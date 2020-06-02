 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.06.2020
00:57  Афро-нелегалы ведут себя во Франции как хозяева, - Ив Маму
00:52  Хэштегами жгут сердца... Россия и Китай раздувают в сетях протесты в США, - Марк Скотт
00:48  Трамп пытается сколотить новый альянс против Китая, - Frankfurter Allgemeine
00:42  Мир после... Пандемия 2020 г. стала поворотным пунктом во многих процессах, - М.Братерский
00:34  Россия увязает в сделке ОПЕК+, - Ю.Барсуков
00:05  Киргизская граница полыхнула по периметру, - В.Панфилова
00:00  20 тысяч злых негров крушат Париж. Началось Всемирное Черное восстание?

Вторник, 02.06.2020
23:00  Дышать все труднее... Как 7 дней горят США, - ABC
22:01  Куча мала. В Ташкенте откроют еще и "Цифровой университет Японии"
21:02  Трамп может обрушить на Китай финансовое цунами. В Пекине готовятся к отключению КНР от долларовых платежей, - "НГ"
21:00  Уволился по здоровью единственный более-менее профессиональный запред КНБ Киргизии Жакып Байымбетов
20:59  Узбекистанцы... Век воли не видать. Ч. 2, - Б.Мусаев
15:59  Эки-Таш. Партизанские перестрелки на кыргызо-таджикской границе продолжаются
15:27  США все меньше кажутся оплотом свободы и демократии, - Foreign Policy
15:07  В Киргизии бузят из-за нового контракта по аренде "Канта". Вымогают доп-копеечку
14:43  Новая нефтяная война окончательно убьет сланцевые компании США, - С.Мануков
14:15  "Рос"олигарх Абрамович купил себе самую дорогую виллу Израиля
13:16  Экс-акима каз-курортного Бурабая (экс-Боровое) Чингисхана Т. запинали до смерти
13:12  АмерБужуинство Netflix, Nike, Adidas поддержало... восставших негров. Ссыкотно стало
13:08  Старые и новые американские боги. Утилизация масс, прекрасный новый мир и бунт Трампа, - Г.Садулаев
12:19  Закипает Рушан. Бадахшанцы (ГБАО) требуют прекратить произвол тадж-силовиков, - РО
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия увязает в сделке ОПЕК+, - Ю.Барсуков
00:34 03.06.2020

Молчание - знак продления
Юрий Барсуков о том, как Россия увязает в сделке ОПЕК+

Газета "Коммерсантъ" №96 от 02.06.2020, стр. 5
Не успели мы оглянуться, как прошло почти два месяца с момента заключения сделки о сокращении добычи между основными производителями нефти в мире. В начале апреля страны ОПЕК, а также некоторые не входящие в картель производители, в том числе Россия, договорились снизить добычу в мае-июне почти на 18%. С июля квоты, согласно апрельским договоренностям, должны вырасти, чтобы начать постепенное увеличение добычи. Однако сейчас уже почти нет сомнений, что этого не произойдет.

Основных причин две. Во-первых, страны ОПЕК+, безусловно, многого добились - квоты выполняются, а цены на нефть с минимумов начала мая в районе $17 за баррель поднялись до $38 за баррель. Если говорить именно о России, то марка российской нефти Urals в последние недели торгуется на спотовом рынке с премией к Brent, и до вожделенных $42 за баррель, при которых балансируется российский бюджет, осталось всего ничего.
Все эти хорошие новости делают страны ОПЕК+ в некотором роде заложниками своего успеха - было бы крайне неприятно теперь лишиться всех достижений из-за разногласий по поводу продления сделки. Именно поэтому компромисс между Россией и Саудовской Аравией, которая предлагает не увеличивать квоты в июле, на мой взгляд, почти неизбежен.

Вторая причина заключается в том, что, несмотря на все внешние признаки успеха сделки ОПЕК+, проблема переполнения хранилищ нефти из-за падения спроса вследствие коронавируса и близко не решена. Фактически в мае рост запасов продолжался, хотя и более медленными темпами, и в конце месяца коммерческие запасы в США, например, достигли рекорда в 534,4 млн баррелей.

Нынешний рост цен на нефть связан лишь с ожиданиями того, что ослабление карантина решит проблему и приведет сначала к балансу спроса и добычи нефти (которого сейчас по-прежнему нет), а потом и к снижению запасов. Но проблемы со снятием карантина, вторая волна вируса или другие факторы, например новое обострение отношений между США и Китаем, могут замедлить процесс балансировки рынка или даже развернуть его. Страны ОПЕК+, которые и так уже понесли большие жертвы, едва ли пойдут на риск увеличения квот в подобной обстановке.

Учитывая эти нюансы, у России, на мой взгляд, практически нет пространства для маневра в обозримом будущем. С момента, как Москва согласилась на сделку в начале апреля, единственная для российского руководства возможность выйти из нее заключается в том, чтобы сначала добиться полного успеха.
На практике это означает следующее: чтобы увеличить добычу потом, надо продолжать сокращать ее сейчас. Поворотной будет точка, в которой цены на нефть устойчиво превысят $45 за баррель, что для России уже окажется успехом сделки, а для Саудовской Аравии, скорее всего, нет. Но в этом году долгожданный момент может и не наступить.

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591133640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Вопрос занятости имеет первостепенное значение - А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил обеспечить качественное проведение ЕНТ с соблюдением санитарных требований
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2020 года №338
- В Сенате обсудили проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения"
- Кадровые перестановки
- Состоялась отчетная встреча Министра индустрии и инфраструктурного развития РК перед населением
- Аппаратное совещание состоялось в Министерстве обороны
- Строительство комплекса "Байтерек" на Байконуре может начаться в конце 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  