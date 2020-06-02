Экс-акима каз-курортного Бурабая (экс-Боровое) Чингисхана Т. запинали до смерти

13:16 02.06.2020

Экс-аким Бурабая скончался после жестокого избиения

Казахстан



Экс-аким курортного поселка Бурабай Чингисхан Темербеков скончался в результате жестокого избиения, передает Today.k. Это подтвердили в департаменте полиции Акмолинской области.

"По факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю Щучинска 23 мая было начато досудебное расследование по ст. 106 ч.1 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 25 мая подозреваемый в совершении данного преступления был водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Бурабайского района. 27 мая судом Бурабайского района в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения "домашний арест", - сообщили в пресс-службе ДП.

Чингисхан Темербеков занимал пост акима с 2015 по 2017 годы.