Трамп может обрушить на Китай финансовое цунами. В Пекине готовятся к отключению КНР от долларовых платежей, - "НГ"

21:02 02.06.2020

Владимир Скосырев



2.06.2020



Доля юаня в международных платежах пока невелика. Фото Reuters

В правительстве КНР обсуждается риск того, что США могут перекрыть для нее SWIFT и другие системы, которые позволяют финансовым учреждениям отправлять и получать информацию о транзакциях в безопасной среде. Такой сценарий маловероятен, но не исключен, поскольку Вашингтон грозит наказать Пекин за ущемление автономии Гонконга, сокрытие данных о коронавирусе и другие грехи. Попытка отсечь Китай от глобальных фондовых рынков обернулась бы огромными убытками для Америки. Тем не менее в Поднебесной обсуждают возможный ответ.

После того как парламент Китая принял закон о национальной безопасности для Гонконга, президент США Дональд Трамп заявил, что лишит анклав торговых привилегий и наложит на Пекин санкции. Но о каких конкретно мерах идет речь, пока не ясно.

Скорее всего Вашингтон сохраняет эту неопределенность, чтобы держать китайское руководство в напряжении.

Как сообщает газета South China Morning Post, у Пекина появился новый и серьезный повод для тревоги – не решится ли администрация Трампа злоупотребить мощью доллара для того, чтобы нанести ущерб Китаю. Хотя вероятность того, что с Китаем обойдутся, как с Россией и Ираном, очень мала, сценарий финансовой войны, в ходе которой КНР отключат от долларовой системы, больше не считается немыслимым.

Корпорации и финансовые учреждения Китая пользуются инфраструктурой системы SWIFT и Chips – американской клиринговой палаты, предназначенной для крупных переводов. Отсечь Китай от них все равно что подвергнуть мировые финансы удару цунами, говорят чиновники и аналитики в Пекине, которые участвуют в закрытых дискуссиях в правительственных структурах. Тем не менее на них обсуждается вопрос, какова должна быть реакция Китая на такой удар. Такая акция "больше походила бы на бой в горячей войне, чем в холодной войне", говорят участники дискуссий.

Ставки в таком противоборстве чрезвычайно высоки. Как и подавляющее большинство стран мира, Китай опирается на доллар для платежей в международной торговле, финансовых и инвестиционных операциях. Причем финансовые институты Гонконга часто играют тут роль ворот, ведущих в Китай и из Китая.

У Пекина отношение к доллару двойственное. С одной стороны, он сидит на громадном мешке иностранных валютных резервов. Половина их деноминирована в долларах. Пекин рассматривает доллары как стратегический актив. Поэтому правительство пристально следит за компаниями, которые переводят доллары за границу. А гражданам разрешено обменивать юани на доллары в сумме, не превышающей 50 тыс. долл. в год.

С другой стороны, Пекин за последние 10 лет прилагал большие усилия, чтобы подорвать мощь доллара. Бывший губернатор Центрального банка Китая в 2009 году предложил, чтобы доллар был заменен суверенной супервалютой. Эта идея не была реализована, но Китай поощряет использование юаня в торговых сделках с другими странами, подписал десятки двусторонних соглашений об обмене юаня. В Шанхае был открыт рынок торговли нефтяными фьючерсами в юанях.

Эти усилия принесли, однако, лишь ограниченный успех. Последние данные системы SWIFT показывают, что на аккаунты в юанях приходится всего 1,66% международных платежных трансакций, а на доллары – 43%. К тому же 70% применения юаня в международных платежах происходит в Гонконге, который обладает отдельной от материка валютой и финансовой системой. Поскольку гонконгский доллар привязан к доллару США, он служит средством доступа Китая к глобальному капиталу. Вот почему в Пекине растет тревога по поводу того, что США ослабят или даже разорвут эти связи.

"США могут запугивать Иран и Венесуэлу, так как они не обладают политической и финансовой мощью. Но размер Китая и его валютные резервы столь сильны, что США не осмелятся пойти на такие крайние меры. Кроме того, Вашингтон нуждается в том, чтобы Пекин продолжал покупать растущий американский государственный долг", – говорит Люй Тинмин, профессор Университета науки в Гонконге. Профессор полагает, что в ответ на американское давление Китай ускорит превращение юаня в международную валюту.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Водоразделом в американо-китайских отношениях служит ноябрь, когда в США пройдут выборы. До этой поры Трамп будет много говорить, но мало делать. Будет делать заявления, которые будут нервировать Китай и радовать его сторонников в США. Но он не предпримет ничего такого, что способно обвалить всю региональную или мировую экономику. Это для Америки было бы подобно выстрелу себе в ногу. Потому что пострадал бы не только Китай, но и полегчали бы кошельки американцев".

Что касается реакции Китая, то у него с 2018 года, то есть с начала торговой войны, есть понимание того, что нужно быть защищенным от всех американских ударов, считает эксперт. "Уже в течение двух лет китайцы просчитывают свои уязвимости по всем направлениям. Тут зависимость и от иностранных чипов, и от иностранных авиационных двигателей, химикатов, в том числе и уязвимость в финансовой сфере. Словом, при любом развитии событий Китай не будет застигнут врасплох", – заключил Ломанов.