Закипает Рушан. Бадахшанцы (ГБАО) требуют прекратить произвол тадж-силовиков, - РО

12:19 02.06.2020

Едгор Файзов – жителям Рушана: Я лично займусь разрешением конфликта с силовиками



Хиромон Бакозода

Мирзонаби Холикзод

Хурсанд Хуррамов



2.06.2020



Глава Горно-Бадахшанской автономной области Едгор Файзов 1 июня после встречи с жителями Рушанского района пообещал, что лично займется разрешением конфликта местного населения с силовыми структурами.

В понедельник десятки человек собрались у здания администрации Рушанского района, чтобы поговорить с председателем ГБАО об аресте местных жителей сотрудниками органов госбезопасности. В настоящее время, по словам источника, близкого к правоохранительным органам, сотрудники местного отделения Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана ведут поиски четырех рушанцев, в том числе, бывшего члена Объединенной таджикской оппозиции Едгора Гуломхайдарова. Местные жители препятствуют аресту Гуломхайдарова и двух подростков, которые, по словам силовиков, помешали проведению спецоперации.

Едгор Файзов после встречи с активистами Рушанского района вечером 1 июня заявил, что лично займется разрешением конфликта местного населения с силовыми структурами. "Отныне это моя и Едгора проблема. Я обещаю, что доведу это дело до конца. Вы не беспокойтесь", сказал глава ГБАО собравшимся.

Другие подробности встречи главы ГБАО с активистами и жителями Рушанского района пока неизвестны.

Накануне один из пользователей Facebook из Рушана сообщил, что "уже третий день местная молодежь собирается у здания райадминистрации, а ближе к вечеру к ним присоединяются и взрослые". Сходки, по его словам, начались после того, как в соцсетях появились сообщения об избиении и даже смерти в местном следственном изоляторе задержанного Шарофа Кобилова.

По данным источников Радио Озоди, противостояние между жителями села Барушан и силовиками началось после того, как 22 мая сотрудники местного отделения КГНБ Таджикистана провели спецоперацию по аресту Шарофа Кобилова. Жителя Барушана считают главарем ОПГ и организатором контрабанды наркотиков из Афганистана в Таджикистан. Как сообщило национальное агентство "Ховар", в ходе спецоперации Шароф Кобилов напал с ножом и ранил начальника районного отдела ГКНБ Самариддина Чуянова. Начальник райотдела ГКНБ госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает агентство.

После ареста Кобилова сотрудники госбезопасности приступили к поиску лиц, помешавших проведению спецоперации. Источник, близкий к правоохранительным органам Таджикистана сообщил Радио Озоди, что среди подозреваемых Едгор Гуломхайдаров, бывший член Объединенной таджикской оппозиции. Эту информацию подтвердили и местные жители. Сообщается, что барушанцы всячески препятствуют аресту Гуломхайдарова: они опасаются, что бывшего оппозиционера подвергнут пыткам.

Источники отметили, что Едгор Гуломхайдаров 22 мая не дал силовикам арестовать двух подростков. Однако на следующий день сотрудники милиции остановили машину Гуломхайдарова недалеко от "Белого моста" в Рушане и арестовали его вместе с пассажирами. Сообщение об аресте Гуломхайдарова привело к сходке местных жителей. Они в тот же день отбили его во время транспортировки из здания местного отдела ГКНБ в погранзаставу.

Проверить достоверность этой информации пока не представляется возможным.

По словам одного из жителей Рушанского района, 27 мая силовым структурам ГБАО был передан один из подозреваемых – Фирдавс Гадомамадов. Но власти потребовали выдать всех четырех подозреваемых. Жители Рушана согласились, но выдвинули свое условие: в отношении подозреваемых не будут возбуждены уголовные дела, так как двое из них – подростки.

Глава ГБАО Едгор Файзов 28 мая в беседе с Радио Озоди сообщил, что арестованный Фирдавс Гадомамадов участвовал вместе с Шарофом Кобиловым в контрабанде наркотиков из Афганистана в Таджикистан. Двое подростков, по его словам, обвиняются в том, что нанесли повреждение служебной машине сотрудников госбезопасности. Жители Рушана требуют, что подростки понесли лишь административное наказание, добавил Файзов.

Накануне в соцсетях появилась информация об избиении Шарофа Кобилова в местном СИЗО. А некоторые СМИ со ссылкой на свои источники писали о якобы смерти Кобилова. Однако дежурный сотрудник ОМВД Рушанского района 1 июня опроверг сообщение об избиении задержанного и сообщил, что Шароф Кобилов чувствует себя хорошо.

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Хиромон Бакозода