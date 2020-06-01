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Дышать все труднее... Как 7 дней горят США, - ABC
23:00 02.06.2020

ABC (Австралия): протесты из-за гибели Джорджа Флойда. День шестой
"Я не могу дышать". Протесты в США - 2020

Мародеры наводнили улицы Вашингтона и Нью-Йорка, а около Белого дома были совершены поджоги. США пережили шестые сутки беспорядков, вызванных убийствами чернокожих людей от рук полиции.
В воскресенье, почти через неделю после того, как безоружный чернокожий Джордж Флойд умер в заключении из-за того, офицер полиции [при задержании] коленом давил на шею мужчины, акции протестов вспыхнули от Бостона до Сан-Франциско.
В настоящее время почти 62 тысячи солдат Национальной гвардии развернуты в 24 штатах, чтобы помочь властям сдерживать беспорядки. В 40 городах введен комендантский час, общественный транспорт не работает. В некоторых городах в ночь на воскресенье воры врывались в магазины и убегали с тем, что могли унести. В других случаях полиция пыталась снизить напряженность, вставая на колени в знак солидарности с демонстрантами и сохраняя при этом свое присутствие в целях обеспечения безопасности. Ранее в тот же день водитель грузовика наехал на толпу демонстрантов в Миннеаполисе.

По меньшей мере 4 тысячи 400 человек были арестованы по всей стране в дни протестов, согласно данным "Ассошиэйтед пресс".
Протестующие устраивают пожары возле Белого дома
Грабители свирепствовали в центре Вашингтона (округ Колумбия) и в других частях города, поскольку протесты переросли в акты насилия. Полиция вступила в столкновение с протестующими возле Белого дома, применяя слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
За час до наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против толпы из более чем тысячи человек, чтобы очистить парк "Лафайет", расположенный напротив Белого дома.
Протестующие разожгли огонь посреди улицы. Кто-то сорвал с одного из зданий американский флаг и бросил его в огонь. Огонь поддердживали ветками, сорванными с деревьев. Здание в парке, где были ванные комнаты и ремонтная контора, было охвачено пламенем. Акция протеста также вспыхнула на северо-западе города. Национальная гвардия приняла участие в борьбе с беспорядками
Полицейские госпитализированы в Бостоне. Ситуация обостряется
Воскресенье в Бостоне акции протестов имели мирный характер. Но с наступлением темноты протестующие стали бросать в полицейских камни, ворвались в несколько магазинов и подожгли полицейскую машину. Семь полицейских были госпитализированы, а 21 получил повреждения. Губернатор-республиканец Чарли Бейкер назвал акты насилия "преступными и трусливыми".
В Калифорнии закрывают государственные здания
В Калифорнии принята директива о закрытии всех госудрственных учреждений - от офисов департамента автотранспортных средств до тех, которые выдают лицензии работникам и предоставляют медицинскую помощь.
Дочь мэра Нью-Йорка арестована
Чернокожая дочь мэра Нью-Йорка оказалась среди почти 790 человек, арестованных в городе с начала протестов. Сотрудник правоохранительных органов, который говорил на условиях анонимности сообщил, что 25-летняя Кьяра де Блазио была арестована в субботу вечером. В отчете об аресте, полученном "Нью-Йорк пост", говорилось, что девушка отказалась покинуть Манхэттенскую улицу. Кьяра де Блазио позже получила повестку в суд и была освобождена. При этом ее отец мэр города Билл де Блазио - белый по своему происхождению - не упомянул об аресте в своем воскресном брифинге для прессы.
Полиция применяет оружие против журналистов

За последние несколько дней несколько репортеров, пытавшихся освещать протесты, попали под обстрел резиновыми пулями и слезоточивым газом, некоторых арестовали. Арест репортера Си-эн-эн Омара Хименеса и его оператора стал первым, попавшим в заголовки газет. Хименес - чернокожий. Он освещал события в Миннеаполисе и показывал арестованного протестующего, в это время около полудюжины белых полицейских окружили его.
Ожидается, что будет развернуто более 10 000 членов Национальной гвардии
Около пяти тысяч солдат Национальной гвардии задействованы в 15 штатах и Вашингтоне. В Миннеаполис, город, где начались протесты, прибыли дополнительные подразделения полиции, армии и нацгвардии. В воскресенье перед Капитолий взяли в защитное кольцо полиция и нацгвардия.
Президент Дональд Трамп высоко оценил развертывание национальной гвардии в Миннеаполисе и заявил: "Никаких игр!" Он сказал, что полиции в Нью-Йорке "должно быть позволено делать свою работу!"
Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден осудил насилие. "Акты протеста никогда не должны затмевать причину, по которой мы протестуем", - сказал Байден.
Грузовик въехал в толпу на автостраде
Водитель грузовика был арестован в воскресенье днем после того, как въехал в толпу протестующих на автостраде Миннеаполиса. Официальные лица заявили, что никто из протестующих не пострадал, когда полуприцеп въехал в толпу демонстрантов на автостраде недалеко от центра города. При этом было отмечено, что это действие было преднамеренным.
Трамп заявил, что Антифа будет объявлена террористической группировкой
Трамп обвинил левые группы в том, что они вызвали беспорядки. Он сказал, что анархисты и воинствующие антифашисты под общим термином Антифа виноваты в беспорядках. Хотя группа, чьи последователи организуют сопротивление белым сторонникам превосходства, не является официальной организацией, Трамп сказал, что Антифа будет обозначена как террористическая группа.

Оригинал публикации: George Floyd protests continue into sixth night across United States, police fire tear gas on crowd near the White House
Опубликовано 01/06/2020

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Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591128000
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