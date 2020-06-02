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|Куча мала. В Ташкенте откроют еще и "Цифровой университет Японии"
22:01 02.06.2020
В Ташкенте создается Цифровой университет Японии: проект постановления Кабмина опубликован для обсуждения
В Ташкенте планируется открыть Цифровой университет Японии: проект соответствующего постановления Кабинета министров уже опубликован для обсуждения. Выпускники университета получат диплом государственного образца УзГУМЯ и диплом одного из университетов Японии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Учредителем университета выступает японское акционерное общество Digital knowledge. Вуз получит статус юридического лица с обособленным имуществом и независимым балансом, а также статус негосударственной организации высшего образования без долевого участия государства в уставном фонде, пояснили в хокимияте столицы.
Прием студентов и аттестация выпускников будут проводиться по согласованию с Министерством высшего и средне-специального образования и Узбекским государственным университетом мировых языков.
Выпускникам, окончившим обучение на основе программ "Двусторонний диплом" (double degree), будет выдан диплом государственного образца Узбекского государственного университета мировых языков по направлению "Компьютерная лингвистика".
Также они получат диплом установленного образца японского университета Отемае, Онлайн-университета Токио или одного из других университетов Японии, признанных в Узбекистане, исходя из направления обучения.
Цифровой университет Японии должен начать работу уже в 2020/2021 учебном году. Студенты будут обучаться в бакалавриате по направлениям "Инженер-программист" и "Управление бизнесом".
Анора Исмаилова