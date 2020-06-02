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20 тысяч злых негров крушат Париж. Началось Всемирное Черное восстание?
00:00 03.06.2020

еспорядки и столкновения с полицией произошли в Париже

2 июня 2020, Антон Антонов

В Париже несогласованная акция протеста против полицейского насилия переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, сообщает префектура полиции города.
Акция проводится в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре после его задержания полицией в июне 2016 года. В первые часы она проходила мирно, но потом переросла в погромы. Участники акции попытались перекрыть бульвар Переферик, начали строить баррикады и поджигать строительные конструкции, мусорные баки, дорожные щиты.
Полиция ответила слезоточивым газом, но не смогла разогнать участников беспорядков, передает ТАСС.

Как сообщают в полиции, в акции участвуют свыше 19 тыс. человек.
Парижские власти не разрешили проводить акцию, поскольку во Франции действует запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.
Напомним, беспорядки в Париже начались на фоне погромов, которые охватили США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

Источник - взгляд
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