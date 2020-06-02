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В Киргизии бузят из-за нового контракта по аренде "Канта". Вымогают доп-копеечку
15:07 02.06.2020

02 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Передача России взлетно-посадочной полосы в Канте. Что происходит на самом деле

В соглашение между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы вносятся дополнения. Об этом сообщается на сайте правовой и нормативно-технической документации РФ.
Россия и Кыргызстан приняли специальный протокол, в котором и прописаны все поправки в действующий документ. В частности, вносят поправки об увеличении территории базы и возможности использования на ней беспилотных летательных аппаратов. Протокол предусматривает и увеличение арендной платы за базу до $4,7 миллиона в год.
Отдельный пункт протокола определяет условия использования взлетно-посадочной полосы (ВПП).
В 2003 году ВПП аэродрома "Кант" была передана во временное пользование российской стороне. Но сейчас требуется полная замена искусственных покрытий полосы, а также внесение некоторых конструктивных изменений. Это требует значительных вложений.
При этом на аэродроме "Кант" базируется два самолета АН-26 Вооруженных сил Кыргызстана. Они регулярно выполняют полеты для переброски грузов и личного состава на юг республики. Кроме того, аэродром является запасным для международного аэропорта "Манас".
Генеральный штаб Вооруженных сил КР заинтересован в ремонте ВПП и других объектов аэродромной зоны за счет средств российской стороны. Поэтому одну из статей соглашения по базе дополнили специальным пунктом.
В случае проведения российской стороной за свой счет реконструкции искусственных покрытий летного поля на аэродроме "Кант" право собственности на внесенные неотделимые улучшения принадлежит РФ. При этом после прекращения действия соглашения улучшения передаются кыргызской стороне.
Сама взлетно-посадочная полоса включена в перечень объектов для совместного пользования. Такую норму внесли потому, что, по информации представителей Министерства обороны РФ, без передачи прав собственности на внесенные неотделимые улучшения деньги на ремонт выделить не получится.
Протокол об изменениях в соглашение по авиабазе "Кант" принят еще в конце марта 2019 года. Однако в Жогорку Кенеш на ратификацию он поступил только 18 февраля 2020 года. Его будут рассматривать на заседании парламента 4 июня 2020 года.

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Аида ДЖУМАШОВА
Генштаб Вооруженных сил: Земля аэродрома "Кант" останется за Кыргызстаном

Земля под взлетно-посадочной полосой аэродрома "Кант" принадлежит Кыргызстану. Об этом 24.kg сообщили в Генштабе Вооруженных сил страны.

Уточняется, что после проведения реконструкции бетонные плиты, используемые для взлетной полосы, будут принадлежать российской стороне, а земля, на которых они находятся, - кыргызской. После прекращения соглашения эти улучшения остаются за КР.
"Взлетно-посадочная полоса аэродрома передана российской стороне во временное пользование в соответствии с двусторонними соглашениями между Кыргызстаном и Россией. На основании соответствующих двусторонних документов аэродром города Канта находится в запасе Международного аэропорта "Манас". Взлетно-посадочная полоса является объектом совместного пользования. Российской стороной осуществляется прием/выпуск воздушных судов Вооруженных сил КР, а также судов государств-членов ОДКБ на безвозмездной основе", - прокомментировали в Генштабе.
С момента заключения соглашения текущий ремонт и поддержание взлетно-посадочной полосы в состоянии, пригодном к эксплуатации, осуществляется россиянами. После прекращения действия документа взлетно-посадочная полоса будет возвращена кыргызской стороне.
В ведомстве добавили, что изменения в соглашение 2012 года позволят осуществить полную реконструкцию взлетно-посадочной полосы с заменой искусственного покрытия на сумму 2 миллиарда рублей.

Источник - 24.kg
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