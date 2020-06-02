Старые и новые американские боги. Утилизация масс, прекрасный новый мир и бунт Трампа, - Г.Садулаев

13:08 02.06.2020 Герман Садулаев



Кажется, Мария Захарова проговорилась о решении, которое уже принято в высших кругах мировой элиты: массового туризма не будет. Путешествовать по миру, посещать Капитолий и Мачу-пикчу, греться на пляжах южных морей, кататься по саванне и фотографировать жирафов отныне будут только "приличные" люди, обеспеченные люди, богатые, сверхбогатые и влиятельные люди. Быдло загонят в стойло. Не будет больше вот этих миллионов авиапассажиров, постоянно висящих между небом и землей, летящих туда, сюда и обратно, не будет русских в Египте, не будет немцев в Испании, не будет китайцев, заполонивших вокзалы в России и заплевавших "Сапсаны", половину "Сапсанов" можно отменять: этого всего больше не будет никогда. И дело совсем не в карантине и не в отмене карантина. И не в пересечении границ. "Внутреннего туризма" тоже не будет, жители Архангельска больше не будут тысячами лететь и ехать в Крым. Просто когда-то это все было, а теперь кончилось и больше никогда не вернется. Решение об этом принято.



Причем решение принял не какой-нибудь Бильдербергский клуб, оно вообще нигде и никем не озвучено и не формализовано, но как и все самые главные и неотвратимые изменения оно прочувствовано на уровне инстинктов рептильными структурами коллективного мозга правящей мировой элиты. Такие решения самые страшные, оспорить их невозможно, обжаловать некуда, бороться бессмысленно, все несогласные будут уничтожены. Так, по крайней мере, внушают волны рептильной суггестии, распространяемой по планете. Мария Захарова не виновата, она по долгу службы улавливает волны, а по положению приближена к мировой элите, потому и раскрывает в режиме потока сознания новые установки.



И дело, конечно, не только и не столько в туризме. Все массовые социальные практики должны быть упразднены. Начиналось с массового производства, потом понадобилось массовое образование, пиком массовых практик была Вторая мировая война, после 1960-х годов был всплеск последней массовой практики – массовой культуры, а теперь все кончено. Прежде всего, потому, что в новой военной доктрине нет места массовым армиям. Массовая армия – мишень, которая будет быстро и легко уничтожена оружием массового поражения и высокоточным оружием. Обходится содержание массовых армий очень дорого, а пользы от них почти никакой нет. Пока еще им находится какое-то применение: в локальных конфликтах с недоразвитыми странами, как резерв при чрезвычайных ситуациях, для подавления революций, для обучения военному делу "запасных" солдат и офицеров. Но поле деятельности стремительно сужается. Сегодня еще да, завтра уже нет, совсем нет, незачем.

Военная доктрина завтрашнего дня основана на быстром развертывании небольших мобильных групп высокоспециализированных профессионалов при поддержке радиолокационных и противо-радиолокационных средств, на применении ракет, самолетов, космических аппаратов и особенно "беспилотников", а также всех прочих способов дистанционного ведения боя. "Дивизий", "армий", "фронтов" на войне больше никогда не будет. А, значит, и массовая вовлеченность населения в военно-политическую проблематику не важна, не нужна, мешает профессионалам заниматься своим делом. Но ведь элиты за прошлые два века уже отмобилизовали народы всех стран на политическую активность! Всюду какие-то выборы, какая-то демократия, какая-то пропаганда постоянно нужна, чтобы поддерживать нужный градус ненависти к тем, с кем мы собираемся воевать. Раньше это было необходимо, массовая вовлеченность была нужна в конечном итоге для того, чтобы проводить массовые мобилизации и формировать массовые армии. А теперь зачем?

Теперь задача состоит в том, чтобы осуществить утилизацию масс. И главный вопрос: как это сделать?



Не надо думать, что "рептилии", то есть, рептильные структуры коллективного мозга правящей мировой элиты (которая правит не сговариваясь, по инстинктам) как-то особенно жестоки и хотят всех убить. Скорее, они холодны и безразличны. Они не очень расстроятся, если миллиард-другой землян вымрет. Но если все останутся живы, тоже хорошо. Утилизация не подразумевает, что люди будут физически уничтожены. Это не обязательно. Утилизация масс означает отмену всех массовых практик: военной, экономической, политической, культурной, образовательной или, вот, например, туристической. Люди могут жить, если им так хочется жить, но они не должны жить общественно, массово, они должны отныне жить частно, и они не должны вмешиваться в процессы управления, распределения ресурсов, в финансы, политику и войну: но им остается секс (предпочтительно однополый, чтобы не возникало семей, детей и прочих устойчивых коллективов), наркотики, дешевая еда, а самым удачливым достанется даже работа.

