Китайцы взяли американский эсминец в кольцо и начали гонять по морю...

12:13 02.06.2020 Вашингтон рискует нарваться на серьезную "ответку"



Владимир Тучков



2.06.2020



Пекин при помощи своих ВМС дал понять США, что американским кораблям лучше держаться подальше от границ КНР. США поняли, однако с безопасного расстояния начали вещать о вероломстве и агрессивности Китайской народной республики.

Инцидент произошел в районе Парасельских островов, над которыми Пекин установил свой суверенитет в 1974 году, решив таким образом спор за архипелаг с Вьетнамом и Тайванем. Произошло это во время сражения между флотами Китая и Южного Вьетнама (американского), в котором победу одержали ВМС НОАК.

Проигравшие хоть и возражают такому решению территориальной проблемы, но поделать ничего не могут. Но США традиционно демонстрируют несогласие с КНР по любому вопросу. И засылают в спорные регионы своих "послов доброй воли", то есть корабли с полным боезапасом. И все больше и больше получают даже не отпор, а унизительный щелчок по носу.

События развивались следующим образом. Американский эсминец УРО "Мустин" класса "Арли Берк" с крылатыми ракетами "Томагавк" вторгся в территориальные воды Китая в районе архипелага Юнлэ к югу от острова Хайнань.



Представитель Южного военного командования Китая полковник Ли Хуамин в ходе брифинга заявил: "В связи с провокационным входом в воды островов Сиша (китайское название Парасельских островов. - СП) американского ракетного эсминца китайские боевые корабли и средства авиации были направлены в район, чтобы изгнать корабль-нарушитель".



Через несколько часов в районе Хайнаня было тесно от китайских боевых кораблей, которые взяли "американца" в полукольцо. Подтянулась и морская авиация, которая принудила палубный вертолет экстренно вернуться в ангар. Американские моряки, не понаслышке знакомые с решительностью китайских военных, решили покинуть опасную зону.



Принятию разумного решения способствовали не только значительный численный перевес и решимость китайцев наказать нарушителей границ, но и слабость собственного вооружения при столкновении "лоб в лоб". "Томагавки" - это сверхдальние ракеты, способные улетать на 2600 км. "В упор" их не запускают. Есть противокорабельные ракеты "Гарпун", но они настолько устарели, что их держат на кораблях разве что для устрашения заведомо более слабых противников. Остальные ракеты - зенитные, относящиеся к системе ПРО "Иджис". Так что для сражения с китайскими кораблями эсминец мог использовать лишь одну пушку калибра 127 мм.

Полковник Ли назвал инцидент "наглым актом навигационной гегемонии".



Разумеется, комментарий Тихоокеанского военного командования США был иным. Представлявший командование Рэйчел Мол заявил, что эсминец ВМС США не нарушал международного права. "Боевой корабль ВМС США отстаивал навигационные права и свободы в водах у Парасельских островов в полном соответствии с международным правом. Китай сам нарушает правила навигации в районе спорного архипелага. Китай мешает обычному судоходству в этой акватории. И это неприемлемо", - сообщил Мол во время брифинга. Это очень похоже на ситуацию вокруг Крыма.

Что же касается постыдного бегства эсминца, как объяснили представителям СМИ, Тихоокеанское военное командование возмутило корабельное превосходство Китая в районе островов Сиша, из-за которого эсминцу пришлось сменить курс.



К освещению инцидента подключилась и "тяжелая артиллерия". Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНР, пользуясь тем, что внимание мировой общественности отвлечено на борьбу с коронавирусом, пытается решить территориальные споры с соседями в свою пользу. Правда, не вполне понятно, американские корабли регулярно наведываются в Южно-Китайское море на правах соседа?

А инцидентов с применением военно-морских сил было более чем достаточно.



