Уволился по здоровью единственный более-менее профессиональный запред КНБ Киргизии Жакып Байымбетов

21:00 02.06.2020

Байымбетов Жакыпбек Мамадыевич - биография



Жакыпбек Байымбетов родился 6 ноября 1962 года. В 1986-м окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт по специальности "экономика и организация сельского хозяйства".

Образование:

1988 - прошел Высшие курсы КГБ СССР;

1995 - окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "юриспруденция".

Трудовая деятельность:

1987-2008 - проходил службу на различных должностях от рядового до руководящего состава в органах национальной безопасности Кыргызстана.

26 мая 2018 года назначен директором Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности Госкомитета национальной безопасности в ранге зампредседателя ГКНБ.

Согласно официальной информации, 2 июня 2020 года освобожден от должности по состоянию здоровья на основании заявления об уходе с поста по собственному желанию.