штаты федеральные войска
11:44 02.06.2020

Трамп объявил беспорядки в США актами терроризма

2 июня 2020,

Нынешние беспорядки в США являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
"Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. […> Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма, – приводит его слова ТАСС. – Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога".
Трамп обещал "мобилизовать все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев", передает РИА "Новости".

Он "настоятельно рекомендовал" губернаторам "развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице". Трамп заявил, что сам "развернет вооруженные силы" США "и быстро решит эту проблему", если "какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей".
Трамп заявил, что США "оказались захвачены профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками… и другими бунтовщиками". При этом некоторые местные власти "не приняли необходимых мер для защиты жилых районов".
Нарушителей закона и комендантского часа привлекут к ответственности по всей строгости закона, сказал президент США.
"Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения. Сюда входят "Антифа" и другие ведущие зачинщики этого", – сказал Трамп.
Трамп заявил о намерении защитить "замечательную столицу" США – "Вашингтон, округ Колумбия". Он "прямо сейчас направляет тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы остановить беспорядки, мародерство, вандализм, нападения и беспричинное разрушение собственности".

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что минобороны США увеличивает число бойцов Национальной гвардии в столичном округе Колумбия. Военная полиция и инженерные подразделения пока дожидаются приказа о повышенной готовности в столичном регионе. Чиновник выразил надежду, что задействовать их не придется.

В центре Нью-Йорка значительно возросло число полицейских на фоне распоряжения властей впервые в ходе этих беспорядков ввести комендантский час.
Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591087440
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