Рамзан Кадыров призывает ООН срочно наказать Трампа за зверский геноцид негров

11:48 02.06.2020

Кадыров призвал ООН наказать власти США за противоправные действия



Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) и попросил наказать власти США за бесчинства и противоправные действия. Кадыров признался, что наблюдает за происходящей в Штатах ситуации с ужасом: "права обычных граждан злостно нарушаются представителями власти. Полицейские вершат самосуд прямо на улицах".



Чеченский лидер потребовал от американских властей прекратить беспредел и противоправные действия в отношении американцев. Также Кадыров обратился к ООН с просьбой вмешаться и принять меры.



"Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей", - написал он в Telegram-канале.