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Киргизская граница полыхнула по периметру, - В.Панфилова
00:05 03.06.2020

02.06.2020

Ташкент взял под контроль только узбекский участок
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Кубатбек Боронов (второй слева) и Абдулла Арипов (второй справа) провели переговоры в полевых условиях. Фото с сайта www.gov.kg
На киргизско-таджикской границе очередной инцидент с применением оружия – 2 июня был ранен гражданин Киргизии. Президенты Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон вяло реагируют на конфликты, ставшие регулярными. Практически одновременно стычка произошла на киргизско-узбекской границе в Ферганской области – местные жители не поделили воду и закидали друг друга камнями. Пострадали 35 человек. Конфликт "закупорен", в Ферганской области ждут президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
В Государственной пограничной службе Кыргызской Республики (ГПС КР) сообщили некоторые подробности конфликтов. На таджикском участке инцидент произошел в районе села Эки-Таш Баткенского района. Неизвестные с таджикской стороны обстреляли проезжавшую по трассе Ош-Исфана автомашину гражданина Киргизии. Возможно, это такой ответ киргизам на недавнее ранение молодой таджички, работавшей на своем рисовом поле. Тогда власти обеих стран не предприняли никаких мер для урегулирования ситуации, а на предложение Москвы взяться за посредничество ответили отказом. (см. "НГ" от 31.05.20).
По данным ГПС КР, на данный момент обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная. На месте происшествия сотрудники милиции проводят следственные мероприятия. Водитель, получивший огнестрельные ранения легкой степени, был доставлен в больницу села Самаркандек, сообщило Радио "Азаттык" (киргизская служба Радио "Свобода").
Менее спокойно на киргизско-узбекской границе в районе анклава Сох, где местные жители оспаривали принадлежность родника Чашма, который находится на территории управы киргизского села Бирлик. Его воду используют и для полива, и для питья. Со стороны киргизского села Чечме родником пользуются 1500 человек, а из узбекского села Чашма – около 3 тыс. жителей.
"Каждый год жители обоих приграничных сел проводили совместный субботник по очистке родника. В этом году киргизские жители начали очистку без соседей, а те, увидев это, обиделись. Началось недовольство, которое переросло в конфликт", – рассказал Радио "Азаттык" представитель Общественного фонда "За международную толерантность" в Баткене Роберт Абазбеков. Наиболее "предприимчивые" пустили в ход пращи и горючее. В результате камнеметания с обеих сторон пострадали 35 сельчан, но по другим данным – более 100. Было подожжено и сгорело три дома – два на узбекской стороне, один – на киргизской.
В Фергану срочно выехали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов. На переговорах, в которых приняли участие также представители службы безопасности обеих стран и главы областей и районов, обсуждались вопросы совместного использования пастбищ, воды и проблемы границы.
По словам главы Кадамжайского района Алгынбая Имарова, ущерб будет подсчитан позже. Он отметил, что проблема родника решится на переговорах.
Абдулла Арипов встретился с жителями узбекского села Чашма, которые жаловались на главу Ферганской области Шухрата Ганиева и попросили его сменить. Один из жителей, перечисляя премьеру проблемы района, заявил: "У народа не осталось доверия к нынешнему хокимияту – просим вас обновить руководство".
Абдулла Арипов сообщил, что проблема взята на контроль президентом Шавкатом Мирзиеевым, который на этой неделе приедет в Ферганскую область. Вероятно, туда же в то же время прибудет и киргизский президент Сооронбаем Жээнбеков. Пока же, по словам Арипова, президенты пообщались по телефону.
Для прекращения конфликта в Чечме и Чашме и предотвращения столкновений в будущем необходимо завершить работу по делимитации и демаркации границ, считает Роберт Абазбеков. "Надо на государственном уровне составить соглашение, где будет указано, какая часть родника принадлежит узбекской стороне, а какая – киргизской. Иначе инциденты не прекратятся", – подчеркнул он.

Источник - ng.ru
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