|23:00 Дышать все труднее... Как 7 дней горят США, - ABC
22:01 Куча мала. В Ташкенте откроют еще и "Цифровой университет Японии"
21:02 Трамп может обрушить на Китай финансовое цунами. В Пекине готовятся к отключению КНР от долларовых платежей, - "НГ"
21:00 Уволился по здоровью единственный более-менее профессиональный запред КНБ Киргизии Жакып Байымбетов
20:59 Узбекистанцы... Век воли не видать. Ч. 2, - Б.Мусаев
15:59 Эки-Таш. Партизанские перестрелки на кыргызо-таджикской границе продолжаются
15:27 США все меньше кажутся оплотом свободы и демократии, - Foreign Policy
15:07 В Киргизии бузят из-за нового контракта по аренде "Канта". Вымогают доп-копеечку
14:43 Новая нефтяная война окончательно убьет сланцевые компании США, - С.Мануков
14:15 "Рос"олигарх Абрамович купил себе самую дорогую виллу Израиля
13:16 Экс-акима каз-курортного Бурабая (экс-Боровое) Чингисхана Т. запинали до смерти
13:12 АмерБужуинство Netflix, Nike, Adidas поддержало... восставших негров. Ссыкотно стало
13:08 Старые и новые американские боги. Утилизация масс, прекрасный новый мир и бунт Трампа, - Г.Садулаев
12:19 Закипает Рушан. Бадахшанцы (ГБАО) требуют прекратить произвол тадж-силовиков, - РО
12:13 Китайцы взяли американский эсминец в кольцо и начали гонять по морю...
12:08 КырПремьера Абылгазиева уличают в покупке вузовского диплома
11:56 "Спим на картоне, кушаем среди трупов": сотни граждан Таджикистана застряли на границе Узбекистана и Казахстана (видео)
11:48 Рамзан Кадыров призывает ООН срочно наказать Трампа за зверский геноцид негров
11:44 Трамп объявил восставших негров "внутренними террористами" и обещает ввести в горящие штаты федеральные войска
11:38 Пекин цепко держит Гонконг в своих лапах, - Le Figaro
10:41 Почему Трамп бессилен перед погромщиками, - Дм.Бавырин
|Уволился по здоровью единственный более-менее профессиональный запред КНБ Киргизии Жакып Байымбетов
21:00 02.06.2020
Байымбетов Жакыпбек Мамадыевич - биография
Жакыпбек Байымбетов родился 6 ноября 1962 года. В 1986-м окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт по специальности "экономика и организация сельского хозяйства".
Образование:
1988 - прошел Высшие курсы КГБ СССР;
1995 - окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "юриспруденция".
Трудовая деятельность:
1987-2008 - проходил службу на различных должностях от рядового до руководящего состава в органах национальной безопасности Кыргызстана.
26 мая 2018 года назначен директором Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности Госкомитета национальной безопасности в ранге зампредседателя ГКНБ.
Согласно официальной информации, 2 июня 2020 года освобожден от должности по состоянию здоровья на основании заявления об уходе с поста по собственному желанию.