АмерБужуинство Netflix, Nike, Adidas поддержало... восставших негров. Ссыкотно стало

13:12 02.06.2020

Netflix, Nike, Adidas поддержали протестующих против расизма



Американские компании, работающие в сфере технологий, банковского дела, моды и шоу-бизнеса, опубликовали заявления в поддержку демонстрантов, протестующих против полицейского произвола по отношению к афроамериканцам.