Потому что как для войны сейчас не нужны массовые военные армии, так и для экономики не нужны массовые армии труда. Производство не только автоматизируется, но и дробится: вместо больших фабрик теперь крытые камышом лачуги, где полуголые дети собирают микросхемы или клеют кроссовки. Простая рутинная работа исполняется дешевыми людьми, а более сложная и квалифицированная делается на следующем этапе дорогими роботами. Роботы для современного производства нужнее и важнее, чем люди. Роботы делают то, что раньше делали квалифицированные рабочие (которым приходилось за это платить высокую зарплату, вот их и заменили на роботов), а люди делают неквалифицированную работу, их легко заменить, они дешевка, расходный материал. Если разнорабочие совсем сдохнут, то их легко заменят роботами, просто роботы подороже, чем люди, поэтому людей-рабов пока еще терпят: но создавать профсоюзы и бороться за повышение зарплаты и улучшение условий труда людям никто не позволит. В повышении зарплаты и улучшении условий труда живых рабов нет никакого смысла: тогда они становятся менее выгодными, чем роботы, и их заменят на автоматизированные системы поклейки кроссовок и так далее.

Так называемая "эпидемия коронавируса" блистательно продемонстрировала цели и методы "рептильного" управления: запустим вирус, если миллиард-другой умрет то и хорошо, а если не умрет, то обучим всех носить маски и гулять по графику, тоже хорошо. В любом случае выигрыш. Апробируется "карантинный" метод утилизации масс.



Но генеральная линия – это, конечно, цифровая утилизация. Массы выключаются из реальной социальной, экономической и политической жизни с помещением масс в "питательный цифровой бульон" социальных сетей, мессенджеров, "дистанционного обучения" и так далее. Настоящие массовые практики заменяются виртуальными. Эти виртуальные практики выглядят как "сверх-массовые", а на деле являются методами дробления сообществ и депривации индивидов. В сети "лицо-книга" более двух миллиардов пользователей, но вы же не думаете, что получаете доступ к общению с такой массой людей? На самом деле даже если у вас в "лицо-книге" пять тысяч "подписчиков", алгоритм выстроен так, что вы видите и вас видят пятьдесят, сто или двести. Однако и это общество фальшивое. Все про социальные сети сказано одним анекдотом: умирает пользователь, на его похороны "в реале" приходят два человека, которые удивляются: странно, в интернете у покойного было десять тысяч "друзей".



Все шло тихо-мирно, спокойно, люди покорно надевали намордники и устанавливали на свои гаджеты "приложения", как вдруг президент главной мировой державы взбунтовался. Трамп заявил о выходе США из "рептильной" Всемирной организации здравоохранения. И он же объявил о крестовом походе на социальные сети, лишая их финансирования и грозя исками за цензуру и предвзятое модерирование коммуникаций. Мне не сразу стало понятно, что происходит, но я вспомнил книжку Нила Геймана (по ней и сериал снят) "Американские боги". Нил Гейман предсказал нынешний политический кризис в США.



В романе старые боги, приехавшие в Америку с поселенцами: Тор, Анубис, Чернобог, Леприкон и прочие поднимаются Одином (мистер Среда) на войну против новых богов, богов "цифры" и "медиа", которые захватили Америку и мир. Рыжий Трамп портретно похож на Леприкона, но будем считать его мистером Средой, поскольку он самый главный. Все "демократы" Америки, конечно, на стороне "медиа" и "цифровых" богов и стараются свалить мистера Среду. Ну а Трамп-Леприкон-Один опирается на "старых богов" капитализма: индустриальное массовое производство, военная промышленность, сырьевой бизнес, строительство. Возможно, сам того не подозревая, он противится отмене массовых социальных практик, он стремится назад, в XX век, а его противники ведут нас в будущее, в "дивный новый мир", в цифровой концлагерь XXI века.



У мистера Среды был чернокожий помощник по имени Тень. Мистер Среда для победы над цифровыми богами устроил бойню. Сейчас в Америке негры жгут полицейские участки, грабят магазины, громят банки. Все по Гейману. Старые боги не сдаются. Источник - завтра

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