30 апреля 2020 года в районе Парасельских островов китайские боевые корабли принимали участие в выдавливании из региона эсминца УРО "Бэрри" класа "Арли Берк". Представитель ВМС США тогда заявил, что эсминец совершал плановое патрулирование в нейтральных водах Южно-Китайского моря. А китайцы "вероломно" хотели этому помешать.



Есть в Южно-Китайском море и еще один спорный регион - архипелаг Спратли, претензии на который сплелись в такой тугой клубок, что его невозможно распутать ни практически, ни теоретически. На архипелаг претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней. И при этом у каждого претендента есть свой резон. И все они противоречат друг другу. Можно предположить, что к спору подключится и Япония на том, основании, что в период Второй мировой войны она владела архипелагом.



В настоящий момент сложилась довольно абсурдная ситуация - на 45-и островах общей площадью 5 кв.км. все претенденты, кроме Брунея, держат небольшие военные контингенты. И при этом умудряются не вступать друг с другом в вооруженные столкновения.

Архипелаг Спратли - это весьма лакомый уголок Южно-Китайского моря, именно поэтому никто не намерен отступаться от своего "законного права" владения этой территорией. Во-первых, он представляет значительную геостратегическую ценность. Во-вторых, здесь находится традиционная зона рыболовства. В-третьих, сравнительно недавно здесь были разведаны серьезные запасы нефти (5,4 млрд. баррелей) и газа (55 трлн. кубометров).

В 2016 году в спор вмешался Третейский суд в Гааге, постановивший, что у Китая нет никаких прав на архипелаг Спратли. И это решение было заранее известно. Поскольку Вьетнам в последние годы стал партнером США, то Вашингтон ни при каких обстоятельствах не намеревался отдавать богатые углеводородным сырьем Пекину.



В ответ на это решение Китай в 2018 году разместил на своих островах ракетные противокорабельные комплексы, комплексы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы. Также были построены ангары для 72 истребителей на уже имеющемся аэродроме.



Вполне понятно, что корабли ВМС США "патрулируют" и этот регион, отстаивая "навигационные права и свободы". В октябре 2018 года отпор получил эсминец УРО "Дикейтер", который вошел в территориальные воды КНР. Его встретил китайский эсминец "Луюань", начав противокорабельный маневр. "Дикейтер" был вынужден покинуть регион. В Тихоокеанском флоте США объяснили это тем, что китайцы, приблизившись на 40 метров, действовали "небезопасно и непрофессионально", что могло привести к столкновению кораблей. Однако результат был достигнут.

В мае 2018 года два американских корабля - крейсер и эсминец - прошли мимо Парасельских островов. На встречу с ними вышел всего лишь один китайский эсминец, поэтому решительные действия против "инспекторов" не предпринимались. Пекин ограничился нотой протеста.



В сентябре 2019 года еще один американский эсминец приблизился к Парасельским островам. На сей раз ВМС США вполне откровенно изложил цель этого "визита" - "бросить вызов чрезмерным притязаниям Пекина на Парасельские острова". Вызов был принят: корабли ВМС НОАК при поддержке морской авиации отогнали от островов американцев.



В Вашингтоне прекрасно понимают, что "насаждение свободной навигации" кораблями 7-го флота под боком у Китая может продолжаться не бесконечно. Военный флот КНР стремительно растет. И уже сейчас по количеству кораблей он почти догнал американский. При рекордных темпах строительства эсминцев, крейсеров и авианосцев ВМС НОАК может скоро занять лидирующее положение. И уже сейчас Штаты ищут партнеров, чтобы хотя бы на несколько лет не упускать своих позиций в регионе.



Недавно США и Великобритания провели учения в Южно-Китайском море. Франция демонстрировала свой флаг в районе архипелага Спратли на "правах" бывшей владелицы Вьетнама, направив универсальный десантный корабль и фрегат.

В 2021 году Лондон намерен послать в регион свой новый авианосец Queen Elizabeth. Однако это не охладит тактику и стратегию Пекина самым решительным образом отстаивать свои территориальные интересы. Источник - svpressa.ru

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