"Спим на картоне, кушаем среди трупов": сотни граждан Таджикистана застряли на границе Узбекистана и Казахстана (видео)

11:56 02.06.2020

CentralAsia (TJ) - Сотни граждан Таджикистана застряли в Туркестанской области Казахстана, граничащей с Узбекистаном.

Как сообщается в репортаже канала "Астана", граждане Таджикистана уже больше двух месяцев живут на автостоянке на границе с Узбекистаном. Люди не могут попасть домой из-за карантина. У многих закончились деньги, им негде помыться, спят на картоне, едят в антисанитарных условиях. Узбекские таможенники не пропускают даже тела погибших. Поэтому трупы здесь гниют прямо на солнце.

"На автостоянке, что вблизи таможенного поста собрались свыше 200 граждан Таджикистана. Рабочие мигранты, женщины, дети, среди которых даже инвалиды-колясочники. Все они не могут пересечь узбекскую границу и отправиться оттуда на Родину. Люди спят на картоне. Тем, кому места не хватило, расположились прямо возле общественного туалета. Повсюду мусор и антисанитария. В таких условиях приходится даже готовить еду", - говорится в репортаже.

"Вот там казан стоит. Еду готовим. Где-то 100 человек кушают, остальные голодают. Даже беременные женщины тут находятся. Они сами из мусорных пакетов для себя строили палатки. Дети грязные. Некоторые 20 дней не купались. У многих уже закончились деньги. Ведь большинство таджикистанцев находятся тут уже больше 70 дней. В марте закрыли границы из-за карантина, и иностранцы застряли. Не пропускают через таможенный пост и тела усопших. Неделю назад в цинковом гробу из России сюда доставили труп таджикского рабочего. Но груз 200 пограничники не пропустили. Несколько дней тело гнило под солнцем на этой самой стоянке", - рассказывает гражданин Таджикистана Умар Хамидов.

По словам Умара, труп похоронили в Жетысае (Казахстан) граждане Таджкистана. "Помогают иностранцам сейчас местные волонтеры. Привозят продукты, одежду. Но и этого порой не хватает. Таджики говорят, что через соцсети обращались за помощью к своему правительству. После этого приехали представители посольства, но решить ничего не смогли", - говорит Умар Хамидов.

По словам посла Таджикистана в Казахстане Хайрулло Ибодзода, получено "добро" с казахстанской стороны и из Душанбе. "И вот сейчас согласовываем с посольством Таджикистана в Узбекистане. Я думаю, что в ближайшие дни, сегодня или завтра мы получим "добро" и будем их транспортировать от Жибек Жолы до города Худжанда в Таджикистан", - сказал он.

Дипломат также признался, что с момента карантина на таможенных постах часто возникают скопления людей. Но без внимания, говорит посол, они никого не оставляют. Ждать и испытывать неудобства приходиться из-за того, что сложно получить оперативное разрешение в условиях ЧП.

По официальным данным, после закрытия границ дипломатическое представительство помогло вернуться в Таджикистан 2 тысячам гражданам.



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