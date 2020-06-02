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Уволился по здоровью единственный более-менее профессиональный запред КНБ Киргизии Жакып Байымбетов
21:00 02.06.2020

Байымбетов Жакыпбек Мамадыевич - биография

Жакыпбек Байымбетов родился 6 ноября 1962 года. В 1986-м окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт по специальности "экономика и организация сельского хозяйства".
Образование:
1988 - прошел Высшие курсы КГБ СССР;
1995 - окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "юриспруденция".
Трудовая деятельность:
1987-2008 - проходил службу на различных должностях от рядового до руководящего состава в органах национальной безопасности Кыргызстана.
26 мая 2018 года назначен директором Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности Госкомитета национальной безопасности в ранге зампредседателя ГКНБ.
Согласно официальной информации, 2 июня 2020 года освобожден от должности по состоянию здоровья на основании заявления об уходе с поста по собственному желанию.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kg
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