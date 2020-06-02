КырПремьера Абылгазиева уличают в покупке вузовского диплома

12:08 02.06.2020

29 мая 2020, Бишкек - , Руслан ХАРИЗОВ

Премьер-министр окончил МУК. Но никто из выпускников 1997 года его не помнит



Каким образом Мухаммедкалый Абылгазиев получил диплом Международного университета Кыргызстана, если не оканчивал его? Вопросом задался пользователь Facebook Айбек Хакимов, который сам учился в этом вузе в тот же период, окончив его в 1997 году.

По его словам, в биографии премьер-министра указано, что в 1997 году он окончил факультет экономики и бизнеса МУК.

"В 1997 году был первый выпуск университета, открывшегося в 1993 году. Я был среди первых 60 студентов первого набора факультета экономики и бизнеса данного учебного заведения и помню всех поименно, так как был старостой", - рассказал он.

Мухаммедкалыя Абылгазиева среди студентов не было. Я уточнил у нескольких однокурсников, они тоже не помнят его.

Айбек Хакимов

По его данным, заочного отделения тоже не было.

"Интересно, как Абылгазиев получил диплом МУК? Хотя чему удивляться, в нашей стране все возможно", - пишет выпускник вуза.

Пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев сказал 24.kg, что премьер обучался в данном вузе на магистратуре. "Как мы понимаем, обучение проводилось в разных помещениях. Думаю, университет позже предоставит всю необходимую информацию", - заключил пресс-секретарь.